Debatt: Liberalerna behöver allt stöd de kan få

Det går en vattendelare i svensk politik mellan C och L som har helt olika syn på vilken regering som är mest lämplig att regera landet, skriver entreprenören Dan Olofsson.

Vi har två liberala partier Liberalerna och Centerpartiet. De har gjort olika val i den avgörande regeringsfrågan.

C vill permanenta S vid makten. Det har de gjort nu i åtta år och deras plan är att permanenta S vid makten i ytterligare fyra år. Detta trots S stora misslyckande med integration av invandrare, energin och gängvåldet.

L vill ha ett regimskifte. De vill till skillnad från C ha en annan politik där S misslyckats och härtill prioritera skola och företagande mer.

Som allmänborgerlig väljare är det min uppfattning att det är angeläget att vi får en ny regering. Detta bygger på att de minsta borgerliga partierna också kommer in i riksdagen. KD tycks vara på säker mark, medan risker finns för L.

Det som skapar uppförsbacke för L är att två ledande liberala tidningar DN och HD/Sydsvenskan så tydligt tagit ställning för en S regering genom att backa upp C men kritisera L. Det som också skapar en uppförsbacke för L är att C är Sveriges rikaste parti med ca 2 miljarder kronor i tillgångar. Det gör att C kan pumpa ut bilder på Annie Lööf och budskap i varje tidning och gathörn. Det kan inte L.

Nu har L haft en gedigen intern process om vilken regering de ska stödja. Det är en regering ledd av Ulf Kristersson. Detta i kombination med Johan Pehrsons folklighet har lyft opinionssiffrorna. Dock inte tillräckligt för att L ska vara på säker mark.

Inom C är det en mer centralistisk process. Annie Lööf bestämmer var skåpet ska stå. De som inte gillar detta lämnar politiken. Resultatet är att C, som varit det parti som mest främjat små- och medelstora företag, nu reducerat sig själv till ett stödparti för S.

Att som C vara liberal och borgerlig, och sedan förfäkta att liberal och borgerlig politik bäst drivs av socialister, är en strategi som inte hänger ihop.

I detta läge borde det vara en självklarhet för liberala väljare att det är L och inte C som ska förordas.

Det problem vi har i slutspurten av valrörelsen är att de två stora så kallade liberala tidningarna driver en massiv propaganda för C. Det vill säga också de vill permanenta S vid makten trots att detta parti inte tar tag i de stora samtidsfrågorna jag här nämnt.

Den fråga liberala väljare ska ställa sig är om de vill att nuvarande politik ska fortsätta, då ska man rösta på C. Vill man ha en ny regering med ny politik fokuserad på nämnda samhällsproblem är det L man ska rösta på.

Till detta kommer att skulle L få för få röster och inte klara spärren, blir det ingen ny borgerlig regering. Vi allmänborgerliga väljare har således att tänka till var vi lägger vår röst.

För oss företagare har också sällskapet betydelse. Tror man bästa sättet att driva en bra företagarpolitik är med V, Mp och S, då ska man rösta på C. Tror man i stället att man kan åstadkomma mer med M, KD och SD är det L man ska rösta på.

För många år sedan diskuterades sammanslagning av C och L eftersom de hade en samsyn i många frågor. Nu går vattendelaren i svensk politik mellan C och L eftersom de har har helt olika syn på vilken regering som är mest lämplig att regera landet.

Dan Olofsson

Entreprenör