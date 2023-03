Debatt: Lågkonjunkturen skapar morgondagens vinnare

Ekonomi handlar i grunden om hushållande av knappa resurser. Men det handlar minst lika mycket om psykologi och flockbeteenden. Det senare har varit tydligt i senaste månadernas nyhetsrapportering där företag världen över annonserar neddragningar och varsel, snarare än nysatsningar. Ur ett kortsiktigt perspektiv är det fullt logiskt. När intäkterna tryter är kostnadssidan en given faktor att se över för att säkerställa kortsiktig lönsamhet. Det är dessutom ett bra sätt att visa upp för aktiemarknaden att ens företag har förmåga att agera proaktivt, eller åtminstone resolut, även i en nedåtgående ekonomi.

Samtidigt visar internationell forskning att det är företag som har förmågan att tänka både kort- och långsiktigt som har möjligheten att gå ut som vinnare ur en recession. Enligt en amerikansk studie som tittat på drygt 300 börsnoterade företag är det en sorts företag som utvecklas bäst under en lågkonjunktur, nämligen familjekontrollerade bolag. Det ligger i deras DNA att tänka generation snarare än kvartal. Studien visar att de familjeägda företagen är mer benägna att hålla tempot i produktlanseringar uppe under en lågkonjunktur samtidigt som de är mindre benägna att dra ner på reklaminvesteringar.

Men Sverige går in i lågkonjunkturen med ett antal styrkor. Framför allt utifrån det faktum att vi har ett starkt innovationsklimat. Samtidigt har vi ett relativt utbrett familjeägande. Och, kanske ironiskt nog, har svenska företag, tack vare varsel inom techsektorn, numera också tillgång till en relativt stor talangpool inom viktiga områden såsom automation, AI och teknikutveckling.

Vår erfarenhet ur både ett kommersiellt och ett akademiskt perspektiv säger oss att det är ett antal faktorer som är viktiga att prioritera under en lågkonjunktur.

En första sådan faktor är pricing power, prispremien. Det vill säga förmågan att föra vidare prisökningar till kunderna. En förmåga som är guld värd när bland annat inflationen sätter hårt tryck på marginalerna. Näringslivsikonen Warren Buffet har sagt att ett företag som kan höja priserna utan att förlora kunder till konkurrenter har en stark affär, medan den som måste kalla till bönestund innan en prishöjning har en usel affär. Centralt för att särskilja sig inom detta område är att förstå vilka värden som får kunderna att betala mer. Ett vanligt fel många företag gör är att fokusera på samma faktorer man ser driver kundnöjdhet eller lojalitet, såsom kvalitet, pris och service, medan det ofta är mer emotionella faktorer som driver prispremien, exempelvis upplevd status eller prestige.

En andra faktor att ha i beaktande är förmågan att proaktivt planera för kommande konjunkturuppgång genom att satsa på innovation. En amerikansk studie av fler än 1 000 företag under tre decennier visar att en innovationssatsning under en lågkonjunktur ger 70 procents högre avkastning i form av ökad marknadsandel under de tre följande åren. När det vänder upp igen är det ofta de företag som redan har produkterna i hyllan som går ut som vinnare. Slutet av en lågkonjunktur samt början av en högkonjunktur är en idealisk period att lansera nya konsumentprodukter. Då finns ett uppdämt konsumtionsbehov samtidigt som många konsumenter har sparat flitigt under lågkonjunkturen. Tajmingfrågan belyses i en internationell studie som tittat på lanseringen av 1 000 olika bilmodeller under sex decennier. De modeller som lanserats under själva lågkonjunkturen har en större chans till långsiktig överlevnad och säljer mer över tid. Ett tydligt exempel på det fenomenet är Volvo XC60 som lanserades 2009 och är en av Volvo Cars mest framgångsrika modeller någonsin.

En tredje och sista faktor är förmågan att prioritera rätt i sin marknadskommunikation. Det är något av ett flockbeteende att dra ner på kommunikationsbudgeten i en lågkonjunktur. Det kan te sig naturligt, men påverkar inte desto mindre försäljningen negativt. Vår rekommendation är att säkerställa att ens företag behåller sin relativa marknadsandel, även avseende medieinvesteringar, och att våga vara nytänkande i hur kommunikationen tas ut. En studie av NoA Consulting i samarbete med Sveriges Annonsörer visar att kreativ kommunikation, som sticker ut, skapar uppmärksamhet och gillas av målgruppen, kan ge 1,5 gånger högre effekt på marknadsandelen. Att tänka kreativt gäller minst lika mycket när ett företag vill bygga sitt arbetsgivarvarumärke och locka talang som när de vill sälja produkter.

Rätt hanterad är alltså lågkonjunkturen ett utmärkt tillfälle att bygga sin framtida affär och framgång. Det har historien och forskningen lärt oss. Och i det avseendet har svenska företag allt att vinna när ekonomin så småningom vänder upp igen.

Ulrika Burling, vd NoA Consulting

Niklas Bondesson, doktor i företagsekonomi vid Stockholms universitet samt grundare av NoA Consulting