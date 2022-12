Debatt: Fimpa begreppet hybridarbete

Få saker har genererat så många upprörda känslor som den senaste tidens debatt om hybridarbetets vara eller icke vara. Debattartiklar och kommentarer i sociala medier vittnar om en stridsvilja som inte synts till sen fackföreningsrörelsens inträde på den svenska arbetsmarknaden ungefär vid det förra sekelskiftet i slutet på 1800-talet. Man anar att stora skeenden är i rörelse. För vissa i alla fall.

Skillnaden då jämfört med i dag är dock väsensskild. Arbetsgivare förr hade i princip all makt. Den blev orättvist behandlad hade ingen att vända sig till och inga rättigheter alls på jobbet. I dag är läget helt annorlunda. Den svenska modellen ledde till att de allra flesta medarbetare omfattas av kollektivavtal som reglerar rättigheter på jobbet. Att makten fördelades om har haft avgörande betydelse för Sveriges framgångar i näringslivet och för människors livskvalitet i stort. Problemet är såklart att världen utanför arbetsplatsen inte är statisk. Tvärtom har arbetslivet påverkats av enorma förändringar de senaste decennierna; globalisering, teknikutveckling och världskriser som avlöser varandra. Det skapar både fantastiska möjligheter och stora utmaningar.

Till exempel gör ny teknologi att vi kan lösa arbetsuppgifter på helt nya sätt. Manuella monotona moment ersätts av smarta snabba algoritmer, som också hjälper oss att samla stora mängder data. Det gör att vi kan upptäcka sånt som den mänskliga hjärnan inte förmår på egen hand. Upptäckterna öppnar dörrar till en ny värld av möjligheter. En del av dem handlar om hur vi kommer att arbeta i framtiden. En intressant diskussion men som dessvärre har tappat fokus.

Istället för att resonera om hur tekniken bäst borde användas för att stötta människor och organisationer att lösa problem och utmaningar i framtiden, har debatten fastnat i en barnslig pajkastning om vem som är viktigast - företagen eller medarbetarna. Det är synd. Potentialen att utveckla ett spännande och rikt framtida arbetsliv är enormt och diskussionen förtjänar att vi klarar att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Framförallt lyser två viktiga perspektiv helt med sin frånvaro;

Det är en myt att teknik löser allt. Den teknik som i dag används för möten och samarbete är bara delvis intelligent och har mycket kvar att önska innan den har kapacitet att fullt ut stödja unikt mänskliga förmågor som till exempel kommunikation, nyfikenhet samarbete. Dessutom behöver människor stöd och uppmuntran för att utvecklas. Det gäller både unga och äldre på jobbet. Tekniken kommer att framöver att klara mer än i dag. Men vi är inte där än.

Det är lätt att glömma att hälften av arbetsmarknaden i princip inte alls berörs av debatten om hybridarbete. Det är alla de människor som varje dag går till jobbet i till exempel vården, skolan, polisen och äldreomsorgen. Det är människor som kör taxi, serverar på restauranger, och som städar kontor och gator. Det är också all butikspersonal och de lagerarbetare som de närmaste veckorna ser till att julklappar packas o skeppas dit vi önskar. Hur tar vi tillvara deras intressen om debatten framtidens arbetsliv mest handlar om skärmarbete?

För att komma vidare till en nykter diskussion om hur framtidens arbetsliv kan se ut behöver begreppet hybridarbete laddas om. Helst bör begreppet ersättas helt. För ett modernt arbetsliv måste både omfamna och utveckla teknik i jobbet och använda erfarenhet och kunskap om vad människor behöver på riktigt. Bara så blir framtidens arbetsliv ett liv för alla.

Patricia Olby Kimondo

vd och grundare Pamoja

Engagerad i den Silicon Valley baserade tankesmedjan People Centered Internet (fd. Innovation for jobs) och medförfattare till boken ”The People Centered Economy, The new ecosystem for work”