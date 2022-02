Debatt: Fyra råd till Daniel Ek

Redan när Spotify köpte rättigheterna till The Joe Rogans Experience, podden med över 11 miljoner lyssnar per vecka, startade ett internt uppror som menade att Spotify gav röst åt en person med dåliga värderingar. Den frihetlige komikern Rogan anklagades för att vara rasist, antivaxxer och Trump-anhängare. Rogan är inte ofelbar men de flesta anklagelserna är absurda. När upprorsmakarna fick stöd i sin kampanj av Neil Young och Joni Mitchell började Spotifys ledning att be om ursäkt. Man rensade bort över 100 avsnitt, försåg podden med ”varningstext” och lovade 100 miljoner dollar för att främja ”historiskt marginaliserade grupper”.

Dessvärre är det här en pudel och inte en ursäkt. Försöket att blidka upproret genom att blotta strupen kommer inte lyckas. Konflikten handlar nämligen varken om Rogan eller publicistiska principer. Konflikten handlar om att demonstrera makt genom att förödmjuka, och helst avsätta, Spotifys ledning. Neil Youngs inlägg på Twitter klargör konflikten:

”To the workers (! vår anmärkning) at Spotify, I say Daniel Ek is your problem — not Joe Rogan. Ek pulls the strings. Get out of the place before it eats up your soul. The goals stated by Ek are about numbers — not art, not creativity.”

Begreppet nymoralism syftar på den kvalitet av religiös, inte ideologisk, övertygelse som driver dagens progressiva. De är inte intresserade av sådant som förlåtelse. De vill ha makt. Makten att definiera vad som är rätt och fel, gott och ont, sant och osant. Socialpsykologen Jonathan Haidt säger att nymoralisternas syn på rättvisa är onyanserad och gör det svårare för dem att känna empati med andra och att förstå komplexa resonemang.

”Jag har rätt och du är Ond!” sammanfattar attityden. Attityden splittrar istället för att förena och det skapar en atmosfär och gruppdynamik där ”85 procent håller tyst med 85 procent av vad de egentligen tänker 85 procent av tiden” som en person som utsatts för detta slående uttryckte det. När människor tystnar ökar grupptrycket och konformismen. Det öppnar för det ekonomen Nassim Nicholas Taleb kallar minioritens diktatur som beskriver hur en liten minoritet på så lite som 3 procent kan få med sig majoriteten och definiera utvecklingen så länge deras idéer är tillräckligt extrema.

Många har varnat för den här utvecklingen, inte minst i Dagens Industri, men förnekandet är starkt. Många förstår helt enkelt inte att identitetspolitiken, alla de goda intentionerna till trots, vilar på en företagsfientlig, marxistisk- och antikapitalistisk, ideologi.

Spotifys ledning är i samma position som föräldrar när tonåringarna ifrågasätter deras auktoritet och vill avsätta dem. Skillnaden är att företagsledningar har omvärldens ögon på sig vilket gör det svårare att stå upp och försvara sina värderingar.

Det är symboliskt viktigt att flaggskeppet i svensk innovativ tech orkar stå upp och försvara de frihetliga ideal som gjort dem så framgångsrika. Om Spotify böjer sig blir det svårare för andra att stå upp. Då riskerar de krusningar vi nu ser på ytan snabbt förvandlas till en tsunami.

Vi har fyra råd till Daniel Ek och Spotifys ledning.

• Blunda inte för vad detta handlar om egentligen.

• Möt medarbetare som hotar med uppsägning med ett generöst avgångsvederlag och hjälp dem att hitta ett annat jobb där de slipper känna sig sårade.

• Hjälp dem som inte talar, att finna sin röst.

• Ta inte bort utan komplettera med mer och bättre innehåll och fortsätt låta kunderna avgöra vad som är rätt och fel, gott och ont, bra och dåligt.

Johan Grant, Fil dr, organisationspsykolog och rådgivare i ledningsfrågor.

Navid Modiri, poddare och föreläsare.