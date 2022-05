Debatt: Kortsiktig vinstaptit ska inte vägleda politiska beslut

Något har hänt, ofta utan att vi märkt det. Möten bakom stängda dörrar, luftiga löften, ett par pennstreck på ett papper och vips: kommunala samhällsfastigheter till miljardbelopp har hamnat hos privata ägare.

Det senaste decenniet har utförsäljningar av samhällsfastigheter – skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar – ökat dramatiskt. Upplägget är enkelt: kommuner säljer lokaler och hyr sedan tillbaka dem från privata aktörer. Med löften om lägre hyror, och en möjlighet att täppa till underskott, har kommun efter kommun hoppat på tåget.

Tempot på utförsäljningarna är svindlande. Under 2013 omsatte branschen 6 miljarder kronor. År 2020 landade omsättningen på 32 miljarder kronor. Det är en femdubbling på sju år. Bara i Stockholmsregionen har 50 förskole- och skolfastigheter sålts ut under den senaste mandatperioden. I Stockholms stad såldes före detta Tensta gymnasium till Hemsö och Gubbängens gymnasium till Internationella Engelska Skolan. Förra månaden gick ytterligare sju skolfastigheter – i Spånga, Årsta, Bromma, Hässelby, Västberga och Skärholmen – under klubban.

Varje såld fastighet innebär att fastigheter som tidigare ofta gett kommunen goda intäkter och makt över sitt fastighetsbestånd har överlåtits till riskkapitalister och fastighetsbolag som ser chansen att plocka hem säkra vinster över tid.

Men Stockholm är inte ensamt. Tvärtom. I Katalys rapport, ”20 miljarder skäl att äga själv – en rapport om utförsäljningar av samhällsfastigheter” som släpps i dag, kartläggs utförsäljningsvågen i Sverige. Slutsatsen är entydig: kommuner tjänar inte under någon period, varken inledningsvis eller senare, på att sälja ut samhällsfastigheter och sedan hyra från privata aktörer.

De beräkningar som lockat kommuner att genomföra utförsäljningarna, som publicerats av Sveriges kommuner och regioner, bygger i själva verket på skakig grund. Kalkylerna ger en falsk bild av de verkliga kostnaderna och sparpotentialen, bland annat genom fantasiräntor, för kommuner som säljer ut och hyr tillbaka fastigheter. SKR räknar i sin rapport till exempel med 4 procent ränta, medan den egna rekommendationen ligger på 1,5 procent. Dessutom bortser SKR från att ägda fastigheter är en tillgång i balansräkningen.

Enligt beräkningar som Katalys sammanställt blir det ungefär fyra gånger så dyrt för en kommun att hyra jämfört med att äga sina skolfastigheter. Om samtliga skolfastigheter i Sverige, omkring 2 700 stycken, skulle säljas ut för att sedan hyras tillbaka av privata aktörer skulle hyresskillnaden för hela skolsektorn bli 20 miljarder kronor per år i ökade hyror. Siffran är en schablonberäkning, men på 33 års tid blir det 675 miljarder kronor dyrare att hyra än att äga. Utförsäljningar av samhällsfastigheter är en gigantisk förlustaffär för Sveriges kommuner. De rosenskimrande löftena om billigare hyror kommer inte att infrias. Istället rusar numera ägarna av samhällsfastigheter på topplistorna över Sveriges nya miljardärer.

I Newsecs årliga rapport om läget i fastighetsbranschen, ”Newsec Property Outlook”, framgår det att samhällsfastigheter seglat upp till topp tre över de mest lönsamma investeringarna. Åren med covid-19-pandemin har dessutom accelererat utvecklingen. Aptiten från fastighetsbranschen, riskkapitalister och investerare är enorm. Samhällsfastigheter är en tillgång med extrem låg risk, hyresgästens betalningsförmåga är nämligen garanterad av skatteintäkter. Hyresavtalen skrivs också med långa löptider, vilket säkrar investeringen över upp- och nedgångar i konjunkturen.

Politiker i Sveriges kommuner vill gärna framstå som grindvakter för en ansvarsfull ekonomisk politik som använder medborgarnas skattepengar med varsamhet. Verkligheten bevisar motsatsen. Närhistorien kryllar av exempel på hur utförsäljningar och privatiseringar av kommunal verksamhet varit rena förlustaffärer. När budgeten inte går ihop får medborgarna plocka upp notan i form av urholkad välfärd och sämre service. Ibland handlar det om ekonomiska kalkyler som slagit fel, glädjeprognoser som inte varit i närheten av verkligheten. I andra fall har affärerna varit en fråga om ideologisk övertygelse. Då är målet att krympa kommunens ansvarsområde och släppa in marknadskrafter i välfärden som är drivkraften. Utförsäljningarna blir en strategi som förflyttar makten från den offentliga, demokratiska arenan till vinstdrivande aktörer.

”Elever, äldre och barn ska inte vara dominobrickor i en experimentverkstad där en liten klick blir vinnare.”

Kortsiktig vinstaptit och konsulters fantasikalkyler kan inte vägleda politiska beslut. Skolor, äldreboenden och de fastigheter som välfärden bygger på ska inte vara sedelpressar för fastighets- och riskkapitalbolag. Elever, äldre och barn ska inte vara dominobrickor i en experimentverkstad där en liten klick blir vinnare.

För att vända trenden och stoppa utförsäljningarna av samhällsfastigheter föreslår Katalys en kombination av åtgärder:

• För att garantera legitimitet och demokratisk förankring bör alla beslut om att sälja ut samhällsfastigheter genomföras med dubbelbeslut med mellanliggande val.

• Det måste bli ett slut på konsulternas påhittade kalkyler och låtsasscenarier. Sveriges kommuner och regioner, liksom det offentliga Sverige i sin helhet, måste ha längre tidshorisonter på sina kalkyler. Beräkningarna måste dessutom bygga på verkliga förhållanden och faktiska kostnader.

• I dag finns det inget som hindrar en tidigare kommunpolitiker från att gå direkt till ett riskkapital- eller fastighetsbolag som köper upp kommunala fastigheter. Det finns helt enkelt för många händer i för många syltburkar. För att undvika fulspel, och säkra allmänintresset, behövs karantänsregler för politiker som väljer att gå till privat sektor där det finns risk för intressekonflikter.

• Medborgarna förtjänar full insyn i hur deras skattepengar används. För att få stopp på slöseriet krävs en ökad demokratisk genomlysning och granskning av offentliga affärer. Därför behöver kommunsverige ett offentligt register över alla aktörer som på ett eller annat sätt är inblandade i affärer med samhällsfastigheter.

Vågen av utförsäljningar markerar ett större skifte i hela samhället. Från en tro på att gemensamma lösningar bäst garanterar välfärd och utbildning, till en politik där vinstintresset trumfar allt annat. Verkligheten visar att det inte fungerar, allt tyder på det blir både dyrare och sämre för kommunerna som säljer ut sina fastigheter. För att tala klarspråk: utförsäljningarna är ett svindleri där några få blivit förmögna medan alla vi andra förlorar.

Daniel Mathisen, författare till rapporten ”20 miljarder skäl att äga själv – en rapport om utförsäljningar av samhällsfastigheter”

Daniel Suhonen, chef vid fackliga idéinstitutet Katalys

Rapporten finns att läsa på Katalys hemsida