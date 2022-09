Debatt: Hur kan folkets röst vara ett problem i en demokrati?

Mitt i en valrörelse har DN:s och Aftonbladets ledarredaktioner bestämt sig för att det är ett problem att väljarna får höras genom regelbunden presentation av opinionsundersökning.

En bra undersökning är ett av de bästa och mest tillförlitliga sätten att i dag få en bild av folkets syn på frågor.

Hur kan det vara förvirrande för väljarna att det finns en aktuell undersökning som visar väljarnas syn i en valrörelse? Detta är ett ovanligt svårt val. Varför är det då ett problem att visa att man inte är ensam om att välja mellan olika partier?

Om inte valet handlar om folkets röst, vad handlar det då om?

Den tredje statsmaktens viktigaste uppgift i en demokrati är att granska makten för folkets räkning.

USA-valet tas ofta upp som exempel på problem med undersökningar, Brexit-valet ett annat.

Men det handlade inte egentligen om att det inte går att göra undersökningar längre. Det var två problem:

Problem nummer ett var att nyhetsmedia släppt kraven på att undersökningar skulle vara baserade på den vetenskap som finns i dag, främst då att det är slumpmässiga urval. Lämnar man det lämnar man också den kända tillförlitligheten.

I Sverige är Aftonbladet och DN i dag de två redaktioner som lämnat kravet på vetenskapligt säkerställda undersökningsmetoder. Kan det bero på att det betraktas som för dyrt att göra tillförlitliga undersökningar? Men media vill också ha egna undersökningar för man vill vara först med nyheter. Aftonbladet har ju själva satsat stora pengar och byggt sin egen undersökningsfabrik. Då känns det mer som att man riktar in sig på en konkurrent än av någon välvilja för väljarna eller vad man nu än säger är orsaken. Facebook har också ansetts vara huvudkonkurrenten till koncernen, några andra man ville förbjuda.

Både Aftonbladet och DN:s undersökningar har lämnat den kända vetenskapen. Att då fokusera på de som faktiskt gör undersökningar enligt de metoder vi i dag vet fungerar känns minst sagt märkligt.

Det andra problemet med USA (och Brexit) är att man började förutsäga framtiden. Nyhetsmedia i USA och UK presenterade vilken sannolikhet det var att man skulle få ett valresultat baserat på dagens undersökning. Brittisk media utropade att det blir ”Remain” i valet dagen innan valet. Effekten av detta var att de som ville stanna i EU inte gick och röstade och de som ville lämna röstade i högre omfattning. Undersökningen som ledde till ”Remain” förutsägelsen visade egentligen på ett extremt jämnt val. Påverkan på valdeltagandet påverkade troligtvis valresultatet.

Det är för övrigt en av de få bevisade påverkan ”undersökningar” har på valresultatet, nämligen genom valdeltagandet. Men det har då alltid varit nyhetsmedia som utropat något som klart innan valet varit genomfört, och använt undersökningar som beviset på det. Sedan dagen efter har man ofta konstaterat att det var undersökningarnas fel…

I USA-valet var det inte undersökningar som sa att det var 80 procents sannolikhet att Hillary skulle vinna över Trump. Det var en framtidsprognos baserat på undersökningar som visade nuläget. Framtidsförutsägelsen skapade bilden av att det var klart. Plus att många delstater helt saknade tillförlitliga undersökningar.

Därför det är så viktigt att förstå att väljarbarometern visar väljarstödet nu, inte framtiden.

Därför är det också så viktigt att förstå och basera sin tolkning av nuläget på undersökningar som har en känd säkerhet.

För dessa två historiska misstag bör vi alla lära oss av.

Problemet var aldrig att man inte kan göra tillförlitliga undersökningar. Utan att man accepterat dåliga undersökningar som grund för nyheterna, samt att man låtsas att undersökningar som visar en situation i dag skulle vara en framtidsprognos.

Utifrån dessa fakta hade det varit klädsamt med lite självkritik, istället för att hävda att folkets röst inte skall få höras. Och kanske vara lite tacksam för att åtminstone public service inte släpper kravet på hur man gör tillförlitliga undersökningar och faktiskt regelbundet utgår från folkets röst i en valrörelse.

För vad jag kan se i mediesökningar så får alla nyhetsredaktioner gratis nyheter. Varje gång Novus undersökning läggs upp så skriver nästan alla redaktioner om den. Mer än vad SVT gör faktiskt, som främst har de på en sida man i många fall behöver leta fram. SVT gör bara nyheter då det finns säkerställda förändringar. Det finns ingen lag som säger att en redaktion måste publicera en undersökning. Men är verkligen felet att undersökningarna finns? Eller att det görs 30-40 unika nyheter om Novus och våra konkurrenters undersökningar varje dag på Sveriges alla nyhetsredaktioner?

Valet handlar om väljaren. Då måste man våga lita på medborgaren. Ett råd jag ger både till de politiker och redaktioner jag föreläser för. Att ens tänka tanken att det är ett problem att presentera väljarnas åsikter i en valrörelse är väl ett avsteg från yttrandefriheten och även den publicistiska principen ”publish and be damned”. På vilket sätt förbud mot vissa nyheter gagnar demokratin är svårt att förstå. Vad är det demokratiska dilemmat med att väljarna får veta opinionsläget och att väljarna påverkas? Väljarna påverkas väl av nyhetsförmedlingen och hur partiledarna klarar sig i debatter i radio och tv.

Men Novus och även SVT kommer inte att publicera några väljarbarometrar efter fredag morgon. Det har inte gjorts i de senaste tre valen. Ytterligare ett försök att visa att undersökningar inte är en framtidsförutsägelse utan en nulägesbild. Valet är klart när man gått och röstat och vallokalerna stängt.

Men även mellan valen måste folkets röst vara närvarande. Väljarens mandat är inte en blank check som gäller i fyra år.

Kan avsluta med ett citat från George Gallup: ”Without polls the elites would be guided only by letters to congressmen, the lobbying of pressure groups, and the reports of political henchmen.”

Det sistnämnda refererar till ledarskribenterna va?

Torbjörn Sjöström

VD

Novus