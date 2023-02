Debatt: Mindre snack och mer halvledarverkstad

Tillkännagivandet den 11:e januari av regeringscheferna i USA, Kanada och Mexiko om ett samarbete kring halvledartillverkning, var bara det senaste av en lång rad initiativ från värdsledare för att säkra den numera så viktiga men osäkra försörjningskedjan av halvledare. Världshandeln för dessa är ca 635 miljarder dollar, varav Sverige står för ca. 1 procent av importen och cirka en halv procent av exporten med ett årligt handelsunderskott på runt 3 miljarder kronor.

Under de senaste månaderna har vi följt och deltagit i flera diskussioner om halvledare och halvledarstrategi i Sverige och vi är bekymrade. Panelsamtal med forskare och myndighetspersoner om visioner och forskning i världsklass räcker inte. Det handlar om att utforma, testa, tillverka och sälja halvledare. Det är dags för regeringen att sätta ner foten och ta vara på den möjlighet som EU nu öppnat dörren till.

Med 2022 års Rättsakt om Europeiska Halvledarchipp har Bryssel nämligen vaknat upp även om halvledarindustrins betydelse för hela regionens framtid. Rättsakten avser att snabbt öka tillverkningen av halvledare och ta itu med kompetensbristen inom EU. Det här är en möjlighet för Sverige att ta en ledande roll i den framtida europeiska halvledarindustrin. Totalt kommer mer än 43 miljarder euro i politiskt motiverade investeringar att stödja rättsakten om halvledare fram till 2030, som skall matchas av långsiktiga privata investeringar. Den 17:e januari lade Ursula von der Leyens in en högre växel i med utspelet om EU:s strategiska fokus på grön teknologi.

Nu gäller det att inte missa den möjligheten när fokus ligger på megaprojekt i Norrland som det tar mycket lång tid att realisera, bland annat på grund av elförsörjningen.

Vi uppmanar därför den svenska regeringen att snarast skapa gynnsamma förutsättningar för att bygga den typ av ”först av sitt slag”-halvledarfabriker som EU identifierat som en prioritet. Detta är en nationell angelägenhet som kan göras utan att göra anspråk på lika mycket elektricitet som hela Finland använder. Dessutom kan sen stor del av kostnaden täckas av EU finansiering.

Sverige är en produktionsnation med bred och djup industriell kompetens. Dessutom har vi många stora företag som köper halvledare och det skall vi dra nytta av. Det är inte alla länder inom EU som har en sådan stark industriell bas och det gör oss till en perfekt kandidat att bygga upp en ”först av sitt slag”-tillverkning med hög produktivitet samordnat med EU:s leveranskedjor.

En halvledarfabrik i Sverige varken kan eller skall konkurrera med den typ av extremt avancerade chips som giganterna Intel, Samsung och TSMC tillverkar. Dessutom planerar de alla för nya fabriker av sitt slag. Det viktiga är att en ”först av sitt slag” fabrik i Sverige blir den mest produktiva i värden när den byggs, och ha den högsta produktivitetstillväxten. Endast så kan vi konkurrera med låglönetillverkning i Asien och effekten av subventionerade fabriker i USA.

Regeringen med relevanta myndigheter bör instruera yrkeshögskolor och lämpliga universitet att snarast börja utbilda avancerade yrkesarbetare som kan utforma komplexa produktionsprocesser and driva produktion av halvledartillverkning. EU har inkluderat tillgången av just kvalificerad personal i deras kriterier för lämpliga platser för avancerad tillverkning. Även om grundforskning är viktigt så är inte fler vetenskapliga artiklar och specialiserade doktorander prioritet just nu.

Vi behöver därför en standardiserad läroplan för halvledarmedvetna och -kunniga yrkesarbetare. Precis som USA håller på att göra inom kvantområdet handlar det om att balansera nödvändig teoretisk kunskap med stor praktisk förmåga inom elektronik, mekanik, kemi, materialteknik, programvara och till verkning i mycket nära samarbete med industrin.

För att tjäna pengar på teknik och ta idéer ”från labb till fabb till app” så behövs även de som också förstår att bygga och leda företag samt göra affärer. Vi rekommenderar att regeringen snabbt utser en arbetsgrupp där även entreprenörer och industrialister ingår. Flera företagare sneglar redan mot framväxande branscher baserade på AI, nano-och och kvantteknik.

Uppdraget bör vara att snabbt identifiera lämpliga ”först av sitt slag” tillverkningsanläggningar och -platser för den typ av halvledare som efterfrågas av svenskbaserade tillverkningsföretag. Arbetsgruppen bör även ge konkreta förslag på lagändringar och myndighetsdirektiv för att anpassa tillståndsprocesser som för närvarande är utformade för att försvåra, fördröja och även förhindra uttag av råmaterial och tillverkningsindustri.

Brist på framsynthet, okunnighet och/eller naivitet i västvärlden säkrade östasiens framväxt inom halvledartillverkning. Det stora EU-initiativet kan vara ett tillfälle att undvika att historien upprepar sig. Låt oss hoppas att om några år kunna säga att vi faktiskt såg det komma och gjorde något åt det, men då gäller mer verkstad från och med nu.

Det är viktigt att regeringen tar de här stegen nu, innan andra hinner före.

Alina Dulimof

Entreprenör och hedgefondinvesterare, DG Stockholm och New York

Johan Svinhufvud Roos

Professor och Chief Academic Officer, Hult International Business School, London och Boston