Debatt: Inflationen i Sverige drivs av företagens vinster

När inflationen tog fart hördes omedelbart en unison kör av röster som varnade för en annalkande lön-pris-spiral. Budskapet var tydligt: ska perioden med hög inflation bli så kort som möjligt måste löntagarna ta ansvar genom att inte höja sina lönekrav.

I dag vet vi att inflationen har slagit hårt mot svenska löntagare. Efter 25 år av historiskt unika reallöneökningar är reallönerna nu tillbaka på 2016 års nivå. Hushållen är hårt pressade både av inflationen och Riksbankens räntehöjningar. Runt om i världen talas om den ”cost-of-living-crisis” som inflationen orsakat.

Efter hand som det har blivit tydligt att lönerna inte spätt på inflationen, har den unisona körens förförståelse alltmer kommit att ifrågasättas. Ledande institutioner som ECB, OECD och IMF har gradvis riktat fokus på företagens prissättning och vinsternas betydelse för den höga inflationen. I takt med att det blivit svårare att blunda för vad den offentliga ekonomiska statistiken visar, har därför förklaringsmodellen med en vinst-pris-spiral som håller uppe inflationstakten vunnit alltmer gehör.

Vice riksbankschef Per Jansson är en av få penningpolitiska beslutsfattare i Sverige som har uttryckt att företagens prissättningsbeteende har förändrats och att detta kan driva upp inflationen. Den höga lönsamheten i näringslivet har också indikerat att vinstjakt eldat på inflationsbrasan. Vi kan nu för första gången visa att oron var berättigad. Med stöd av samma metoder som de ledande globala institutionerna har använt i sin omvändelse, kan vi med tidigare oanvänd statistik visa att inflationen i Sverige till stor del förklaras av ökade vinster. Det ser vi av diagrammet.

Inflationsmåttet som används i diagrammet är BNP-deflatorn. Det är ett mått som fångar det inhemska pristrycket på alla varor och tjänster som produceras i ekonomin – till skillnad mot konsumentprisindex som mäter priserna på en förutbestämd korg av konsumentprodukter. Förändringen i den här deflatorn – inflationen – kan delas upp i det bidrag som kommer från ökade vinster respektive ökade lönekostnader per producerad enhet, samt en post för skatter.

Från början av 1990-talet och fram till pandemin översteg lönekostnadernas bidrag till inflationen med råge bidraget från en ökad vinst per producerad enhet. Sedan mitten av 2020 har, som vi ser i diagrammet, utvecklingen varit den rakt motsatta. Vinsternas bidrag till inflationen uppgår till närmare hälften och är mer än 2,5 gånger större än bidraget från ökade löner. Om vinsten per producerad enhet hade varit oförändrad under den här perioden, då hade inflationen i svensk ekonomi i dag varit ungefär hälften så hög som den faktiskt är.

Orsakerna bakom den här utvecklingen skiljer sig så klart åt mellan olika delar av ekonomin. Det handlar om utbudsbegränsningar, inte minst när det gäller drivmedel, energi och spannmål. Det handlar om värdet på den svenska kronan. Bristande konkurrens i flera branscher är en mycket sannolik faktor, kanske framför allt i dagligvaruhandeln.

Men på aggregerad nivå har den här anmärkningsvärda vinstutvecklingen gått hand i hand med en under 2022 gradvis försämrad efterfrågan (BNP), vilket vanligtvis förknippas med en svagare lönsamhet. Lägg därtill att näringslivets lönsamhet låg på en hög nivå redan innan inflationsbrasan tändes.

Det är företag som sätter sina priser, ingen annan. Den kollektiva effekten av företagens enskilda prissättningsbeslut i olika branscher har under det senaste året resulterat i en rekordsnabb ökning av vinsternas andel av svensk ekonomi och en lika snabb minskning av lönernas andel. I diagrammet kan detta utläsas på följande sätt: ju snabbare BNP-deflatorn ökar, desto mer gynnsam är utvecklingen av företagens försäljningspriser i förhållande till utvecklingen av priserna på de insatsprodukter de använder i sin produktion.

Med en liknande utveckling i många andra länder har forskare som Isabelle Weber påvisat så kallad ”seller´s inflation”, eller smygflation på svenska, som innebär att företag passar på att utnyttja bristsituationer för att höja sina priser. Det går inte att med vår statistik utläsa i vilken utsträckning smygflation föreligger, men uppenbart är att företagens prissättning har resulterat i en historiskt snabb ökning av vinsten per producerad enhet i ett konjunkturläge som historiskt talar för en motsatt utveckling. Därför är det svårt att dra någon annan slutsats än att företagens priser har ökat mer än vad som har varit motiverat av deras kostnadsökningar – som främst utgörs av löner och insatsprodukter. Konkurrensverket har i en nyligen publicerad rapport visat på samma utveckling för enskilda produkter inom dagligvaruhandeln. Som IMF argumenterar i en ny analys: vinsterna måste minska för att inflationen ska kunna falla tillbaka till normala nivåer.

Vi menar att svenska politiker, penningpolitiska beslutsfattare, ekonomiska tyckare och journalister har varit fångade i rädslan för att 1970-talets inflationsspiral ska upprepas. Det har begränsat synfältet och analysförmågan. Med den ekonomiska verklighet som vi i dag ser i statistiken, och som nu har etablerats bland ledande internationella institutioner, är vår förhoppning att dagens inflationskris ska leda till en större ödmjukhet inför de möjliga lösningar som finns till hands. I många andra länder är en sådan diskussion på gång och den har i vissa fall gjort politiskt avtryck.

Men i Sverige är vi, som i många andra ekonomisk-politiska frågor, i allt väsentligt fortfarande kvar i den gamla tankeramen. Nu måste vi orka lyfta blicken och ställa oss fler och djupare frågor om tillfälliga prisregleringar, om beskattning av vinster, om bristen på konkurrens i många delar av svensk ekonomi och statens roll att säkra vissa priskritiska varor – till exempel el. Små politiska steg har tagits i detta sista avseende, men de är långt ifrån tillräckliga. Synen på arbetsmarknadens och ekonomins funktionssätt bör uppdateras. Att slentrianmässigt lägga skulden för nuvarande inflationskris på Sveriges löntagare är inte bara felaktigt, utan försvårar även återgången till en ekonomi med låg inflation och full sysselsättning.

Elinor Odeberg, chefsekonom Arena Idé

Daniel Lind, forskningsledare Facken inom industrins produktivitetskommission

German Bender, utredningschef Arena Idé