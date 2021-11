Debatt: Havet är den stora klimathjälten

Världen behöver därför Sveriges speciella samarbetsförmåga för en stark sammanhållen global politik för klimatet, den biologiska mångfalden och havet. Med Sveriges starka tradition att mötas över intressen för att gemensamt driva ett samhällsprojekt har vi mycket att bidra med i den globalt nödvändiga omställningen. Det går att mötas över intressen för ett gemensamt mål. Sverige behöver kliva fram i detta arbete.

Havet spelar en alltför undanskymd roll i de förhandlingar som snart inleds på COP26 i Glasgow. Idag tar havet upp cirka 30 procent av den koldioxid vi människor släpper ut, samtidigt som potentialen att binda mer är mycket stor. Genom en medveten satsning på alger, sjögräs, mangroveskogar och andra naturbaserade system kan stora mängder kol bindas på ett långsiktigt hållbart sätt samtidigt som den biologiska mångfalden och tillgången på hållbar och näringsrik mat ökar.

71 procent av planetens yta är hav, vilket är ursprunget till allt liv och producerar 50 procent av världens syre. Inom EU står den havsrelaterade ekonomin, kallad den blå ekonomin, för en omsättning på 750 miljarder euro och sysselsätter 4,5 miljoner människor. OECD konstaterar att mer än tre miljarder människor är beroende av havet för sin försörjning, de allra flesta i utvecklingsländer. 60 procent av havsytan ligger utanför nationell kontroll och har en splittrad och otillräcklig internationell lagstiftning till skydd.

Havet är fullständigt grundläggande för mänskligheten. Samtidigt är kunskapen om havet låg bland gemene man, politiker och beslutsfattare i näringsliv och det civila samhället.

Det gör att vi är i den märkliga situationen att det saknas en effektiv röst för haven vid förhandlingsbordet i Glasgow, trots att det är avgörande för vår överlevnad. Det är inte rimligt. Vi menar därför att det är dags att ge havet egna legala rättigheter, en tydlig röst vid förhandlingsbordet.

Vi, FN:s generalsekreterares sändebud för havet och The Ocean Race, har tillsammans initierat en stafett för naturen, The Relay4Nature, där den fysiska stafettpinnen Nature´s Baton sammankopplar och går från beslutsfattare till beslutsfattare, från global konferens till global konferens med viktiga budskap om naturen och havet. Naturen sätter gränserna för vad som är möjligt. Med detta för vi in ett absolut nödvändigt fokus på havet i de globala förhandlingarna om klimatet, biodiversiteten och ekonomin. Från IUCN World Conservation Congress har Relay4Nature nyss anlänt till COP26 och går närmast vidare till One Ocean Summit i Brest, UN Biodiversity COP15 i Kunming, UNEA5 i Nairobi, Stockholm+50 och UN Ocean Conference i Lisbon i juni.

Relay4Nature ger beslutsfattare möjligheten att ge sina budskap om vad som måste ske. Vad vi finner är att många beslutsfattare med stor kunskap om klimatet rätteligen är både stressade och pressade.

The Ocean Race är den globala idrottens tuffaste utmaning. Samarbete och tillit är avgörande för framgång, och överlevnad. Mixade lag med seglare från olika länder gör det omöjliga genom att segla jorden runt under extrema förhållanden. Seglarna möter havet när det är spegelblankt och solen gassar likväl som när det är full storm, minusgrader och snöfall. De möter också havet som det ser ut i dag. Äldre seglare kan berätta att de träffade på mängder av djur under sina seglingar. Det gör inte dagens unga seglare. Djurlivet är till stor del borta. Istället träffar de på industriella fiskeflottor, stora mängder avfall och i de vetenskapliga tester seglarna gör ombord under tävlingarna hittas mikroplaster överallt i havet.

The Ocean Race använder havet som arena. Som de idrottare vi är vet vi betydelsen av att det finns tydliga regler - utan regler finns inget fair play. Som elitidrottare är vi också fullständigt beroende av vetenskap och lärande. Den ger oss kunskapen vi behöver för att ständigt utvecklas och nå bättre resultat. Det är därför vi finner det otillständigt att det inte finns en effektiv global lagstiftning för havet, och att så mycket politik för havet bortser från vetenskaplig kunskap. Det är också därför vi driver ett utbildningsprogram som hittills höjt havskunskapen hos över 180 000 barn i 58 länder.

Världen måste tillsammans ta stora och tydliga steg mot ett nettonollutsläpp av koldioxid för att nå Parisavtalets mål om en temperaturhöjning på 1,5 grader. Inte för själva avtalets skull, utan för att vi ska kunna se våra egna barn i ögonen och säga ”vi gör allt vad vi kan för att du ska ha en trygg framtid”, nu i dag och om 20 år när de vuxit upp och får hantera konsekvenserna av såväl våra beslut som våra icke-beslut.

Sverige deltar i klimatförhandlingarna i Glasgow utifrån en stark position att kunna ge hopp och framtidstro. Sverige har länge förespråkat ett starkt internationellt samarbete för att lösa gemensamma frågor. Sverige agerar alltid för en världsordning där lag och ordning ska gälla, för alla. Sverige skapar starka globala partnerskap, till exempel var det i Sverige som FN:s första konferens om miljön hölls 1972. Sverige, tillsammans med Fiji, var värd för den FNs första konferens om havet 2017. Sverige spelar en nyckelroll i förhandlingarna om Antarktis, i utvecklingen av långsiktigt hållbara internationella konventioner om haven och inte minst genom sitt stora bidrag till den internationella havsforskningen. Sverige är hem till flera av världens mest uppskattade varumärken. Genom svenskt entreprenörskap, ledarskap och tillit som tydligt kärnvärde har svenska företag vunnit samarbete över gränser som få andra. Den svenska ekonomin visar att det inte bara är möjligt att vara ett välfärdsland med ett starkt miljöskydd, utan att det faktiskt är en förutsättning.

Sverige är också födelseplatsen för Fridays for Future, som globalt pressar oss att ta ansvar för våra egna barns livsförutsättningar.

Sverige må vara ett litet land, men Sveriges förmåga till samarbete över alla gränser är avgörande för att driva världen till konkreta resultat för klimatet, den biologiska mångfalden och havet. Sverige och svenskarna måste kliva fram som modiga och ansvarstagande ledare så att COP26 ger dessa nödvändiga resultat för framtiden.

Richard Brisius

Styrelseordförande i Ocean Race

Peter Thomson

UN Secretary General’s Special Envoy for the Ocean