Debatt: Insättningsgarantin snedvrider konkurrensen

Nischade finansinstitut vars verksamhet bygger på konsumtionskrediter eller betalningslösningar lever i hög grad på inlåning som staten garanterar. Avgifterna dessa aktörer betalar till insättningsgarantin speglar inte riskerna i utlåningen, vilket snedvrider konkurrensen och göder överdrivet risktagande, skriver Robert Boije, SBAB.

Sverige och andra EU-länder måste enligt EU:s regelverk ha en insättningsgaranti. Den handhas av Riksgälden och garanterar att kontoinnehavaren i händelse av att finansinstitutet går i konkurs, eller i annat fall får svårt att betala, får tillbaka sitt sparkapital. Den svenska insättningsgarantin täcker normalt kontosparande upp till 1050 000 kronor per person och finansinstitut. Alla finansinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att ta emot pengar på ett konto omfattas av insättningsgarantin och måste betala en viss avgift till systemet.

Insättningsgarantin bidrar också till stabilitet i det finansiella systemet. I samband med stor oro på finansmarknaderna visar erfarenheter att det finns en risk för att många sparare samtidigt vill ta ut sina sparmedel i rädsla för att förlora dem om banken skulle gå i konkurs. Med en insättningsgaranti kan ett sådant förlopp undvikas.

Att insättningsgarantin bidrar till stabilitet i det finansiella systemet är odiskutabelt. Det finns däremot goda skäl att tro att den faktiska utformningen av garantin och avgifternas utformning bidrar till en alltför billig finansiering för vissa nischade finansinstitut som inte bara leder till överdrivet risktagande i sådana institut utan också försvårar finansiering av bolån med betydligt lägre risker, samt snedvrider konkurrensen.

Den rörliga räntan för ett bolån hos vanliga banker och bolåneinstitut ligger i dag i genomsnitt runt 1,5 procent. Räntan på konsumtionslån hos samma aktörer ligger normalt några procentenheter högre. Den inlåningsränta som dessa aktörer ger på kontosparande eller lönekonton ligger samtidigt ungefär i spannet 0-1 procent där räntor i den övre delen av detta intervall ofta kräver att pengarna låses under en period. Flera nischade finansinstitut ger betydligt högre inlåningsräntor än de vanliga bankerna och bolåneinstituten samtidigt som de lånar ut pengar till mycket höga räntor till personer och företag som till följd av låg kreditvärdighet normalt inte beviljas lån av de vanliga bankerna.

En titt i årsredovisningar visar också att de vanliga bankerna, vars utlåning i hög grad består av bostadsfinansiering, normalt har kreditförluster som är långt mindre än en promille av lånestocken medan flera nischade aktörer, vars verksamheter bygger på konsumtionskrediter eller betalningslösningar normalt har kreditförluster som kan räknas i procent av lånestocken. Finansinspektionen har också nyligen visat att många konsumtionskrediter är föremål för undermålig kreditprövning och att andelen lån som går till inkasso är särskilt hög för fakturaköp och avbetalningar. Insättningsgarantins konstruktion bidrar alltså här till att dessa institut kan locka till sig sparkapital genom att erbjuda högre inlåningsräntor samtidigt som avgifterna de betalar till systemet inte speglar riskerna i verksamheten. Det kan inte vara rimligt att dessa verksamheter via den statliga insättningsgarantin får tillgång till alltför billig finansiering som leder till överdrivet risktagande, försvårad finansiering av bolån och snedvriden konkurrens.

Fram till nyligen var skillnaden i avgift för de institut som betalar minst och de som betalar mest 2,6 gånger. Riksgälden beslöt förra året att öka faktorn från 2,6 till 4. Syftet angavs vara att ”…öka institutens incitament för minskat risktagande”. Riksgälden gjorde dock i sin remisspromemoria inte några som helst kvantitativa analyser av förslaget och dess konsekvenser som visar i vilken grad den nya utformningen av avgifterna garanterar konkurrensneutralitet och också förhindrar överdrivet risktagande (vilket rimligen bör vara den relevanta målsättningen och inte att generellt minska risktagande så som Riksgälden uttrycker det).

Även om inriktningen i den nya avgiftsmodellen är ett steg i rätt riktning löser den knappast nuvarande problem. Följande skrivning i Riksgäldens remisspromemoria tyder också på att Riksgälden själva anser detta: ” En ökning i intervallet …innebär inte att skillnaderna i avgift fullt ut kommer att motsvara marknadens prissättning”.

Det finns därutöver goda skäl att se avgiften till insättningsgarantin ur ett vidare perspektiv. De kostnader staten kan komma att ha för fallissemang i ett enskilt finansinstitut påverkas inte bara av insättningsgarantins konstruktion utan också av en rad andra regelverk som kraven på eget kapital, resolutionsavgiften och den kommande bankskatten (som ska betalas av endast nio banker). Även dessa andra regelverk bidrar till snedvridning mellan finansinstitut eftersom kraven här ser olika ut beroende på bland annat om finansinstitutet anses vara systemviktigt eller inte och den absoluta storleken på utlåningen.

Mot denna bakgrund föreslår jag att regeringen uppdrar åt:

Riksgälden att göra en ordentlig kvantitativ analys av i vilken mån nuvarande utformning av insättningsgarantin bidrar till att minska överdrivet risktagande samt hur den påverkar konkurrensen inom sektorn.

Riksgälden att utreda i vilken mån det inom ramen för Europeiska Bankmyndighetens (EBA:s) nuvarande riktlinjer är möjligt att göra förändringar i den svenska insättningsgarantin som så långt det är möjligt bidrar till konkurrensneutralitet och förhindrar överdrivet risktagande. Min tolkning av punkten 46 (på sidan 19) i EBA:s riktlinjer är att det finns en sådan möjlighet: ”The lowest ARW should range between 50% and 75% and the highest ARW between 150% and 200%. A wider interval could be set upon justification that the interval limited to 50%-200% does not sufficiently reflect the differences in business models and risk profiles of member institutions, and would create moral hazard by artificially grouping together member institutions with very different risk profiles”.

Konkurrensverket att göra en samlad analys av hur avgifterna till insättningsgarantin, kraven på eget kapital, resolutionsavgiften och den kommande bankskatten påverkar konkurrenssituationen bland finansinstituten.

Robert Boije, chefsekonom, SBAB och doktor i nationalekonomi