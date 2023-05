Debatt: Nu behöver politiken agera för att dämpa bostadskrisen

Sverige är på väg in i en djup bostadskris som berör såväl nyproduktionen av bostäder som förvaltande av hyresrätter. För att dämpa krisen och skapa långsiktiga positiva förutsättningar för byggande och ägandet av hyresrätter behöver politiken agera och genomföra reformer. Görs inte det är risken att krisen blir långvarig och också påverkar den allmänna samhällsutvecklingen negativt med ökat utanförskap, minskad tillväxt och ökad social oro.

På kort tid har vi gått från en tid där kostnaden för finansieringen varit mycket låg till att nu vara i ett läge där den är hög. Bara den ökade finansieringskostnaden kommer leda till att nyproduktionen faller kraftigt och det för lång tid framöver. För nyproduktionen av hyresrätter stannar dessvärre inte problemen där. Under det senaste året har fastighetsvärdena sjunkit och byggkostnaderna ökat. Inflationen och stigande räntor pressar bostadsbranschen hårt, som är kapitaltung med små marginaler.

För nyproducerade hyresrätter är problemen med hyressättningen betydliga. Inget av de rådande systemen fungerar särskilt väl och utsätter fastighetsägaren för långsiktiga ekonomiska risker. Dels är det problem med själva hyressättningen med att få den på rätt nivå, dels är den årliga hyresjusteringen för låg. Med hovrättsdomen från 2022 så är också de årliga hyresjusteringarna kraftigt begränsade för hur mycket de kan höjas.

Sammantaget innebär detta att det numera är direkt olönsamt att investera i nya hyresrätter i Sverige. Hovrättsdomen som sådan bedömer vi leder till en sänkning av fastighetsvärden för nyproduktionen på cirka 10%. Lägg där till ökade byggkostnader, höjda räntor och höga markpriser så blir det en kraftig förändring av de ekonomiska förutsättningarna. I våra analyser så har nyproduktionsprojekt gått ifrån att ge en positiv avkastning till en negativ avkastning. Det är ohållbart om ambitionen är att minska bostadsbristen. Med de förutsättningarna vi har idag, kommer det inte i någon större skala gå att bygga nya hyresrätter i Sverige under lång tid framöver.

Dessvärre har dessutom förvaltandet av befintligt bestånd också problem. Under en längre tid har inte hyresförhandlingssystemet fungerat. De årliga justeringarna har under lång tid varit otillräckliga. Dessa problem har dolts under den tioåriga perioden av låga räntor och kraftigt stigande fastighetsvärden. Förvaltandet och ägandet har i sin helhet under dessa år varit ekonomiskt positiva, men dessvärre har dessa år av för låga hyresjusteringar lagt grunden för stora problem som nu ställs på sin spets när räntorna och kostnader som fastighetsägarna inte kan påverka stiger kraftigt. Förhandlingarna för 2023 års hyresjusteringar tog, som vanligt, alldeles för lång tid och resulterade i för låga justeringar. För såväl allmännyttiga bolag som privata bolag innebär det nu att marginalerna är obefintliga eller negativa. Det påverkar negativt de ekonomiska resultaten, service och underhåll samt möjligheten att hitta nya investerare till sektorn. Långsiktigt är för låga årliga hyresjusteringar som inte ger kostnadstäckning ohållbart – oavsett konjunktursklimat.

Konsekvenserna av problemen på hyresrättsmarknaden leder till stora samhällsproblem. Sverige har stora bostadsområden byggda på 60- och 70-talen som är i stort behov av underhåll och renoveringar som det kan bli svårt att hitta finansiering för. Risken är uppenbar att stora områden kommer förfalla och leda till ännu större utanförskap. Avstannar nyproduktionen av hyresrätter kommer tillväxten att falla. De tre storstadsområdena och universitetsorterna kommer få en bostadsbrist som kommer leda till en inbromsning av deras tillväxt. Allra hårdast kommer dock bostadskrisen slå emot socialt och ekonomiskt utsatta grupper som redan i dag har svårt att få tillgång till värdiga bostäder. Risken är uppenbar att fler kommer bli bostadslösa.

För att förändra situationen krävs politiska reformer:

Nationellt skulle följande tre reformer behövas:

Införande av fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter. Det skulle lägga grunden för att hyressättning blir rätt från början och att hyresnivån kan justeras när det byts hyresgäster. Det innebär att hyran kommer följa utbud och efterfrågan. Det är bra långsiktigt för både hyresgästerna och fastighetsbolagen.

Införande av index för de årliga hyresjusteringarna för nyproduktionen och befintligt bestånd. Det skulle skapa en långsiktighet och en förutsägbarhet av hyresutvecklingen som är bra för både hyresgäster och fastighetsbolagen. Det skulle stärka det långsiktiga förvaltandet av hyresrätter och lägga grunden för att kvaliteten och servicen utvecklas på ett positivt sätt.

Påbörja arbetet med en sammanhållen social bostadspolitik. En del i det är att stärka de ekonomiska stöden till utsatta grupper för deras boendekostnader. En annan del är att bostäder måste tas fram riktade till utsatta grupper.

Det är i tider av kris som ledarskap prövas. Politikens huvuduppgift är att lösa samhällsproblem. Att vi nu är på väg in i en bred bostadskris kommer också leda till stora och växande samhällsproblem. Därför måste politiken agera och det skyndsamt. Så de partier som vill lösa de breda samhällsproblem Sverige har, de börjar med bostadskrisen. För om inte bostadskrisen löses kan inga andra samhällsproblem heller lösas. Det är dags för politiken att ta fram bostadspolitiska reformer och det är bråttom.

Kent Persson, Samhällspolitisk chef för Heimstaden Sverige