Debatt: Europas historiska beroende av Rysslands gas

När den godmodige och sympatiske Mikhail Gorbachev blev Generalsekreterare i Kommunistpartiet i Sovjetunionens 1985, kom en positiv relation att utvecklas till Västeuropa och USA med flera länder. Planer för nya tider och öppna kontakter tog form. Man såg fantastiska möjligheter för handel och investeringar. Om man valde import av olja och gas från grannen i öst i stället för OPEC-länderna, så skulle en gigantisk exportmarknad kunna utvecklas för västländerna i Sovjetunionen, som strax blev Ryssland och flera nya stater utropades. En ny strategi tog stegvis form och till sist låg ett avtalsförslag på bordet, nämligen the Energy Charter Treaty (ECT).

Till bilden hör att olje- och gasproduktionen världen över präglades - trots krigen - av ett stort utbudsöverskott, vilket i sin tur sammanhängde med alla de enorma nyinvesteringar som skett utanför OPEC-sfären. Det fanns stora planer på att ”äntligen” minska OPEC-staternas globala inflytande. Genom OPEC-staternas prisstelhet och svårigheter att anpassa/sänka sina priser till de nya producentländernas prissättning, som Mexikos, Norges och Storbritanniens, kunde dessa nykomlingar alltid lägga sina priser lite under OPEC:s och snabbt få växande marknadsandelar, medan OPEC:s roll försvagades.

Denna tävlan i en ”strategisk prisreduktion” blev förödande och Saudiarabien fick nog, när landet hade tvingats minska sin oljeproduktion till under 2 miljoner fat per dag från tidigare noteringar på bortåt 10 miljoner fat per dag. Landet hade av övriga OPEC påtvingats rollen som swingproducer i syfte att upprätthålla OPEC:s priser. I detta läge beslöt Saudiarabien att skruva på oljekranarna för fullt, vilket resulterade i att oljepriset, som legat på upp till 40 USD per fat, sjönk till under 10 USD per fat 1986. Detta skakade inte bara OPEC-länderna utan alla producenter på den globala arenan, där Sovjetunion var en av huvudaktörerna.

Cirka 80 procent av Sovjetunionens exportintäkter kom från olja och gas. Det är lätt att förstå att den katastrofala prisutvecklingen underminerade den sovjetiska ekonomin. När Sovjetunionen inte längre hade råd att fortsätta att erbjuda Warszawapaktens medlemmar de tidigare så förmånliga olje- och gaspriserna i de volymer som de behövde, började dessa att försöka lösa energifrågan på egna sätt.

Utan att ha etablerat diplomatiska förbindelser med storproducenterna på Arabiska Halvön, etablerade de handelskontor överallt, de låg som ett pärlband längs den västra sidan av Persiska Viken. Detta var en totalt ny situation för länderna I Öst- och Centraleuropa, och ganska snart ledde det till att en form av politiskt vakuum uppstod, måndagsmarscher och andra aktiviteter tog fart. Detta skrämde berörda regimer, som vädjade om hjälp från Moskva, vilken i sin tur bara kunde konstatera att man inte hade råd att intervenera, som man i regel alltid gjort tidigare… och så inleds uppluckringen av hela östblocket med Berlinmurens fall 1989, samt lite senare till hela Sovjetunionens upplösning,

Denna analys stämmer väl överens med Gorbachevs tal i Stockholm 2010 vid den Åttonde Världskongressen arrangerad av det Internationella Rådet för Central- och Östeuropa (ICCEES). Han menade att väst aldrig förstått vidden av den ekonomiska kris som skakade Sovjetunionen p g a priskollapsen på oljemarknaden och att den faktiskt ledde till Sovjetunionens upplösning 1991.

I detta läge såg Västeuropa och USA en möjlighet att ersätta beroendet av olja från mellanöstern och gas med rysk olja och gas. I samverkan med Ryssland, Central- och Östeuropa och Centralasien kom viktiga steg att tas. En förutsättning för att detta skifte skulle kunna genomföras var att säkra garantier och ett fastställt regelverk skulle kunna skapas. En deklaration, nämligen the European Energy Charter Treaty antogs i Haag i december 1991, där partnerna band sig för att förhandla fram ett legalt bindande energiavtal och protokoll. Ovan nämnda Energy Charter Treaty (ECT) undertecknades 1994 och fick laga kraft i april 1998. Sverige har varit med i ECT från början.

Avtalet utgörs av ett multinationellt ramverk för gränsöverskridande samarbete inom energiindustrisektorn och omfattar alla aspekter av hantering av kommersiell energi som handel, transit, investeringar och energieffektivitet. Avtalet säger sig ”främja energisäkerhet genom att parterna verkar för en mer öppen och konkurrensutsatt energimarknad, samtidigt som principen av hållbar utveckling och suveränitet över energiresurser skall respekteras”.

Väst hade lyckats få in upphandlingsreglerna från GATT (the General Agreement on Tariffs and Trade) i ECT. Det skulle gälla vid upphandling i projekt inom energisektorn, vilket skulle gynna västföretag på den ryska marknaden. Noteras kan att Ryssland inte ens var med i GATT, men skulle således ändå följa dessa GATT regler.

The Energy Charter Treaty (ECT) omfattar 53 stater, men två viktiga huvudaktörer, USA och Ryssland har inte ratificerat avtalet av olika skäl. I USA:s fall var man missnöjd med att inte nationell behandling skulle gälla i ECT utan endast mest gynna nationsprincipen. Om nationell behandling inkluderats skulle amerikanska och andra utländska investerare kunna konkurrera direkt och på lika villkor som ryska företag, eftersom Ryssland då inte skulle ha rätt till att ge ryska investerare bättre villkor eller helt enkelt bestämma att ryska företag skall tilldelas vissa projekt av skäl knutna till exempelvis nationell säkerhet.

Anledningen till att den ryska duman inte ratificerade ECT var främst transitbestämmelserna i avtalet. Om något land i Västeuropa exempelvis skulle sluta ett omfattande gasavtal med Turkmenistan eller ett omfattande oljeavtal med Kazakstan skulle dessa leveranser genom ryska gas- respektive oljeledningar ha företräde framför Rysslands egen gas- och oljeexport genom berörda ledningar. Vid denna tidpunkt gick ju i stort sett alla ledningar genom Ryssland. Köparna i väst skulle således kunna reducera de ryska exportmöjligheterna.

Annan kritik som riktats mot ECT är de stora möjlighet som ges att stämma en regering i en internationell domstol, om regeringen ifråga bestämmer sig för att stoppa utbyggnaden av nya gas- och oljeledningar eller fasa ut kolet. Det är utifrån detta perspektiv som byggandet av både North stream one och North stream two bör bedömas, men tiderna ändras och nu står vi inför en total förändring genom att klippa av importen och beroendet av Ryssland, vilket kräver gigantiska ersättningsinvesteringar på andra håll, samtidigt som utvecklingen mot grön energi måste tilldelas omfattande investeringsresurser. Är vi tillbaka på ruta ett eller kan utvecklingen i Ryssland ta en annan vändning och kriget i Ukraina sluta? Vad gör vi då? Kommer krigsskadestånd att utkrävas från Ryssland för återuppbyggnad av Ukraina? Behövs då ryska exportinkomster från olja och gas?

Samtidigt försöker medlemsländerna i ECT att justera och anpassa avtalet till den nya verkligenheten med krav på förändringar inom hela energisektorn med betoning på grön energi. Kan exempelvis Tyskland bli stämd av ägarföretagen till North Stream One och Two?

Marianne Aringberg Laanatza

Mellanösternforskare knuten till Lunds och Stockholms universitet