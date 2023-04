Debatt: Inrätta ett statligt garantiprogram för bättre finansiering till svenska tillväxtbolag

I dagarna samlas tusentals företagsledare och entreprenörer med företrädare för intresseorganisationer och de politiska partierna på Åre Business Forum för att diskutera förutsättningarna för hållbart företagande och entreprenörskap i Sverige. Att säkerställa en bättre fungerande tillgång på finansiering för SME-företag i hela landet bör ligga högt på agendan - det finns över 1 miljon SME-bolag i Sverige. Som grupp utgör de ryggraden i svensk ekonomi och arbetsmarknad, men de har under lång tid påverkats negativt av en brist på tillgång till finansiering - ett strukturellt problem som i ljuset av den rådande lågkonjunkturen gått från att vara en utmaning, till ett på sikt ohållbart problem.

Företagarnas rapport Välfärdsskaparna (2023) visar att SME-företag som grupp 2021 utgjorde den största skattefinansiären i 198 av 290 kommuner i Sverige, och över 60 procent av privatanställda i Sverige är verksamma i SME-bolag enligt Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Det är över sju gånger vanligare att en företagare sparar ihop till en investering än att de tar ut ett nytt banklån för att finansiera sin idé.

Under flera decennier av goda år med låga räntor, en bred investeringsvilja och hög riskaptit i hela ekonomin har omständigheterna trots detta gått att leva med. Svenskt riskkapital - som varit med och lagt grunden för både exportframgångar som Spotify, Voi och Einride samt för oräkneligt antal småföretag på hemmaplan - har under mer än tjugo år stått i en klass för sig i europeisk jämförelse, särskilt sett till Sveriges storlek. Samma riskkapital präglas nu av rimlig försiktighet.

Under lång tid har de svenska bankerna också centraliserat och lagt ned lokala och regionala kontor, vilket lett till ökat avstånd till de svenska SME-bolagens vardag. Parallellt har ett ökat fokus lagts på riktigt stora krediter för stora företag och den attraktiva bolånemarknaden. Att som en av ortens erkända entreprenörer kunna få ett banklån på relation, sitt goda namn genom ett samtal till bankchefen på lokalkontoret, är i dag en allt mindre sannolik möjlighet. Förstagångsentreprenörer eller företagare utan etablerade nätverk har oftast ännu svårare att få uppmärksamhet eller förtroende.

Lånefinansiering eller skuldfinansiering har samtidigt snabbt blivit ett allt viktigare alternativ för SME-bolag i behov av tillväxtfinansiering, i takt med att riskaptiten - och därigenom värderingarna - i VC-landskapet sjunkit.

Det är därför oroväckande att Sverige i internationell jämförelse kommer först på plats 14 när Europeiska Investeringsfonden (EIF), en del av Europeiska Investeringsbanken, rangordnade tillgången till lånefinansiering för SME-bolag i EU-länder. Efter tiotals år med låga räntor och stor riskaptit är det svenska finansieringslandskapet i omstöpning, och fler initiativ behövs för att frigöra kraften i svenska entreprenörer och deras tillväxtföretag.

För att svensk ekonomi ska nå sin fulla potential krävs det att krediter i högre usträckning går till produktiva investeringar. Och för att fler företagare ska kunna och våga satsa på att utveckla sina företag behöver tillgången till krediter, utan för höga krav på personlig borgen, förbättras.

Vi föreslår därför att regeringen inrättar ett statligt nationellt garantiprogram, motsvarande de som Europeiska Investeringsfonden inrättat, skräddarsytt för svenska SME-tillväxtföretag.

Programmet, som skulle sänka risken för långivare och därigenom öka tillgången till finansiering för SME-bolag, kan i samarbete med utvalda finansiärer möjliggöra lånefinansiering med längre löptider, flexibla återbetalningsvillkor och begränsade krav på säkerheter. För att entreprenörer ska kunna och våga göra långsiktiga satsningar, krävs oftast en motsvarande stabil och långsiktig finansiering över flera års tid. Med programmet skulle tillväxtföretag få tillgång till den finansiering de behöver för att fortsätta växa.

EIF har sedan flera år stått bakom flertalet garantiprogram i samarbete med utvalda finansieringspartners som utgjorts av både traditionella banker såsom Nordea, moderna långivare såsom DBT Capital och statligt finansierade aktörer som Almi och Norrlandsfonden. Målsättningen med dessa har varit att möjliggöra ett mer välfungerande finansieringslandskap för Europas små och medelstora företag och har över tid möjliggjort ovärderliga investeringar som skapat arbetstillfällen, skatteintäkter och innovationer.

Styrkan med EIF-programmen har varit just det faktum att de inte enbart vänt sig till bankerna, utan att de också dragit nytta av andra typer av långivare. Urvalet av samarbetspartners har skett via en rigorös utvärderingsprocess för att säkerställa att alla når upp till EIF:s högt ställda krav. Erfarenheterna från EIF:s garantiprogram är bland annat att låntagande bolag visade på starkare tillväxt, men också en starkare motståndskraft under svåra tider, såsom under pandemi-åren (EIF WP 2019/56).

Vi vet att behovet är stort. DBT grundades 2017 för att fylla tomrummet på marknaden för företagslån så att svenska SME-företag skulle få den finansiering de behöver och förtjänar. Vi ser behoven i dialogen med de hundratals bolag som vi ger ut lånefinansiering till varje år. Många av dessa är medlemmar i Företagarna. Sedan starten har DBT Capital lånat ut över 2,5 miljarder kronor till svenska SME-företag i hela landet, ofta som ett alternativ eller komplement till riskkapital eller bankens erbjudande.

Om Sverige ska resa sig snabbt ur lågkonjunkturen gör regeringen klokt i att säkerställa att tillgången till lånefinansiering till svenska SME-bolag är den bästa möjliga. Ett nationellt garantiprogram för bättre finansiering till svenska tillväxtbolag vore ett utmärkt steg på vägen.

Varje sund utebliven investering, som kunde blivit av med ett fungerande garantiprogram, är en förlust för svenskt samhälle, arbetsmarknad och ekonomi.

Michael Wolf, styrelseledamot och investerare, DBT Capital

Alexis Kopylov, VD och grundare DBT Capital

Günther Mårder, VD Företagarna