Debatt: Fler domar stoppar gängen

I helgen sköts ytterligare en person ihjäl, nu i Botkyrka. Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 47 liv. Det är mer än under något annat år, och detta innan hösten ens har hunnit börja. För inte länge sedan sköts en mamma och ett litet barn på en lekplats i Eskilstuna. Det grova våldet utgör en nationell kris.

Detta möts med en hagelskur av politiska förslag av varierande kvalitet. Många gånger handlar det om att höja ytterligare några straffsatser. Det kan vara befogat, men det största problemet vi har är inte hur länge dömda brottslingar sitter frihetsberövade utan att en överväldigande andel av brotten aldrig leder till någon konsekvens alls. Så har det länge varit för både sexualbrott och ”mängdbrott”, men detta gäller nu även de gängrelaterade morden.

Det är ett monumentalt svek mot offer och anhöriga. Jag har själv otaliga gånger mött föräldrar som har förlorat barn till våldet som undrar varför nästan ingen döms. De uppfattar det som att rättssystemet inte är till för dem. Jag delar deras frustration, och har lovat dem att jag ska verka för en förändring. Kriminella kan mörda utan nämnvärd rädsla för konsekvenser från samhället, våldsspiraler fortsätter och samhällskontraktet krackelerar.

Här behöver politiken agera kraftfullare. Det behövs både mer resurser till polisen och förbättrade verktyg. Det krävs också en fortsatt metodutveckling. Vi behöver analysera brottsutredningar och domar och se vad som har brustit och vad som kan göras annorlunda. Men vi kan inte bara hänvisa till att polisutredningarna är för dåliga. Det finns exempel på där polisen har gjort ett mycket gediget jobb där det är svårt att se vad mer man skulle kunna kräva för att det ska anses bevisat att gärningsmännen är skyldiga där det ändå blivit friande dom, vilket bland annat SVT:s Uppdrag Granskning nyligen berörde.

Rättssystemet har till uppgift att döma skyldiga till ansvar för brott samtidigt som vi försäkrar oss om att vi inte dömer oskyldiga. Det ska vara ställt ”utom rimligt tvivel” att den åtalade är skyldig, och den ordningen ska vi värna. Rättssäkerheten är grundläggande. Men om lagföringen misslyckas så fatalt behöver vi se förutsättningslöst på vad som kan göras annorlunda, även i domstolsprövningen.

Det finns robust kritik från åklagare och forskare om att domstolarna brister i värderingen av sammansatt bevisning och därmed friar när de borde fälla. Andelen åtal som leder till fällande dom är också markant lägre för mord och mordförsök i just gängrelaterade mål som ofta bygger på sammansatta beviskedjor, 53 procent mot 82 procent för andra mord och mordförsök. Mer kunskap behövs, och om akademin är enig om att det finns strukturella fel i hur den här sortens bevisvärdering görs så behöver vi omgående se till att det sker en förändring.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Det förekommer också regelbundet kritik om att kraven för fällande dom successivt har höjts i takt med teknikutvecklingen. Det vore därför även önskvärt med mer omfattande oberoende akademisk granskning av hur bevisvärdering sker som följs upp av klargöranden och utbildningsinsatser för att säkerställa en kunskapsbaserad och jämn nivå på vad som ska anses vara ”utom rimligt tvivel”.

Den så kallade ”omedelbarhetsprincipen” har länge gjort att uppenbart manipulerade eller tillrättalagda uppgifter har fått orimligt stort genomslag vid huvudförhandlingen och kraftigt försvårat lagföring. Den har förvisso luckrats upp, men kontrasten till Danmark där en åklagare i rättegången mot ”Dödspatrullen” hade rätt att lägga fram tidigare ej presenterad bevisning när det var uppenbart att den åtalade ljög inför domstolen är fortfarande stor. Det är inte säkert att den danska modellen är önskvärd i Sverige, men vi behöver följa upp om lagändringen som trädde i kraft vid årsskiftet verkligen har fått önskad effekt, samt fråga oss om det finns andra processrättsliga regler som skulle behöva ses över.

Domstolarnas oberoende är grundläggande, och politiken ska naturligtvis aldrig kunna lägga sig i enskilda domstolsprocesser. Men det finns likväl ett politiskt ansvar för både den lagstiftning domstolarna har att tillämpa och för om själva tillämpningen i stort sker på ett ändamålsenligt sätt. Det ansvaret tas inte i tillräcklig grad i dag, vi behöver driva på mer för att både öka kunskap, förbättra utbildningar och ändra lagar. Och det kommer jag och Miljöpartiet att göra.

Förflyttningen som har skett vad gäller sexualbrott, där brottsofferperspektivet har fått ta betydligt mer plats, kan inspirera. Kombinationen av kvinnorörelsens utomordentliga engagemang i frågan och politisk handlingskraft har bland annat lett till ett antal lagförändringar, men även på krav på förbättrad utbildning av domare. Det trycket behöver vi hålla i, då utsattheten för de här brotten fortfarande är enorm. Men vi behöver också bli bättre på att se till att föräldrarna till en mördat barn får stöd och upprättelse genom rättsprocessen.

Varje mord som inte klaras upp leder dessutom till ökade våldsspiraler, höjd status för tungt kriminella, ökad nyrekrytering in i kriminalitet och en våt filt av rädsla över hela stadsdelar som drabbar alla som bor eller verkar där.

När det gäller det grova gängrelaterade våldet pratas det ofta om att vi ska ”vända på varje sten”. Många av de ”stenar” som vänds på i debatten för att visa handlingskraft, som visitationszoner, vräkning eller utvisning av familjer, skamstraff för barn, med mera är rent kontraproduktiva. De riktas mot grupper och områden snarare än mot brottsligheten och skulle leda till urholkad tillit och försvåra både brottsbekämpning och förebyggande arbete. Att höja uppklarningsgraden genom förändringar i domstolsprövningarna av de här målen är mer av ett klippblock i sammanhanget med enorm potential att förändra, men som ingen just nu verkar titta under. Det är dags att ändra på det. Det må vara krångligare att både åstadkomma och kommunicera, men skulle slå knivskarpt mot just den kriminalitet vi behöver bekämpa.

Martin Marmgren

Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Miljöpartiet, tidigare polis