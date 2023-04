Debatt: Lagen som ödelägger en hel bransch av småföretagare

Just nu kan många svenska resebyråer inte bedriva sin verksamhet och regeringen måste agera snabbt för att hitta lösningar som gör att svenska reseentreprenörer kan överleva.

En typisk resebyrå, som det finns ca 350 av i Sverige, består ofta av en egenföretagare och ett par anställda. När en resa säljs får byrån betalt av resenären och betalar i sin tur flygbolaget och hotellet. En vanlig paketresa kan säljas för 70.000 kr och ge 5.000 kr i marginal till arrangören.

När en resa bokas säger lagen att ett belopp som motsvarar det kunden har betalat (70 000 kronor) ska tas från kassan och deponeras hos Kammarkollegiet till dess att resenären kommer hem, vilket ofta handlar om flera månader.

Byrån tar alltså betalt 70 000 kr av kunden, betalar 65 000 kr till hotellet och flygbolaget, och måste utöver det deponera 70 000 kr hos Kammarkollegiet som en garanti för resan, i flera månader.

I exemplet ovan töms bolagets kassa på motsvarande 14 gånger bruttovinsten, vid varje transaktion. Alla som har bedrivit en verksamhet kan se hur detta är både omöjligt och orimligt. Omöjligt för att ingen verksamhet klarar negativa kassaflöden och orimligt för att garantikraven ställs på en verksamhet som redan har fullgjort sina förpliktelser, de har ju erlagt full betalning till flygbolaget och hotellet.

Än värre blir det när man ser till vem som egentligen bär ansvaret för inställda resor. Problemen beror nästan alltid på flygbolagen, t.ex. pga. strejker, flygbolagskonkurser eller mekaniska fel. När sådant inträffar slipper flygbolagen sitt ansvar, de behöver nämligen inte erlägga resegaranti. Om flygbolaget ställer in din resa får du alltså hoppas att en liten familjeägd resebyrå går i konkurs så att du kan få din ersättning. Resegarantilagen kräver nämligen, bokstavligt talat, att något ska dö för att du ska få upprättelse.

Resegarantilagen är en EU-lagstiftning där varje EU-land ges möjlighet till en egen tillämpning av lagen. Danmarks regering valde att lösa det via en resegarantifond, något som både skyddar konsumenter och inte skadar småföretagarna. Samma möjlighet erbjöds den då sittande svenska regeringen men de valde en annan väg. För mindre reseaktörer blev detta en katastrof.

Regeringen behöver ta sitt ansvar och stoppa denna lag, idag. De behöver hitta en lösning som ger bättre konsumentskydd och möjliggör för mindre aktörer att bedriva sin verksamhet. Det kan göras genom att ge stöd till en resegarantiförsäkring som täcker konkursrisken. Sådana finns i dag men är reserverade för stora aktörer som kan visa flera års vinster, även medelstora aktörer nekas försäkring trots starka balansräkningar och positiva kassaflöden.

På lång sikt behöver Sverige anta det som Svenska Resebyråföreningen har föreslagit i flera år, en resegarantifond där varje reseaktör betalar in en avgift på 5 kronor per flygresa och person, samt 25 kronor per paketresa och person. Det skulle lösa problemet.

Alexis Barnekow, reseentreprenör och vd för Chatflights