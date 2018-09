Debatt: Lärdomen från Danmark: samarbeta med alla partier

Att Dansk Folkepartis, DF, företrädare någonsin skulle kunna bli rumsrena var en omöjlig tanke för Poul Nyrup Rasmussen, dansk socialdemokratisk statsminister 1993–2001. Nyrup Rasmussens uttalande – ”Stuerene, det bliver I aldrig!”, rumsrena blir ni aldrig – blev snabbt en klassiker och har citerats oräkneliga gånger i den danska debatten sedan han yttrade det 1999.

Men det skulle ju faktiskt nästan lika gärna kunnat ha uttalats av de flesta svenska politiker valåret 2018.

Flera gånger under den gångna valrörelsen har det sagts att ”vi måste lära av Danmark”. Well – här är en av flera läxor för svenska politiker att lära av Danmark: att den som sätter sig på höga moraliska hästar för det mesta förr eller senare tvingas klättra ned därifrån. Och då ofta under ganska oeleganta former.

Erfarenheterna visar nämligen att det är ganska så osannolikt att verkligheten ändras och problem försvinner bara för att man – eller i detta fall politiker – ignorerar dem, väljer att inte prata om dem, och i största allmänhet låtsas som om det regnar.

Eller betraktar dem – och de politiker och debattörer som inte lider av samma beröringsångest – med mer eller mindre synligt förakt. Och vägrar bemöta den oro som existerar i samhället över problemen ifråga.

Tvärtemot tenderar båda delar bara att växa. Allt enligt lärdomarna från Danmark, där man försökte sig på just den metoden en gång i tiden.

Inte för att Poul Nyrup Rasmussen själv har förflyttat sig från sin höga position, men så är han sedan länge ute ur dansk politik. Att han dessutom är gift med en politiker från Det Radikale Venstre, Danmarks allra mest politiskt korrekta parti, dock numera reducerat till en ynklig spillra av sin forna storhet – och det just på grund av sin världsfrånvända position vad gäller invandringen – är säkerligen en del av förklaringen till att han satt där uppe på sin häst, i alltmer påtaglig otakt med landets befolkning.

Nyrups socialdemokrater har däremot gjort en u-sväng som heter duga både i invandringspolitiken och i förhållandet till Dansk Folkeparti. I dag närmast konkurrerar S med DF om att vara partiet med de allra hårdaste nyporna i ”udlændingepolitikken”. Understundom är det rentav svårt att identifiera vilket av de båda partierna som egentligen är avsändare bakom olika budskap om ytterligare åtstramningar och om att värna ”det Danmark du kender”.

Under det gångna året har danskarna dessutom med stigande förvåning kunnat bevittna ett allt intensivare och ohämmat politiskt flirtande mellan just precis S och DF. Det har varit den ena utsträckta handen efter den andra mellan socialdemokraternas Mette Frederiksen, som har fört sitt parti åtskilliga snäpp till höger i invandringsfrågan, och Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, som i sin tur alltmer har rört sitt i motsatta riktningen i välfärdspolitiken.

På DF:s partikongress i jylländska Herning förra helgen gick uppvaktningen ännu ett steg längre. Om ni ringer så lyfter vi luren, meddelade där Kristian Thulesen Dahl, med tydlig adress till socialdemokraterna.