Debatt: Låt ordförandeskapet bli ett avstamp för en ny svensk Europapolitik

Förra året genomfördes fler än 26 miljoner resor och totalt närmare 48 miljoner resta kilometer med delade elsparkcyklar endast i Sverige. Tack vare branschens egna data som för första gången sammanställts, kan vi få en tydlig indikation på hur trafiksäkerheten utvecklar sig för elsparkcyklarna. Sammanställningen visar att olyckorna har minskat jämfört med föregående år när olycksstatistik sätts i relation till antal resor och körda kilometer.

Delade elsparkcyklar har på kort tid kommit att förändra hur vi transporterar oss i svenska städer. Som trafikanter är vi inte särskilt vana vid att nya trafikslag införs. Inte heller beslutsfattare och andra som är inblandade i trafikreglering har stor erfarenhet av att skapa infrastruktur och regler för nya fenomen inom mobilitet. Vi som dagligen arbetar med att utveckla delad mikromobilitet, förstår att nya företeelser i trafiken utmanar. Nya fordon konkurrerar om den knappa platsen i städerna, saknar ofta anpassat regelverk och har sin egen logik i hur de används.

Den svenska transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030. Sektorn står i dag för 30 procent av de totala utsläppen i Sverige och Trafikverket bedömer således att biltrafiken måste minska med 10–20 procent. Det är här de nya klimatsmarta fordonen behövs.

Med samma passion som vi har i övertygelsen om att delad mikromobilitet är framtiden för hållbara och levande städer, tar vi oss an frågorna som rör trafiksäkerheten kring våra fordon. Både den snabba tekniska utvecklingen av våra fordon och det faktum att verksamheten är datadriven, gör att det finns fantastiska möjligheter att påverka både design och användning för att kontinuerligt förbättra våra tjänster ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Fram till nu har det varit svårt att få underlag inom olycksstatistiken i Sverige. Forskningen har enligt Transportstyrelsen inte hunnit publicera resultat i den omfattning att det går att dra slutsatser med säkerhet. Det behövs således mer och djuplodande forskning som ser på både orsak, omfattning och förebyggande verksamhet ur ett holistiskt perspektiv.

Transportstyrelsen publicerade en rapport i november som fick viss uppmärksamhet då olyckorna med elsparkcyklar gick upp i faktiska tal, från 798 år 2020 till 1 056 olyckor år 2021 (januari–augusti). Tyvärr tog rapporten inte i beaktande att antalet resor med delade elsparkcyklar under samma tid mer än fördubblades samtidigt som den resta sträckan tredubblades.

Från 2020 till 2021 ökade antalet resor med delade elsparkcyklar från drygt 10,3 miljoner resor till över 26 miljoner resor. Antalet kilometer som restes ökade från 15,7 miljoner till nästan 28,5 miljoner kilometer under samma tid. Detta innebär att olycksrisken var 0,005 procent per körd km i Sverige under 2020, eller motsvarande 1 på 13 000 resor. I I Transportstyrelsens rapport finns endast olycksstatistik för januari till augusti för 2021. Under den perioden gjordes 15,7 miljoner resor som sammanlagt motsvarar drygt 27 miljoner kilometer. Under denna period var olycksrisken 0,004 procent per körd kilometer i Sverige, eller 1 på 15 000 resor. Detta belyser att det har skett en procentuell minskning av antalet olyckor i landet i relation till antal resor och resta kilometer.

En liknande utveckling ser vi även i Stockholms Län, Västra Götaland och Skåne Län om vi jämför Transportstyrelsens olycksstatistik med antal genomförda resor och resta kilometer. Även dessa siffror visar att ökningen av antalet olyckor inte har följt utvecklingen av ökat resande med elsparkcyklar. Snarare har andelen olyckor per resa och kilometer minskat.

Självklart eftersträvar vi som bransch en nollvision för olyckor, men med ovan i beaktande kan vi urskilja att det går åt rätt håll i trafiksäkerhetsarbetet, givet den stora ökningen i användning av våra elsparkcyklar och tjänster.

På de få år som delad mikromobilitet har funnits i Sverige, har trafiksäkerhetsarbetet utvecklats snabbt. Vi i branschen har utvecklat säkrare fordon och teknik för att påverka användarna att göra säkrare val, sänka maxfarten och förhindra olämplig körning. Mycket görs redan i dag i samarbete med kommuner, kollektivtrafikmyndigheter och fastighetsägare. Vi tror att utvecklingen skulle gå ännu snabbare om vi än mer kunde kroka arm med beslutsfattarna i riksdag, regering och kommun. Vi som operatörer har möjlighet att anpassa och utveckla våra fordon för att bli än mer säkra, men det kommer inte att räcka hela vägen.

Många av de utmaningar som mikromobiliteten står inför kokar ner till att det inte finns nog plats för mikromobilitet i våra städer, varken för färd eller parkering. Vi behöver säkra fordon och ansvarsfulla användare, men också en miljö som är trafiksäker för alla trafikslag. Vi är beredda att göra vår hemläxa, men är beslutsfattarna beredda att göra sin?

Just nu ligger det förslag från politiker om att i praktiken förbjuda mikromobilitet i städer – helt och hållet eller under kvällar och nätter samt införa parkeringsförbud. Det anser vi är att fuska med hemläxan, särskilt som många beslutsfattare och städer säger sig vilja minska privatbilismen, och arbeta för hållbara städer och transporter – mål som vi delar och gärna bidrar till att uppnå i linje med den gröna omställningen.

Jacopo Magni, General Manager Nordics, Bird

Alexander Liljeblad, Country Manager Bolt

Borys Pawliczak, General Manager Dott Sweden

Fredrik Timell, Sr. Public Affairs Manager, Lime

Oras Al-ebeyawi Country manager Superpedestrian

Lukas Samuelsson, General Manager Nordics, TIER

Christina Moe Gjerde, General Manager Nordics, Voi