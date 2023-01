Debatt: Näringslivet byggde den civila beredskapen

Våren blir en kritisk tid när det gäller att bygga upp Sveriges civila beredskap. Myndigheter har fått nya direktiv och utredningar har tillsatts. Budskapen på Folk och Försvar i Sälen nyligen var allvarsmättade.

Men politik och förvaltning arbetar sällan snabbt. En annan samhällssektor – näringslivet – kan hålla ett högre tempo, vilket till exempel visade sig i början av pandemin. Medan myndigheter analyserade och utredde valde flera företag att agera direkt. Medicinteknikbolaget Bactiguard och flygföretaget Industriflyg hörde till dem som vårvintern 2020 tog hem testutrustning och skyddsmasker till Sverige medan dessa fortfarande fanns att köpa.

För några decennier sedan hade den sortens utryckningar knappast behövts. Under det kalla kriget fanns ju ett resursstarkt civilförsvar där 15 000 så kallade K-företag (K stod för krigsviktiga) hade en central roll. Här ingick allt från bagerier till byggbolag som var redo att röja upp i krigsdrabbade städer – en uppgift som visat sig vara särskilt viktig i dagens Ukraina.

Näringslivets betydelse för beredskapen var ännu större när det civila försvaret byggdes upp på 1930-talet. I augusti 1939 kunde statsminister Per Albin Hansson deklarera att ”vår beredskap är god”. Han syftade på statens väldiga beredskapslager av mat, bränsle, läkemedel och andra råvaror. Förråden fanns på 1 000 platser från Limhamn i söder till Skellefteå i norr och när kriget bröt ut hade vi spannmål för ett helt års behov i magasinen. Inget annat land hade något liknande.

Att Sverige skulle bli en ”prepper-nation” var inte givet och beredskapslagren kom faktiskt till efter ett privat initiativ. I början av 1936 föreslog den konservative nationalekonomen Gustav Cassel att en del av Sveriges stora valutareserv borde användas för att köpa in viktiga importvaror inför framtida kriser och krig. Politikerna tände så småningom på idén och i juli 1937 inrättades Statens Reservförrådsnämnd.

Nazityskland och det fascistiska Italien rustade upp och omvärldsläget var osäkert. Frågan var om nämnden skulle hinna köpa tillräckligt mycket varor, tillräckligt snabbt innan ett krig bröt ut. Ingen kunde veta att tidsfristen bara skulle bli drygt två år.

Upplägget var att regeringen fastställde inköpslistorna och betalade importen. I övrigt hade reservförrådsnämnden fria händer. Chefen Walter Wehtje hade en bakgrund som direktör för varuhuset PUB och skulle senare bli vd för Atlas Copco där han på 1950-talet gjorde koncernen till ett världsföretag. Han och viceordföranden, SKF-chefen Björn Prytz, visste att för det slags importaffärer som planerades så var ledtiderna alltid långa. Som regel tog det många månader från offertbearbetning och påskrivet kontrakt innan varorna till slut nådde svensk hamn. Därför var det mycket bråttom.

Organisationen påminde om den i ett modernt tillväxtföretag. Till en början hade Wehtje bara fem medarbetare och ett par fristående rådgivare. Inköp och lagerhållning lades ut på externa parter, ett slags tidig outsourcing. Varorna köptes under strikt sekretess hos leverantörer i sex världsdelar av svenska industriföretag, grossister och andra importörer. Boliden fick exempelvis köpa in och lagra kol, Asea ansvarade för transformatorolja, repslageriet Carlmarks köpte in hampa och Lantmännen importerade kreatursfoder och gödningsämnen.

I början av 1939 förvärrades det redan spända läget i Europa och Wehtje manade sina kolleger till ”största möjliga skyndsamhet”. Under våren vällde importvaror in i landet och i juli var Sveriges importöverskott tio gånger större än det hade varit ett år tidigare. När Hitler invaderade Polen i början september var förråden fyllda.

Efter andra världskriget skulle arvet från reservförrådsnämnden förvaltas väl av det svenska totalförsvaret. Erfarenheterna hölls levande ända fram till det kalla krigets slut. Vilka av dem är då relevanta när försörjningsberedskapen nu ska byggas upp igen? Självklart är förutsättningarna helt andra när det gäller samhällets komplexitet och vårt beroende av import. Men särskilt en lärdom är värd att tas till vara. Tack vare snabba affärsbeslut, goda leverantörsrelationer, effektivitet och flexibilitet bidrog svenska företag kraftfullt till folkets försörjning under de långa krigsåren. Den förmågan kan komma till användning igen.

Pär Isaksson

Författare till boken ”Vår beredskap var god. Hur Sverige förberedde sig för att klara kriget” (Timbro, 2021).