Debatt: Ny förhandlingsmodell skyddar hyresgästerna

Förhandlingarna om hur mycket hyrorna ska höjas i landets lägenheter under 2023 har så sakteliga börjat dra i gång. Debatten om hur mycket de behöver höjas har dock redan pågått ett bra tag. Men det som skiljer de här förhandlingarna från tidigare tillfällen är de kraftiga omvärldsförändringar som har drabbat oss alla. Vi ser i dag kostnadsökningar på i stort sett alla varor och tjänster. Sverige är i ett nytt historiskt och mycket svårt ekonomiskt läge som kräver lyhördhet och ett mått av samförstånd. Vi tror, givet den nya situationen, att parterna den här gången har bättre förutsättningar att komma överens relativt snabbt än vad som tidigare har varit fallet.

Orsaken till vår optimism är att bostadsmarknadens organisationer – Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna – har enats om vilka faktorer förhandlingarna ska fokusera på. Det är en stor förändring jämfört med tidigare år då uppfattningarna om vad förhandlingarna syftar till har skiljt sig åt rejält. Det handlar om fem faktorer som speglar dels hyresförvaltningens kostnader, dels den samhällsekonomiska utvecklingen.

När vi räknar på dessa faktorer pekar de på att hyrorna borde höjas med mellan 20 och 25 procent. Trots att det antyder hur allvarlig situationen på hyresmarknaden är just nu, kommer ingen hyresvärd att yrka på en sådan höjning. Det beror på att den överenskomna modellen säger att hyresjusteringen ska baseras på faktorernas genomsnittliga utveckling under innevarande år och de närmast föregående åren.

Modellens historiska fokus innebär att modellen mer än halverar den höjning som bolagen egentligen behöver för att säkra den långsiktiga förvaltningen och landar på runt 10 procent. Trots det anser vi att det är viktigt att vi håller oss till modellen. Det är det bästa sättet att skapa långsiktig struktur kring förhandlingarna, vilket i sin tur ger en stabilare och mer förutsägbar utveckling av hyrorna. Det gynnar såväl hyresgäster som hyresvärdar då det underlättar den vardagliga planeringen.

Vi inser att 10 procent kan uppfattas som mycket. Det ska dock ställas i relation till den kostnadsutveckling som drabbar andra hushåll. Som exempel kan vi ta ett hushåll som har lånat tre miljoner kronor till rörlig ränta för att köpa en bostadsrätt med tre rum och kök. Redan i år har räntekostnaderna efter ränteavdrag stigit med ungefär 2 000 kronor per månad. Om Riksbankens ränteprognos slår in kommer ökningen stiga till 5 000 kronor per månad. Lägg till bostadsföreningens kostnader för räntor, vatten, värme, sophämtning med mera så handlar det om flera tusenlappar till.

En 10-procentig höjning av hyran motsvarar ungefär 700 kronor per månad för en vanlig trea. Skillnaden jämfört med de hushåll som äger sina bostäder betalas i praktiken av landets hyresvärdar. Den nya förhandlingsmodellen ger med andra ord hyresgästerna ett mycket långtgående ekonomisk skydd mot de kostnadsökningar som drabbar övriga hushåll.

Trots de ekonomiska utmaningar detta innebär för landets hyresvärdar, anser vi att den nya modellen ska följas. Det är det värt för att få ett bättre fungerande förhandlingssystem. Vi som fastighetsägare är beredda att ta ansvar i en unik situation. Vi räknar därför med att de förhandlande parterna kommer att hedra den överenskomna modellen.

Anette Frumerie, vd Rikshem

Per Ekelund, vd Victoriahem

Mikael Granath, vd Willhem

Patrik Hall, vd Heimstaden

Louise Lindh, vd Lundbergs Fastigheter