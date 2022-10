Debatt: Kärnkraften kommer för alltid höra framtiden till

Vad betyder ordet ”planerbar” i kärnkraftssammanhang? En stark kärnkraftslobby har i snart ett halvt sekel försökt inbilla allmänheten att ”en ny våg” av kärnkraftsutbyggnad pågår i resten av världen och att situationen här skulle vara ett resultat av svenska politiska beslut. Problemen är dock likartade i alla länder som en gång satsade på kärnkraft: reaktorerna krånglar, antingen för att de är gamla eller också för att de är nya. Gamla reaktorer åldras, precis som annan teknik. De få nya som byggs försenas och fördyras.

År 2022 gäller att de problem som skapas av ålderskrämpor hos gamla reaktorer, som det oplanerade driftsstoppet i Ringhals 4, är överblickbara jämfört med de problem som uppstår kring nya reaktorer. Nya säkerhetskrav efter Fukushima komplicerade designen för EPR, den fransk-tyska framtidsmodell som i dag sedan flera år skulle ha varit i drift i Kina, Frankrike och helt nära oss, Olkiluoto 3 i Finland. Utformningen fick göras om under pågående bygge.

I september slog IRSN, den franska motsvarigheten till Strålsäkerhetsmyndigheten, fast att den nya kinesiska EPR-reaktorn Taishan, som togs i drift i december 2018, har stora problem med oväntade vibrationer i tryckkärlet. Den har nyligen återstartats efter ett års driftsstopp för underhåll. I den franska reaktorn av samma typ i Flamanville fungerar inte nedre delen av reaktorkärlet som beräknat.

Man kan tycka att ett land så nära oss som Finland borde få mycket uppmärksamhet av svenska kärnkraftsvänner. 1993 sa Finlands riksdag nej till en femte reaktor. Nej-sidan lade då i stort sett ner sin verksamhet, medan förespråkarna var uthålliga och skickligare än sina svenska motsvarigheter. De lyckades på nio år få opinionen att svänga. 2002 bytte riksdagen ståndpunkt. Bygget av Finlands femte reaktor Olkiluoto 3 startade 2006. Den skulle tas i drift 2009, en alltför optimistisk tidsplan enligt sakkunniga bedömare. Men tiden från ett ja i riksdagen till kommersiell drift blev inte sex år utan 20. Om det senaste startdatumet, 10 december 2022, blir verklighet. Två decennier är det nya normala i kärnkraftssammanhang.

För att kunna leverera ström under den segdragna byggtiden byggdes, gissa vad? Ett – kolkraftverk, som i alla händelser skulle behövas som reservkraft. Mer planerbar än så är inte kärnkraften. Det måste finnas väldigt mycket reservkraft. Om alla reaktorer i ett land måste stängas, som de 54 i Japan efter Fukushima, ska det helst finnas reservkraft. (I Japan är 8 reaktorer i drift i dag. Om inte annat borde sådana ekonomiska förluster påverka alla som nu väljer mellan olika sätt att producera el.)

Beslutsfattarna i Finland lät sig inte avskräckas av förseningar och fördyringar för Olkiluoto 3, eller att beställare och leverantörer ömsesidigt kom med skadeståndsanspråk mot varandra på miljarder dollar. Man gick ändå vidare och beställde landets reaktor nummer 6, Hanhikivi 1 vid Bottenvikens kust, 15 mil från Skellefteå. Den skulle ägas av lokala kommuner och industrier samt kraftbolaget Eon.

När lönsamheten framstod som alltför dålig lyckades Eon dra sig ur i tid och sälja sin tredjedel till ryska Rosatom. Ett av skälen att bygga reaktorn var att Finlands energiberoende av Ryssland måste minska, men det fanns ingen annan spekulant. Detta hände strax innan Ryssland ockuperade Krim, något som inte påverkade byggplanerna. Hamnen byggdes raskt, själva reaktorbygget gick långsammare. Efter angreppet på Ukraina avbröts projektet i maj i år. Finland sa upp kontraktet på grund av ”betydande förseningar och oförmåga att leverera projektet”.

”Rosatom-Fennovoima trade legal claims over end of Hanhikivi in Finland” löd en rubrik i Nucleonics Week 24 augusti. Ryssland kräver tre miljarder dollar av Finland och Finland kräver två miljarder dollar av Ryssland. I dagstidningen Helsingin Sanomat 20 augusti sa Fennovoimas vd Joachim Specht att Finland i första hand vill ha tillbaka 800 miljoner dollar som man betalat till ett dotterbolag till Rosatom. Hanhikivi 1 skulle enligt den ursprungliga planen ha varit drift 2024. Den 3 mars uppgav Yle att Åbo Energi förlorar 20 miljoner euro, drygt 200 miljoner kronor. Fler kommuner och industrier berörs på liknade sätt. Reaktorn skulle ha producerat 1200 MW el.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Den kärnkraftsdröm som främst lanserades i den svenska valrörelsen gällde SMR, små modulära reaktorer. Så länge jag har följt nyhetsbrevet Nucleonics Week, sedan början av 1980-talet, har rapporterna om SMR låtit likadant: Snart är de här! ”Snart” betyder något helt annat i kärnkraftssammanhang än annars. Som Ny Tekniks tecknare Kaianders Sempler under den svenska folkomröstningsdebatten formulerade det i frågan om fusionsreaktorer: De hör framtiden till, det har de alltid gjort och det kommer de alltid att göra.

Åsa Moberg, författare och journalist