Debatt: Medan konkurserna frodas avrättas småföretag under nya lagen

Häromveckan belyste vi i DN Debatt (13/11) hur den nya lagen om företagsrekonstruktion blivit en oanvändbar skrivbordsprodukt som hotar marknadsekonomin. Vi befarar dock att djupet av den underliggande problematiken fortsätter att underskattas tills det redan är för sent.

I linje med detta publicerade Creditsafe nyligen statistiken för antalet konkurser under november, som innebär en ökning med 35 procent och 774 bolag i konkurs: ”Näst högsta konkurssiffran någonsin – historiskt många företag i konkurs!” (1/12).

Det explicita syftet med den förra S-regeringens uppdatering av lagen om företagsrekonstruktion var att minska antalet onödiga konkurser, genom att ”företag som i grunden är livskraftiga […] kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig” (prop. 2021/22:215). Så hur ser då förhållandet ut mellan antalet nya rekonstruktioner kontra konkurser sedan den nya lagen trädde i kraft den 1 augusti?

Under 2000-talet har förhållandet mellan antalet rekonstruktioner och konkurser legat tämligen stabilt omkring knappt 18 mot 600 i genomsnitt per månad, d v s 3 kontra 97 procent av totalt antal insolvensförfaranden. Under den nya lagen om företagsrekonstruktion har det för fyramånadersperioden augusti–november registrerats 22 rekonstruktioner kontra 2 305 konkurser; andelen rekonstruktioner har med andra ord fallit med 2/3 till tydligt under 1 procent.

Orsaken till denna synnerligen illavarslande utveckling, som går fullständigt stick i stäv med lagstiftarens uttalade ambitioner, har på intet vis att göra med några olyckliga omständigheter i pandemins kölvatten. I stället handlar det om ett kapitalt och växande misslyckande i förståelsen för hur en modern marknadsekonomi utifrån affärsmässighet och flexibilitet bör reglera insolvensområdet.

Konkursinstitutet har urgamla anor som i västerlandet sträcker sig omkring 2 500 år tillbaka till romartiden. Konkurs är nära knuten till fri handel och är ytterst konsekvensen av ett fritt näringsliv, som i sig innefattar en grundläggande risk för insolvens. Sedan sin tillkomst 1862 har den svenska konkurslagen historiskt präglats av denna inneboende affärsmässighet och flexibilitet som reglerande ledstjärna.

Med självreglering genom rättens ombudsman (RO) – vanligen en senior advokat med egen erfarenhet av konkursförvaltning – uppnådde konkurslagen mer än ett sekel av stilbildande juridisk effektivitet. Det som skulle bryta denna tradition var 1979 års avveckling av RO till förmån för ett förstatligande i form av en konkurstillsyn under Kronofogdemyndigheten (TSM). För någon som arbetat med insolvensrätt i ett halvt sekel kan konstateras att det som genomsyrat TSM har varit bristen på erfarenhet av affärer och en fokusering på formella detaljer.

Genom åren har besk kritik riktats mot TSM från flera håll. Riksrevisionen (RR) genomförde därför 2007 en förstudie, som mynnade ut i ett antal slutsatser med förödmjukande kritik mot TSM:s funktion, kompetens, opartiskhet och inte minst effektivitet: ”Det finns brister i de mål, regler, och krav som styr verksamheten, liksom i arbets- och ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer. Tillsynen är ärendeinriktad, fokuserar på formella aspekter och ger begränsat utbyte.”

Trots sedan decennier kända brister innehöll den av S-regeringen beställda rekonstruktionsutredningen ingen revision av TSM, som redan under den gamla lagen utövade tillsyn över rekonstruktörernas lönegarantihantering. Det som dock mäkta förvånade och än mer förfärade flertalet praktiker var att TSM:s roll kraftigt utvidgats till att nu omfatta inte bara rekonstruktionsprocessen, utan dessutom ett initialt veto vid tillsättandet av rekonstruktör.

Följden av TSM:s veto är att det nu, precis som för konkursförvaltare, håller på att skapas en lista över ”godkända” rekonstruktörer – utanför rättsordningen. TSM:s s k förvaltarlista har fått svidande kritik både av Justitiekanslern (JK) och Näringsfrihetsombudsmannen (NO) – särskilt som TSM inte rättat sig efter avgöranden varken i hovrätterna eller i Högsta domstolen. JK uttalade redan 2005 att TSM inte fullgör sin skyldighet ”enligt regeringsformen att utöva sin makt under lagarna och iaktta saklighet och opartiskhet” (JK 930-03-21).

Orsaken till att rekonstruktionsinstitutet kollapsat under den nya lagen är primärt den förödande byråkratisering som den nya lagen medfört, vilken gör processen lång, dyr och osäker – med följden att endast större företag har tid och råd att finansiera en ansökan. Den nya lagen har därmed utvecklats till en avrättningsplats för små och medelstora företag. Men vad som är än värre är att TSM, återigen utan lagstöd, tagit på sig tolkningsföreträdet över rekonstruktörens kompetensprofil.

Den nya lagen ställer förvisso ökade krav på rekonstruktörens kompetens, vilken åtminstone ska motsvara en genomsnittlig konkursförvaltares. Däremot öppnas för betydande godtycke i så mån att det är upp till TSM att bedöma huruvida den föreslagna rekonstruktören besitter sådan kompetens, alternativt kvalificerar under tillägget ”annan motsvarande erfarenhet” (LFR 2:15). Eftersom den som vill prövas som rekonstruktör inte bara ska underkasta sig TSM:s självsvåld, utan även den oklara innebörden av det nya skadeståndsansvaret, är det givna resultatet att få konkursförvaltare är intresserade; risken att nekas och därmed riskera ramla ur TSM:s förvaltarlista är helt enkelt för stor.

För att lösa denna problematik – där konkurserna fortsätter att frodas medan mindre företag inte ens kan ansökan om rekonstruktion – behöver åtminstone följande göras:

• Låt Riksrevisionen gå från förstudie till fullskalig granskning av TSM:s brister.

• Utred en reviderad RO, i likhet med det reformarbete som pågår avseende Finlands konkursombudsman.

• Tillskapa en auktorisation av rekonstruktörer och konkursförvaltare.



Peter Thörn, ordförande i Småföretagarnas riksförbund

Rolf Åbjörnsson, insolvensadvokat sedan 1970-talet och f d riksdagsledamot för KD