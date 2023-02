Debatt: När importen är dyr blir handelspolitiken viktig

Bland ekonomer lyfts med jämna mellanrum en diskussion om att slopa importtullar och då särskilt tullar på insatsvaror. Motivet är enkelt. Handelsliberaliseringar sänker kostnaden för import samtidigt som våra producenter får ett större utbud av varor och tjänster att välja från.

Utöver detta ökar även konkurrensen. Ökad konkurrens kan vara besvärande för enskilda företag, men är välgörande för ekonomin som helhet. Studier från flera länder har visat att handelsliberaliseringar är ett av de effektivaste medlen för ökad tillväxt och produktivitet. Det har ibland hävdats att det är svårt att föreställa sig en enskild policy som kan vara lika gynnsam för ekonomisk tillväxt som en mer öppen handel. Några länder som har följt detta råd och lättat på tullar för i synnerhet insatsvaror är Storbritannien, i samband med brexit, och Kanada som redan 2009 beslutade att slopa tullavgifter på en rad industrivaror.

Sverige är en liten handelsberoende ekonomi med en liten hemmamarknad. Därför blir öppenhet mot omvärlden särskilt viktigt. Men import för inte bara med sig varor och tjänster – med ökad import kommer prisutvecklingen i vår omvärld att få ett starkare genomslag på den inhemska kostnadsutvecklingen.

Under det senaste året har vi sett hur inflationen skjutit i höjden. För Sveriges del drivs inflationen på av ökade importpriser. I en nyligen publicerad studie från Konjunkturinstitutet, Prissättning hos svenska företag under 2022, framgår att ökade importpriser, särskilt på energi, men även på insatsvaror, var den huvudsakliga drivkraften bakom den svenska inflationen under förra året. På ett år har importpriserna ökat med cirka 21 procent, och även SCB har kommit med liknande beräkningar.

När inflationen drivs av importen blir det traditionella räntevapnet mindre effektivt. Räntevapnet fungerar bäst när inflationen drivs av inhemsk efterfrågan – när Riksbanken höjer styrräntan, som här om dagen, syftar det till att dämpa konsumtionen och inflationen trycks därmed ner. Men vid importerad inflation, som vi ser nu, är räntehöjningar inte lika effektiva. Importpriserna på energi och insatsvaror påverkas knappast av att Riksbanken höjer reporäntan.

Till räntevapnets försvar brukar det lyftas att räntehöjningar kan stärka den svenska kronan. En högre ränta kan genom att stärka kronans värde minska importprisernas genomslag på inflationen. Sambandet mellan ränta och växelkurs är dock inte självklart. Det har påpekats, inte minst av Riksbanken, att den svenska kronan påverkas kraftigt av finansiell oro och hur marknaden tar emot nyheter om räntejusteringar – vid den oväntat höga räntehöjningen i september förra året föll till exempel kronan. En viktig uppgift är därför att finna en åtgärd som kan hålla tillbaka effekten av ökade importpriser.

Med en importdriven inflation, ackompanjerad av argument om hur öppenhet är gynnsamt för vår ekonomiska tillväxt, kan handelspolitiken göra skillnad både vad gäller importpriser och tillväxt. Slopade tullar på insatsvaror skulle kunna vara en sådan åtgärd. Att ta bort tullar är inte gratis eftersom staten går miste om tullintäkter, men slopade tullar på insatsvaror skulle minska kostnadstrycket i centrala delar av vår ekonomi, detta i ett läge där vi ser ut att gå in i en period av låg tillväxt. En fråga att ställa sig är varför insatsvaror är särskilt intressanta för den ekonomiska utvecklingen? En insatsvara är en vara som används vid tillverkning av andra varor och genom insatsvarornas resa i produktionsleden sprids effekten till andra delar av ekonomin, samtidigt som vi erfarenhetsmässigt sett att konkurrenskraft och produktivitet stärks av ökad öppenhet. Minskade hinder för handel i dessa varor ger därför ekonomin en extra stark knuff framåt. Hur stor effekten blir av att ta bort en tull blir beror bland annat på hur stor den ursprungliga tullen är.

EU:s genomsnittliga tillämpade tull på industrivaror är enligt World Tariff Profile 2022 4,1 procent och så mycket som 11,7 procent för jordbruksvaror. Bakom dessa genomsnitt döljer sig en hel del variation. För petroleumprodukter är den genomsnittliga tillämpade tullen 2,5 procent med en variation på 0–5 procent. För elektriska maskiner är den genomsnittliga tillämpade tullen 2,1 procent, samtidigt som det för dessa produkter återfinns tullsatser i intervallet 0–14 procent. Toppnoteringarna hittas bland mejerivaror samt frukt och grönsaker, med en genomsnittlig tillämpad tull på omkring 40 respektive 11 procent. Ser man närmare bland dessa jordbruksvaror finns det enskilda produkter med en tull på över 150 procent.

Budskapet är därför enkelt. Även om den genomsnittliga tullen är förhållandevis låg finns det områden där en tullbefrielse får stort genomslag på företagens kostnader för inköp samtidigt som det kan ge produktivitetsutvecklingen en skjuts framåt.

Är slopade tullar på insatsvaror något som vi kan hoppas se förverkligas? Som realist måste vi erkänna att i dag blåser inte alla vindar mot ökad frihandel, men som förespråkare för en evidensbaserad handelspolitik ger det ny energi till handelsdebatten och några länder har redan visat att tullsänkningar på insatsvaror är möjligt.

Patrik Tingvall, chefsekonom Kommerskollegium