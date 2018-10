Debatt: Ett klimatprogram för nästa regering

* Bestäm en bränslebyteskurva från 2020 till 2030. En av grundbultarna för att nå klimatmålet före 2030 är att alla dieselbilar och bensinbilar kör på mer förnybara drivmedel. Flaskhalsen på kort sikt är tillgången på hållbara drivmedel. För att sänka risken för de företag som vill investera i bioraffinaderier måste Bränslebyteslagen visa hur mycket reduktionen av klimatpåverkan från drivmedlet ska öka per år för att nå minst 40 procents reduktion för bensin och diesel till 2030. Den tydligheten är nödvändig för att investeringarna ska ta fart.

Det kommer att krävas en aktiv politik och ett stort mått av samarbete i riksdagen. Med en gemensam målsättning, som också har ett brett stöd hos både näringsliv och kommuner, finns det dock en bra utgångspunkt för att komma överens om nödvändiga reformer. Här är tio förslag på politiska beslut som är viktiga att genomföra under nästa mandatperiod.

* Premiera användning av ”miljölastbilar” genom att införa en dubbel avskrivning. I dag utgör ”miljölastbilar” cirka 15 procent av alla nya lastbilar. Teknikutvecklingen går dock fort för lastbilar som kör på etanol, RME, biogas i olika former, vätgas och nu även batterier. Dubbel avdragsrätt behövs för att knuffa i gång marknaden under en relativt kort tidsbegränsad period. Det skulle också gynna Scanias och Volvos satsningar på nya tekniska lösningar.

* Besluta om att ”miljöbil” är lika med ”bonusbil”. Dagens bonusbilar som får statligt stöd inom bonus-malussystemet är el (inklusive vätgas), laddhybrider och biogas bör vara den nya definitionen av ”miljöbil”. Staten ska med vissa undantag bara köpa ”miljöbilar” i alla sin upphandling från och med 2020.

* Genomför den godstransportstrategi som ligger på bordet. Godstransporterna förväntas öka med 50 procent till 2030. Tillväxten av godstransporter måste i ökad omfattning gå på sjön och järnvägen, samtidigt som lastbilstransporterna ska bli fossilfria. I väntan på att lastbilstransporterna ska betala korrekta priser behöver järnvägens och sjöfartens konkurrenskraft öka bland annat genom ett omlastningsstöd mellan väg och järnväg/sjöfart.

För det andra ska industriutsläppen ned till nära noll. Industribranschernas färdplaner inom fossilfritt Sverige visar att klimatpolitiken inte längre handlar om att fokusera på globalt kortsiktigt kostnadseffektiva åtgärder i andra länder utan om att utveckla ett innovativt och konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.

* Utveckla en marknad för negativa utsläpp. Slut ett avtal med Norge om att lagra koldioxid under havsbotten. Koldioxiden kan fångas in vid stora utsläppskällor som cementproduktion eller fjärrvärmeverk (som blir klimatpositiva om det eldas med biobränsle). Koldioxiden kan sedan deponeras under Nordsjön eller användas i nya produkter med lång hållbarhet.

* Upphandla fossilfria lösningar. Trafikverkets ökade krav på minskad klimatpåverkan vid väg- och järnvägsbyggen är ett gott exempel på upphandlingens förändringskraft. Byggsektorn i Sverige har ambitionen att vara klimatneutral 2045. Därför bör staten och kommunerna i ökad omfattning upphandla byggnader med kraftigt minskade utsläpp i byggprocessen och i senare skede endast helt klimatneutrala byggnader.