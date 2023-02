Debatt: Miljardärer vill ha bidragsmiljarder – för att förstöra elsystemet

Margaret Thatcher sade en gång ”being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't.”

Denna dräpande kritik kan förtjänstfullt utsträckas till att gälla alla typer av posörer och försök att framstå mer framgångsrik än vad man egentligen är. Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel (H2GS) skriver på DI Debatt (14/2) om behovet av bidrag och stöd till så kallat fossilfritt stål, något H2GS säger att de skall tillverka.

Artikeln är anmärkningsvärd på flera vis, men samtidigt symptomatisk för de senaste årens accelererande subventioner av så kallad ”grön omställning”. Ingen bidragssumma tycks för stor och ingen grönskimrande dröm utan teknisk och ekonomisk realism tycks för vansinnig för att stoppa – eller ens ifrågasätta – bidragsrullningen på allmänhetens bekostnad.

Henriksson skriver som om han endast motvilligt accepterat slutsatsen att grönt stål behöver bidragsmiljarder och låtsas inte om det faktum att hans eget aktieinnehav i H2GS skulle skjuta i höjden om ännu mer skattemedel pumpades in i bolaget. Det är djupt problematiskt att EU och Sverige utvecklats till en ekonomi där särintressen använder affärspressens debattsidor för att tigga gratispengar från skattebetalarna.

Henriksson anstränger sig till det yttersta för att framställa H2GS som ett privatfinansierat, marknadsmässigt och konkurrenskraftigt företag snarare än en verksamhet som huvudsakligen är uppstagad på kolossala kreditgarantier från Europeiska investeringsbanken och offentliga organisationer som Svensk exportkredit och Riksgälden. Han radar för detta ändamål upp namnen på ett antal banker, men i ljuset av de många miljarder kronor EIB med flera garanterat bolaget är det rimligt att anta att dessa privata institutioners huvudsakliga uppgift är att distribuera de för dem riskfria krediterna.

Garantierna påstås vara givna på ”marknadsmässiga grunder”, men är inte tillgängliga för extern ekonomisk granskning – för vilken privat finansiär skulle låna ut pengar till en startup inom en globalt konkurrensutsatt bransch som är föremål för knivskarp konkurrens, när denna startup varken har malm, elektricitet eller alla tillstånd klara för att ens börja bygga en fabrik?

Henriksson nämner inte heller att den tidigare toppolitikern Thomas Östros numera är vice ordförande i just för Europeiska investeringsbanken, och att mer än hälften av alla projekt han delat ut pengar till är knutna till tidigare toppolitiker inom socialdemokratin som Pär Nuder och Björn Rosengren. Att även den tidigare socialdemokratiske näringsministern Anders Sundström äger aktier i just H2GS nämner han inte heller.

Det mest anmärkningsvärda med Henrikssons bidragstiggeri är emellertid att han inte ens nämner de 12 TWh elektricitet hans bolag tänker ta i anspråk. 12 TWh är lika mycket som Skånes nuvarande elkonsumtion eller lika mycket el som det skulle kräva att elektrifiera hela den svenska bilflottan. Varifrån ska all denna elektricitet komma? Går det expandera elbehovet så mycket utan att det påverkar hushållen och andra företag i Norrland? H2GS företrädare pratar gärna om vikten av ansvar och om att de ska hindra Golfströmmen från att vända. När det kommer till att roffa åt sig av den svenska eltillgången i tider av strukturell elkris frånsäger man sig allt ansvar.

Man kan med fog fråga sig vilken ägarandel H2GS är beredda att ge svenska staten — och i förlängningen Sveriges medborgare — i utbyte mot det ekonomiska stöd man efterfrågar. Inte heller denna rena ordningsfråga omnämns av Henriksson.

Kanske representerar Henrikssons bidragsäskande debattartikel början på slutet för de gröna bubblornas guldålder? Allt fler företagare börjar få nog av dessa självutnämnda världsförbättrare och godhetssignalerare som ägnar sig åt storskalig bidragskapitalism på den verkliga marknadens bekostnad. Det är min innerliga förhoppning att detta lågvattenmärke utgör en sådan vändpunkt — kommersiellt gångbara företag behöver nämligen inte berätta att de är kommersiellt gångbara företag.

Om man nu ska parafrasera järnladyn i en diskussion om subventionerad metalltillverkning.

Henrik Jönsson, debattör och entreprenör