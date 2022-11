Debatt: Invasionen av Ukraina – världens första Tiktok-krig

Sedan invasionen av Ukraina inleddes tidigare under året har sociala medieanvändare följt ukrainarnas liv genom TikTok. I Internetstiftelsens senaste rapport Svenskarna och Internet visade det sig att 52 procent av de svarande i studien födda på 00-talet använder appen dagligen. Därav nås specifikt unga människor i synnerhet av Ukraina i den form det medieras genom just TikTok. Trots att man länge avvisat appen som en ”dansapp för barn” har detta inte varit fallet varken nu eller förr. Vi har sett appen användas i samband med flyktingkriser, skolskjutningar, och katastrofer, däribland i samband med trängselolyckan i Seoul under Halloween-helgen.

Appen lär sig snabbt vilka vi är, och i synnerhet vad vi gillar. Genom våra användarpraktiker – i vilken mån vi gillar, följer eller kommenterar på innehåll, men också hur länge vi väljer att stanna kvar och se filmer, eller swipea vidare – styr vilket innehåll vi matas med.

Detta styrs av de algoritmiska rekommendationssystemen som plattformen blivit extra kända för. De är nämligen oerhört skickliga på att rekommendera material som vi gärna vill ha. Detta innebär att appen utgör en helt annan digital plats för vissa än vad den gör för andra, där vi ingår i olika, så kallade, ”sidor av TikTok”. Här lär vi känna andra i liknande situationer som oss själva, med samma preferenser och åsikter. I min egen forskning på plattformen har jag kallat detta för en ”algoritmisk närhet” till andra användare, och genom denna kan vi få ett enormt förtroende till de som lever i samma situation som oss själva.

I en artikel i Wired har man menat att TikTok är ”designat för krig” på grund av de många funktioner på plattformen som lätt sprider material till väldigt många, men också innefattar funktioner som kan missbrukas – särskilt i krig. Främst har det handlat om ljudfunktionen, som ögonblickligen låter användarna återskapa ljudbilder från tidigare publicerade TikTok-filmer, för att sprida nya filmer. Bland annat såg man spridningen av ljud från 2021 av beskjutningar, som lades ovanpå skakiga bilder som hashtaggats med #ukraine.

Foto: Aleksandr Shulman

Det visade sig att desinformativt material även spreds via TikToks livefunktion, där man har möjlighet att skicka pengar till kreatörer i form av, exempelvis, rosor eller hundvalpar. Problemet var bara att många återanvände filmer från bombningar i Ukraina som fick det att framstå som att de befann sig på plats – och självklart var i behov av pengar. Så självklart skickade följarskaran det de kunde.

Även influencers har fått en ny roll under Ukrainakriget. Mest tydligt syntes detta när ryska influencers på TikTok plötsligt publicerade ett och samma uttalande, om hur ”Ryssland felaktigt anklagats för att ha startat ett krig” trots ”otaliga attacker i Donbas under åtta års tid”, osv. Det visade att Ryssland sett potentialen hos TikTok-influencernas roll i att sprida propagande.

Men även USA såg potentialen hos influencers. Vita huset bjöd in amerikanska influencers till en presskonferens, för att meddela om krigsutveckligen. På något sätt har alltså även influencers räknats in som makthavare, och som politiska brickor i ett större maktspel.

För att motverka detta, sägs det, behöver man öka den ”digitala litteraciteten”, vilket alltså handlar om på vilket sätt man förstår och kan tolka grundläggande tekniska funktioner och praktiker på nätet. Men nyligen publicerad forskning från Harvard Kennedy School Misinformation Review visar att digital litteracitet inte löser alla problem med desinformationsspridning. I stället visade deras forskning att även de med hög digital litteracitet – som kunde avgöra huruvida materialet var desinformativt eller ej – ändå valde att dela det vidare.

”Att måla fan på väggen har inte hjälpt under någon tidigare moralpanik över de ungas liv på nätet.”

I New York Times rapporterades det nyligen om att generation Z använder just TikTok för informationssökning. Under en techkonferens i juli uttalade sig Prabhakar Raghavan, senior vicepresident för Google, att ungefär 40 procent av ungdomarna som letar efter ett ställe att luncha på, inte söker på Google länge, utan TikTok eller Instagram. Kanske är det just för att sökningen blir mer interaktiv, där unga kan dela med sig av sina upplevelser och sina personliga åsikter, utifrån sin egna, så kallade, POV – point of view. Genom att sedan läsa kommentarsfälten får de inte bara en inblick över specifika användares upplevelser, utan också responsen från andra.

Men med lärdomarna vi fått i och med Ukrainakriget och desinformation är det osäkert om denna utveckling av informationssökning verkligen motverkar desinformationsspridningen. Samtidigt måste vi vara öppna för nya plattformar, nya unga användare, och inte se ner på varken dem eller plattformen i sig. Att måla fan på väggen har inte hjälpt under någon tidigare moralpanik över de ungas liv på nätet. Men vi, såväl som plattformarna själva, bör vara medvetna om problemen.

Moa Eriksson Krutrök är universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå Universitet och forskar på social medieanvändning i samband med kriser.