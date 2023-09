Debatt: Naturrelaterade risker måste in i bolagens värderingar

All ekonomisk verksamhet är direkt eller indirekt beroende av naturens tjänster och resurser, men detta syns i dag inte i företags och finansiella organisationers rapportering. Därför behöver Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) globala ramverk som lanseras i dag den 18 september, införas brett och skyndsamt, skriver AP7, Storebrandoch och WWF.