Debatt: Feltänkt av regeringen att slakta reduktionsplikten – här är 10 skäl

1. Reduktionsplikten är ett effektivt, begripligt och långsiktigt hållbart styrmedel. Reduktionsplikten infördes 2017 med hela 87% röster för i riksdagen. Riksrevisionens granskning anger att den kan ”bidra till målet för inrikes transporter till 2030 till rimlig kostnad, jämfört med andra sätt att nå det målet.” Att då så kraftfullt sänka den undergräver trovärdigheten för hela klimatpolitiken, särskilt som det kombineras med att ge fossila drivmedel den största skatterabatt EU tillåter. Reduktionsplikten bör utifrån detta sänkas så lite som möjligt, så kort tid som möjligt och därefter i så hög utsträckning som möjligt återgå till tidigare beslutade nivåer.

2. Prissänkningen är ytterst osäker. Regeringen anger att den sänkta reduktionsplikten ger 5.50 kr/ billigare diesel per liter, men beslutsunderlaget anger att ”pumppriset blir ca 0,20–0,25 kronor per liter lägre för bensin och ca 3,2 kronor per liter lägre för diesel […]. Det förutsätter att förslagets priseffekter i dess helhet förs över på priset för konsument, vilket i sig är osäkert.” Swecos granskning visar att den tidigare prisökningen beror på oljepriset, inte reduktionsplikten, vilket också visas av de kraftiga prissvängningarna under tiden reduktionsplikten varit oförändrad. När prissänkningen är så osäker, saknar regeringens förslag berättigande.

3. Hushåll och företag gynnas bättre på andra sätt. Att kompensera särskilt utsatta hushåll och företag görs effektivare med andra åtgärder än sänkta drivmedelspriser, t.ex. anges i underlaget att ”Bostadsbidraget är en träffsäker förmån för hushåll med svag ekonomi.” Regeringen bör prioritera kostnadseffektiva, träffsäkra åtgärder direkt till utsatta, bilberoende hushåll i glesbygd, liksom åkerinäringen, kollektivtrafiken och jord- och skogsbruket.

4. Långsiktighet. Regeringen konstaterar att ”Ju lägre reduktionsnivåerna sätts 2024–2026 desto högre krav behöver sannolikt ställas på drivmedelsleverantörerna 2027–2030 så att de ackumulerade utsläppen 2021–2030 inte blir högre än vad som är tillåtet för Sverige.” Också klimatminister Romina Pourmkohtari betonar att reduktionsplikten kan höjas efter år 2026 – inget är bestämt. En sån osäkerhet är dålig för alla. Regeringen bör tydliggöra att reduktionsplikten efter år 2026 sätts så att 2030-målet nås.

5. Ökad klimatpåverkan behöver motsvaras av minskningar. Om reduktionsplikten sänks enligt regeringens förslag, ökar de klimatpåverkande utsläppen med minst 5.2 miljoner ton 2024 och 6.7 miljoner ton 2026 – troligen mer eftersom beräkningarna inte tar fasta på att ”Prissänkningar […] kommer att öka drivmedelsanvändningen”. Regeringen bör, om den går vidare med förslaget, genomföra kompletterande åtgärder inom transportsektorn så att transporternas utsläpp totalt sett inte ökar.

6. Gynna biodrivmedel. Promemorian slår fast att ”Det lägre pumppriset på bensin och diesel kan få påverkan på producenter och leverantörer av rena och höginblandade biodrivmedel, eftersom sådana drivmedel blir mindre konkurrenskraftiga om priset på bensin och diesel sjunker.” Regeringen bör ange långsiktigt tydliga spelregler för biodrivmedlen inklusive återinförd skattebefrielse för biogas.

7. Stärk försörjningstryggheten. Regeringen anger att ”Flera svenska företag har aviserat att de avser att investera i produktionskapacitet för att möta den ökade efterfrågan som reduktionsplikten medför. En sänkning av reduktionsnivåerna kan därmed påverka producenter av biodrivmedel och fossilfria elektrobränslen.” Regeringen bör inte äventyra svensk försörjningstrygghet och produktionskapacitet, utan säkerställa villkor som gynnar svensk biodrivmedelsproduktion.

8. Gå på branschens förslag. Fossilfritt Sverige, Drivkraft Sverige, Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen föreslår att år 2024 sänka reduktionsplikten för diesel till drygt 19 % och frysa nivån på 7.8 % för bensin. Regeringen bör utgå ifrån detta i sitt kommande förslag till riksdagen.

9. Förändra inom regelverket. Regeringen konstaterar att ”Enligt nuvarande bestämmelser är det endast möjligt att uppfylla reduktionsplikten med biodrivmedel. Avsikten är dock att det ska vara möjligt att uppfylla reduktionsplikten även med andra fossilfria drivmedel, såsom fossilfria elektrobränslen.” Regeringen bör ta fram förslag till regelverk för e-bränslen, vilket stärker vikten av att inte sänka pliktnivån.

10. Avvakta klimathandlingsplanen. I slutet av året ska regeringen lägga fram sin klimathandlingsplan för resten av mandatperioden, som är styrande för en lång rad beslut inom bl.a. energi- och transportområdet. Det är ologiskt och svårbegripligt att hantera reduktionsplikten separat och före denna övergripande, styrande plan.

Sammantaget talar mycket för att regeringen bör göra om och göra rätt – den föreslagna rekordslakten av reduktionsplikten är varken genomtänkt eller ändamålsenlig.

Mattias Goldmann, grundare av 2030-sekretariatet