Debatt: Nato måste konfrontera Ryssland

Rysslands angreppskrig på Ukraina har nu pågått i ett år. Några slutsatser går att dra av året som gått.

• Det är uppenbart att Putin inte bryr sig om hur många ryska soldater som dör eller skadas. Detta är samma ”tradition” som Stalin tillämpade och även Peter den Store.

• Sannolikt är Putins strategi att nöta ut Nato, dvs han hoppas på att de länder- USA och Europa - som militärt stöttar Ukraina ska tröttna, att den allmänna opinionen i dessa länder vänder sig mot det omfattande stödet till Ukraina.

Situationen är den att det bara finns två slut. Det ena är att Ryssland lyckas och antingen kan ta kontrollen över Ukraina eller terrorbombar sönder Ukraina. Det andra alternativet är att Ukraina vinner och får bort de ryska trupperna från sitt land. Det finns inga andra alternativ.

Europa står och faller med att Ryssland inte vinner, eftersom om Ryssland skulle vinna så är sannolikheten stor att Putin fortsätter sin ambition med att återupprätta Sovjetunion genom att successivt ta ett land efter ett annat.

Det finns mycket att lära av historien, i synnerhet upptakten till andra världskriget. Andra världskriget ledde till att fler än 55 miljoner människor dog, cirka 25 miljoner soldater varav 10-15 miljoner från Sovjetunionen, nästan 25 miljoner civila samt sex miljoner judar. Hade man kunnat stoppa andra världskriget skulle dessa människor inte ha dött i kriget och sex miljoner judar skulle inte ha mördats. Dessutom skulle Stalin och Sovjetunionen inte haft möjlighet att skapa den kommunistiska intressesfär som införlivade ett stort antal länder med dramatiska konsekvenser för dessa länders befolkning fram till och med 1989. Med andra ord fick andra världskriget enorma konsekvenser för mänskligt liv och för världen efter kriget. Hade andra världskriget kunnat stoppas så hade världen sett väldigt annorlunda ut.

I första hand England och Frankrike hade flera möjligheter att stoppa Hitler och Tyskland från 1933 till 1939. När Hitler gick in i Tjeckoslovakien 1938 hade England, Frankrike och Sovjetunion alla möjligheter att stoppa Tyskland. Den enda som tidigt och tydligt såg konsekvenserna av Hitler var Churchill. Innan Hitler kom till makten såg Churchill precis som många andra Sovjetunion som det största hotet men han insåg att Hitler utgjorde ett existentiellt hot mot Europa inkl England. Även om Churchill rent allmänt såg Stalin och Sovjetunion som ett hot såg han aldrig Stalin som ett direkt hot mot England medan han tidigt insåg att om Hitler skulle komma att erövra stora delar av Kontinentaleuropa så skulle det innebära ett direkt hot mot England. Tyvärr gjorde inte Chamberlain samma riktiga analys utan han var helt fastlåst i sin syn på att Stalin och Sovjetunion utgjorde det största hotet. Chamberlain absolut största misstag var Münchenöverenskommelsen 1938 med Hitler, ”peace in our time”, vilket innebar att England, Frankrike och Italien accepterade att Hitler fick ta delar av Tjeckoslovakien, Sudetland. Vid denna tid hade det varit fullt möjligt att stoppa Hitler. Tjeckoslovakien hade dessutom en stor och välutrustad arme.

Det monumentala sveket av Chamberlain mot Tjeckoslovakien ledde sedan fram till andra världskriget och alla de konsekvenser detta fick för mänskligt liv och Europa rent politiskt. Genom att Chamberlain och hans regering uteslöt ett samarbete med Stalin för att få bort Hitler så ledde det i sin tur till Molotov-Ribbentrop pakten som innebar att Tyskland inte behövde befara att bli attackerad av Sovjetunion när man gick västerut och tog Holland, Belgien och Frankrike med stor risk att även England skulle falla.

Sammantaget kan man säga att andra världskriget hade kunnat stoppas om inte framför allt Chamberlain gjort monumentala politiska misstag, misstag som ledde till historiens värsta massaker av mänskligt liv. Hade England lyssnat på Churchill så hade med stor sannolikhet andra världskriget kunnat undvikas.

Finns det några lärdomar att dra av upptakten till andra världskriget? Ja, har man att göra med diktatorer som Hitler och Putin så måste de stoppas så fort det går eftersom konsekvenserna av att inte stoppa dem kan bli förödande vilket andra världskriget med extrem tydlighet visar. Det går inte att önsketänka eller tro att man kan blidka personer som Hitler eller Putin. Det är bara ”kallt stål” som gäller, det vill säga kraftfulla militära insatser. Ukraina har successivt fått ökat militärt stöd från i första hand USA, England och Canada dvs den anglosaxiska gruppen av länder som vet vad det är frågan om och som två gånger tidigare har räddat Europa. Resten av Natoländerna har varit långsamma med sitt militära stöd även om det nu har börjat öka. Tysklands insats har till alldeles nyligen vara pinsamt liten.

Frågan som måste ställas är om Ukraina kan vinna över Ryssland utan ett mer direkt engagemang av Nato. Vi måste inse att Ukraina slåss för oss, för Europa. Därför måste Nato engagera sig ännu mer.

Natoländerna skickar alltmer offensiva vapen till Ukraina så det är snart en hårfin skillnad mot en direkt Natoinvolvering. Exakt hur ett direkt Natoengagemang skulle se ut överlåter jag till militära experter men i första hand är det nog inte marktrupper utan flyg och tungt artilleri. Risken för att Putin tillgriper taktiska kärnvapen finns förstås men även om han inte bry sig om mänskligt liv borde det finnas en gräns även för Putin att begå självmord.

Ett av Churchills mest berömda citat är, ”Victory at all costs, victory in spite of all terror, victory however long and hard the road may be; for without victory there is no survival.”

Detta gäller även Ukraina. Nato måste se till att Ukraina vinner.

Gabriel Urwitz

Ordförande AB Segulah