Debatt: Folkets röst bär demokratin framåt

Det är lätt att raljera över opinionsundersökningar i massmedia och att politiker tar beslut baserat på undersökningar från till exempel Novus. Invändningar kommer regelbundet men i alla fall jag har fått ännu fler efter kriget i Ukraina. Invändningar som att lyssna på opinionsundersökningar är populism och inget politiker skall hålla på med.

Visst är det lätt att vara trött på väljarbarometrar och spelteorier. Även jag blir det när det är för mycket. Det är lätt att undersökningar fördummas och enbart ses som ett slagträ i ett politiskt spel på den mediala arenan. Där siffrorna tyvärr allt för ofta blir huvudnumret, istället för vad siffrorna faktiskt betyder.

En bra undersökning går inte ut på att ta fram siffror. En bra undersökningar ger en tillförlitlig förståelse för folkviljan i en fråga. Den bör inte bara ge svar på åsikten, utan man skall som en bra undersökare också kunna hjälpa till att förklara mer än bara en siffra.

Undersökningar görs för att skapa kunskap kring folkviljan både kring politik men också kring alla andra frågor som är viktiga, för företag, organisationer, media och makthavare.

En bra undersökning kan med under 1000 intervjuer i snabbt fånga folkviljan i en fråga. Alternativet är en folkomröstning som kostar över en miljard per gång om man räknar in medborgarens kostnader för tid och resor att rösta. Bra undersökningar är alltså inte bara ett bra utan också ett extremt kostnadseffektivt sätt att få kunskap kring folkviljan.

Utan undersökningar och folkomröstningar riskerar annars makthavare och media att lyssna på endast de mest högljudda som vill påverka och kanske hävdar en självpåtagen folkvilja bakom. Sällan stämmer denna åsikt med den faktiska folkviljan, men det låter ju onekligen ofta bra.

Därför ingen slump att oberoende undersökningsföretag är förbjudna i diktaturer. Den verkliga folkviljan kan inte vara synlig i en diktatur, då kan man inte längre upprätthålla makten. Man kontrollerar inte bara nyhetsmedia och nationella val. Allt som kan ge en ofördelaktig bild måste stängas. Man vet hur farlig folkviljan för att upprätthålla en diktatur.

Även dåliga undersökningar i en demokrati är mycket skadliga. De visar en felaktig folkvilja som påverkar både politiker och massmedia. De kan också lätt manipuleras i påverkansaktioner.

Bra undersökningar har inte denna svaghet. Där visas den faktiska folkviljan, men man kan också gå på djupet, undersöka kunskapsnivån och vara mer nyanserad än enbart få svar för eller emot en fråga.

En demokrati med flera oberoende tillförlitliga undersökningsföretag är en garant för att demokratin bibehålls och att makthavare och media inte glömmer medborgarens mandat.

En demokrati är ju inte något som endast sker en gång vart fjärde år och sedan ger de folkvalda frikort.

Men bra undersökningar handlar inte bara om politiska frågor utan kring allt annat. Utan förståelse för marknaden går företag i konkurs, människor blir arbetslösa och det offentligas finansiering försvinner.

Precis som massmedia måste ta sitt ansvar och ge en rättvisande korrekt bild av en nyhetshändelse och politiker måste utgå från fakta, ta sitt ansvar som folkvald och lyssna på medborgarnas åsikter även mellan valen så måste vi som undersökningsföretag ta vårt ansvar för att säkerställa att vi visar den faktiska folkviljan.

Novus har under pandemin och nu sedan Ryssland invaderade Ukraina kunnat visa på en enorm kraft hos medborgarna. Under pandemin tog man ett fantastiskt ansvar, man stannade hemma, man undvek sjukvården för att den inte skulle överbelastas och man vaccinerade sig.

Nu är man inte rädd för Ryssland utan snarare arg. Hur kan Ryssland få invadera et annat land? Självklart skall vi hjälpa till och till och med. skicka vapen. Varannan svensk vill gå med i NATO för att hindra Ryssland från att utöva sitt maktspel. Försvarsviljan av Sverige har skjutit i höjden, 1 miljon svenskar har funderat på att själv gå med i hemvärnet. Återigen ser vi svenskar som sluter upp, tar sitt ansvar och vill hjälpa till.

Detta betyder inte att makthavare skall blint följa folkopinionen, så fungerar inte en representativ demokrati. Men måste lyssna på folkviljan. I en stark demokrati är inte medborgarna spelpjäser. Utan ett ömsesidigt förtroende mellan politiker och väljare så eroderar demokratin sakta ut i missnöje och kanske ännu värre likgiltighet.

Saknas bra undersökningar från oberoende undersökningsföretag försvinner folkets röst och demokratin med den.

Vi oberoende undersökningsföretag måste därför fortsätta aktivt försvara tillförlitligheten och förtroendet för det vi gör. Detta är inget nytt, det har varit en av de viktigaste drivkrafterna bakom det arbete Novus gör varje dag. Men nu när diktaturen bryter sig in i Europa är det ännu viktigare att vi är ännu tydligare med vårt ansvar i en välfungerande demokrati.

Nu när diktaturen bryter sig in i Europa är det ännu viktigare än någonsin att försvara tillförlitliga undersökningar. Slutar man lyssna på folkviljan är demokratin död.

Torbjörn Sjöström

VD Novus