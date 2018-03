Debatt: Muf:s krav på en moderatregering

Sverige var redan före andra världskriget ett av världens rikaste länder. Vi blev rika under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal tack vare marknadsliberala reformer: stärkt äganderätt, låga skatter och fri handel inom och utom landets gränser. Det finns ingen naturlag som säger att vi i evighet kommer att förbli ett rikt land. Tvärtom ritar globalisering, automatisering och digitalisering varje dag om den ekonomiska kartan.

Tillväxt och företagande är det som får resurser att ticka in till statskassan. Privat sektor finansierar offentlig sektor. Därför är det särskilt oroväckande att Sveriges företagsklimat håller på att drastiskt försämras. Regeringen har under mandatperioden genomfört skattehöjningar på nästan 70 miljarder. Kemikalieskatt, flygskatt, höjd restaurangmoms, höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkringar, kilometerskatt, avtrappat jobbskatteavdrag och höjda arbetsgivaravgifter för äldre och unga är några av skattehöjningarna som gör det mindre lönsamt att utbilda sig, arbeta och starta företag i landet.

Finansminister Magdalena Andersson pratar ofta stolt om hur Sveriges ekonomi är “urstark”. Men på lite längre sikt hotar regeringens politik Sveriges BNP-tillväxt, och effekterna syns redan i dag. Sveriges BNP per capita har under de senaste 10 åren i själva verket varit historiskt låg, även i jämförelse med andra europeiska länder, trots att många andra drabbades väsentligt hårdare av eurokrisen och skuldkrisen. Och åren framöver väntas en klart svagare utveckling i Sverige jämfört med EU-snittet. Under perioden 2007-2021 beräknas tillväxten att uppgå till enbart 0,9 procent per år, vilket är lägre än tidsperioden som ledde fram till 90-talskrisen. Men om detta talar finansministern aldrig.

För att säkra Sveriges långsiktiga konkurrenskraft behövs genomgripande reformer som gör ansträngning och strävsamhet mer lönsamt, som stärker incitamenten att studera och som motverkar bostadskrisen. Idag presenterar Moderata ungdomsförbundet tre reformer vilka vi kräver att Moderaterna genomför när de bildar regering efter valet.

1) Det måste löna sig mer med utbildning. I dag ligger den högsta marginalskatten på 60 procent, vilket är världens högsta. Med konsumtionsskatter och arbetsgivaravgifter blir marginalskatten 77 procent. De som tjänar över 50 000 kronor i månaden får betala mer än tre fjärdedelar av en löneökning i skatt. Det minskar drivkrafterna att plugga till ingenjör, arbetskraftsinvandra till Sverige eller starta ett företag. Därför borde en moderatledd regering prioritera att avskaffa de statliga inkomstskatterna.

Dessutom skulle ett slopande av den statliga inkomstskatten leda till ökade skatteintäkter i storleksordningen 10 miljarder enligt tankesmedjan Timbro då forskning visar att höga skatter påverkar människors beteende vilket kan handla om färre arbetade timmar, mer skattefusk och större avdrag.

2) Släpp bostadsmarknaden fri. Om trenden på bostadsmarknaden håller i sig är det om några år bara de med ärvda pengar eller hyreskontrakt och pensionärer med en livstids kötid som kan bo i våra städer.