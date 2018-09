Debatt: "Kritiken mot oss visar på anmärkningsvärd misstro"

Hälsa är ett prioriterat satsningsområde för ICA-Gruppen och Apotek Hjärtat strävar hela tiden efter att utveckla sitt kunderbjudande. Vi vet att många patienter i dag upplever att det tar för lång tid innan man får besöka en läkare.

Genom att ge vård digitalt eller via drop-in kliniker vid våra butiker och apotek kan vi avlasta övrig primärvård och korta vårdköerna – dessutom till lägre kostnader per vårdbesök för samhället. Affärslogiken för ICA-Gruppen att gå in som delägare i Min Doktor är även att vi ser en möjlighet att göra våra handelsplatser ännu mer attraktiva.

Apotek Hjärtat har sedan tidigare erbjudit sina kunder hjälp med vård och vaccinationer via ett antal Minutkliniker. De har blivit väldigt uppskattade av kunderna, som gillar att man kan uträtta enklare vårdärenden under exempelvis helger och kvällar och utan att behöva boka tid.

Läkarförbundets Elin Karlssons kritik (Di Debatt den 24 september) visar på en anmärkningsvärd misstro till sina förbundsmedlemmars integritet, och mot hur de hanterar förskrivning av läkemedel och läkarbesök. Det finns tydliga regler och riktlinjer som legitimerad personal självklart följer och som sitter djupt rotad hos alla läkare och apoteksmedarbetare.