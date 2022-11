Debatt: Kärnkraften löser inte en akut klimatkris

Sverige har nu en ny borgerlig regering på plats, bestående av partier som historiskt värnat den fria företagsamheten och näringslivets inneboende innovationskraft. Marknadsekonomin har gått hand i hand med en ansvarstagande miljö- och klimatpolitik som stimulerat innovationer och gröna jobb. Med utgångspunkt i denna logik ser vi nu ett alltför ensidigt fokus på kärnkraft och försämrade förutsättningar för de förnyelsebara energislagen. Enbart ny- och utbyggd kärnkraft är inte svaret på klimatomställningen som måste ske här och nu. Komplexa utmaningar kräver holistiska och faktabaserade lösningar.

I sin rapport ”Startprogram för ny kärnkraft” slår Svenskt Näringsliv fast att vi inte kommer kunna ha ny storskalig kärnkraft på plats förrän en bit in på 2030-talet. Detta kan jämföras med landbaserad vindkraft som tar 1–3 år att bygga, beroende på vindkraftparkens storlek och komplexitet.

De senaste åren har vi sett en kraftig utbyggnad av just vindkraften, investeringar som nu riskerar att pausas eller helt begravas, exempelvis genom förslaget att stoppa de slopade anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft.

AFRY är naturligt teknikoptimistiska och marknadstillvända. Med vår erfarenhet av att arbeta nära energisektorns många företag ser vi att Sverige och världen behöver lösningar som breddar marknaden, som ser till att företags innovationskraft får friare spelrum, lika och långsiktiga förutsättningar.

Men då även sol- och vindkraft har sina begräsningar behövs ett helhetsperspektiv med en mix av olika typer av elproduktion, där vi förstärker och gör elnätet smartare och förbättrar lagringskapaciteten av energi. Vi behöver också bli smartare med hur vi använder den energi vi har. Det senare har både hushåll och företag redan insett. Hushållen har under september månad minskat sin energiförbrukning med 18 procent i jämförelse med i fjol, enligt svenska kraftnät.

Dessutom behöver vi en elnätsreglering som premierar teknisk innovation och en lagstiftning som medger flexibla till- och frånkopplingar i elnätet. Det krävs en bred palett av åtgärder för att accelerera omställningen och därför behöver energipolitiken innehålla fler lösningar än kärnkraft.

Samtidigt har vi höga förväntningar på den nya regeringens energi- och klimatpolitik och ser flera ljusglimtar. Vi gör bedömningen att en sammanslagning av miljö- och klimatfrågorna med energi- och näringslivspolitiken kan underlätta och effektivisera viktiga reformer och även gynna innovationer och ny grön teknik. Vi delar uppfattningen att energifrågan är central för klimatomställningen. En accelererad omställning skapar möjligheter genom nya gröna jobb i hela Sverige och är en förutsättning för att nå våra klimatmål.

Vi ger därför grön flagg för flera av regeringens satsningar i Tidöavtalet:

Förenklade och förkortade tillståndsprocesser. Det är nödvändigt att miljötillståndsprövningen ses över för att göra den mer flexibel, effektiv och förutsebar i syfte att främja den gröna omställningen.

Utredningen om elmarknadens utformning, vars syfte är att ge samtliga fossilfria kraftslag likvärdiga spelregler. Det finns inga motsättningar mellan olika fossilfria energislag när vi behöver så mycket ren el som möjligt och där mer och mer ska elektrifieras.

Att kraftvärmen ges bättre förutsättningar med en ny fjärr- och kraftvärmestrategi - dock saknar vi satsningar på vätgas.

Att omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften pausas. Den hade riskerat att leda till betydande förluster av effekt och reglerbar kraft.

För Sveriges fortsatta konkurrenskraft behöver vi kostnadseffektiva lösningar som ger förutsättningar för långsiktigt stabil tillgång till el. Ser vi till fakta vet vi att kärnkraft kan vara en del av en framtida energimix, om kostnaden blir tillräckligt låg. Vi behöver satsa på och ge rätt förutsättningar för utökad solel och vindkraft, energislag som kan börja leverera fossilfri energi redan imorgon. Vindkraft är dessutom just nu det billigaste produktionsslaget att investera i.

Bristen på helhetsperspektiv och långsiktighet riskerar annars att dämpa såväl innovationskraften som investeringsklimatet för näringslivet, och inte minst senarelägga en nödvändig klimatomställning. Vi utgår ifrån att det är det sista regeringen vill bidra till.

Jonas Gustavsson

VD och koncernchef AFRY

Henrik Tegnér

EVP and Head of Strategy and Sustainability AFRY