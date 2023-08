Debatt: Globalt paradigmskifte under radarn

Många stora frågor står på agendan under Brics-ländernas toppmöte i Sydafrika den 22 – 24 augusti. Med Kina i förarsätet kan det konstateras, att det inte längre bara handlar om den nya Sidenvägen, One Belt, One Road- initiativet, som statade 2013 som ett omfattande infrastrukturprojekt och ekonomiskt utvecklingsprojekt för Eurasien visavi alla dess nya stater efter Sovjetunionens upplösning. One Belt One Road sträcker numera ut sig i Asien och till Mellanöstern, Afrika och Sydamerika som ett globalt bälte med allt fler aktörer, baserat på samordning av politik, sammanbindande av olika faciliteter som hamnar, utveckling av handel, finansiell integration och folk-till-folk-samverkan

Parallellt har Kinas andra skapelse, Shanghai Cooperation Organisation, SCO utvecklats sedan den startade som Shanghai Five 1996, mellan Kina, Ryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Tadjikistan i syfte att få erkända gränser, territoriell integritet och en gemensam kamp mot religiös och etnisk extremism. Inom SCO har samarbetet växt och omfattar allt från militärt samarbete, handel, forskning, infrastruktur och kultur med mera. Numera ingår Uzbekistan, Indien, Pakistan och Iran i SCO, medan Afghanistan, Belarus och Mongoliet är observatörer. Därtill tillkommer en rad dialogpartner, nämligen tretton länder, bland andra Turkiet, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait och Qatar.

Det handlar om en färdplan som Kina snabbt driver framåt. Erfarenheterna visar hittills på vilken förmåga Kina har och hur tydliga kliv tagits framåt, delvis i avsaknad av någon starkare konkurrens från varken USA eller EU. Det handlar dels om strategier och resurser inom Shanghai Cooperation Organisation (SCO), dels inom Brics, som redan 2015 genom Kina initierade en ny internationell utvecklingsbank, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank – något som USA starkt ogillade, medan flera EU länder ville bli delägare i. Nu håller Brics på att få en än bredare förankring i Asien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Minst ett tjugotal och ända upp till bortåt fyrtio nya länder sägs vilja komma med i Brics.

Brics attraktion med tillgång till kompletterande finansiering lockar inte minst länder som har problem med att uppfylla IMF:s krav för nya lån, men detta är bara ett inslag. Många länder vill slippa västländernas påtryckningar avseende acceptans av sanktionerna mot Ryssland. Många litar inte längre på väst efter USA:s nesliga tillbakadragande från Irak och Afghanistan. Men med formateringen av ett Global South ligger också en kravlista som inkluderar omfattande förändringar i världens viktigaste institutioner sedan andra världskrigets slut. Det handlar om inflytande i Världsbanken och Internationella Valutafonden samt i FN:s säkerhetsråd, där Global South kräver mer rättvisa. Därtill kommer de alltmer handfasta besluten bland ledande länder i Global South att ersätta US dollarn med andra valutor, som den kinesiska.

Kraven på reglerförändringar för IMF och Världsbanken utmanar givetvis G7:s position, samtidigt som dollarns roll och dess ställning på global nivå alltmer ifrågasätts. Antalet handelsuppgörelser som sker i andra valutor/arrangemang utanför dollars inflytande ökar och lär öka i snabbare takt framöver om Global Souths strävan realiseras. Detta kommer i sin tur att försvaga dollarn och därmed USA.

Världshandelsorganisationens, WTO:s ställning har redan akterseglats av utbyggnaden av långtgående regelverk som byggs in i nya omfattande frihandelsavtal i alla möjliga konstellationer av alla huvudaktörer som EU, US och Kina skapat, men också inom ASEAN och mellan länder i Afrika och Sydamerika. Nyligen återstartade frihandelsförhandlingarna mellan Kina och de sex arabiska Gulfstaterna inom Gulf Cooperation Council, GCC, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien, i vilka samverkande finansiella åtaganden ingår. USA har bilaterala frihandelsavtal med Bahrain och Oman, medan EU misslyckats att under de senaste årtionden slutföra sina frihandelsförhandlingar med GCC

Det kan noteras att Världshandelsorganisationen, WTO, sedan den började verka 1995 huvudsakligen kämpat med att verkställa de beslut som fattades i Uruguayrundan, som avslutades 1994. Nya stora områden och frågor har inte fått tillräckligt stöd. Ett viktigt skäl till detta är ett missnöje från ledande u-länders sida, främst Brasilien och Indien, med hur Uruguayrundans förhandlingar genomfördes. Då satt USA, EU och Kanada tillsammans i the Green Room och gjorde upp, som det uppfattades av de som stod utanför. Efter misslyckandet att starta en ny förhandlingsrunda i Cancun i Mexiko 2003, har splittringen mellan nord och syd framträtt tydligt – även om Japan och Kanada fick lämna sina platser i the Green Room till Brasilien och Indien. Nu står hela Brics bakom kritiken.

Slutligen kan nämnas att frågan om de sanktioner som USA och EU infört mot Ryssland efter dess invasion i Ukraina, lyfts inom Brics, som ifrågasätter dem, då de inte har stöd i FN:s Säkerhetsråd.

Toppmötet inom Brics i Sydafrika kommer förmodligen ge många intressanta svar.

Marianne Aringberg Laanatza, mellanösternforskare knuten till Lunds och Stockholms universitet