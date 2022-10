Debatt: Investera i isbrytare nu

En väsentlig del av svenskt handelsutbyte hanteras sjöledes, närmare bestämt passerar cirka 90 procent av landets export och import en svensk kaj. Isfria hamnar i norra Sverige är en avgörande fråga om att upprätthålla grundläggande nationell infrastruktur och tillgänglighet i landet. Allt annat vore beklagligt, inte bara för Norrbotten utan för hela Sverige och landets industri.

Vinterväghållningen till sjöss är ett statligt ansvar på samma sätt som att vinterunderhålla det statliga väg- och spårnätet.

Ett oroande inslag är den ålderstigna svenska isbrytarflottan, som i huvudsak är från 1970-talet, vars tekniska livslängd är uppnådd. Historiskt finns utvecklade samarbeten mellan Sverige och Finland om isbrytning men det händer även att ryska isbrytare bidragit till att upprätthålla handelssjöfarten till svenska hamnar.

Det nya säkerhetspolitiska läget i världen sätter fokus på frågan om isbrytning och möjligheten till isfria, svenska hamnar längs Norrlandskusten. Några av Sveriges större hamnar ligger här och dess betydelse för svensk basindustri kan knappast överskattas.

Därtill ser vi just nu hur en nyindustrialisering sker i norra Sverige, och självklart har näringslivet räknat med att få avsättning för sitt fossilfria stål och sina fordonsbatterier runt om i välden via utskeppning från hamnarna i norra Sverige. Ingen kalkylerade väl med att isfria hamnar kan bli en selektiv tillgång i framtiden, beroende av väder, teknisk dagsstatus på en ålderstigen isbrytarflotta och andra nationers välvilja att bryta is till svenska hamnar.

Sverige behöver en robust isbrytarkapacitet för att säkra svensk import och export i hela landet året om. Den förra regeringen insåg detta i våras, och kastade i sista stund in finansiering till två nya isbrytare i den såkallade nationell plan för infrastruktursatsningar.

Vår nya regering med infrastrukturminister Andreas Carlson behöver omgående omsätta planen i ett uppdrag till Sjöfartsverket om att skyndsamt påbörja arbetet med att anskaffa nya isbrytare. Ett arbete som kommer ta tid då isbrytare knappast är några stapelvaror och därför är det av högsta prioritet att kunna säkerställa att svensk industri även under vinterhalvåret kan vara säkra på att snabbt få ut sina produkter vi sjöfarten på världsmarknaden.

En investering i nya isbrytare på drygt 3,4 miljarder kronor i syfte att hålla igång betydande delar av svensk industri året runt, måste väl ändå vara en av de mest samhällsekonomiskt effektiva investeringarna regeringen kan göra för landet, för det svenska totalförsvaret, för svensk industri och för vårt välstånd.

Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen

Tina Thorsell, samhällspolitiskchef Transportföretagen

Eric Tedesjö, branschchef Sveriges hamnar