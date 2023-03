Debatt: Energin finns under våra fötter – gräv där vi står

Omställningen till fossilfritt är nödvändig men även omvälvande, bitvis dyr och inte sällan okomplicerad. Samtidigt är denna transformation tydlig - vi vet vart vi ska, vi vet att klockan tickar mot 2045 och vi vet att vi inte kan gå tillbaka till att förbränna olja och gas.

Dessutom, sen förra veckan vet vi även hur mycket el Sverige kommer behöva år 2045. Energiföretagens nysläppta rapport estimerar att Sveriges elbehov nästan kommer att fördubblas från 170 TWH per år till 330 TWH per år under de kommande två decennierna. Det är dags att räkna baklänges och göra en färdplan för hur vi ska nå våra fördubblade fossilfria elbehov.

Hur då? Dels, många bäckar små, vi har inte råd att förlita oss oss på en universallösning. Men framför allt, tänka nytt och använda hela paletten av möjligheter. Sverige och EU har en enorm möjlighet att investera i att skala upp innovativ teknik och infrastruktur. Med den säkerhetspolitiska konsekvensen att vara självförsörjande.

1973 sjöng Ted Gärestad om sol, vind och vatten. Ja, vi ska förvisso fortsätta att investera i mer och effektivare sol-, vind- och vattenkraft. Verkligheten verkar dock vara den att det inte räcker om vi ska klara våra mål. Vad står ytterligare på menyn?

• Bygga ut kärnkraften. Förutom att vi inte löst hur vi ska hantera de farliga restprodukterna, eller finansieringen, så tar det i genomsnitt 7 år ifrån första spadtaget innan vi kan ha operationella anläggningar. Det är nog realistiskt att anta att det dessutom krävs några års handläggningstid innan man kan sätta igång bygget.

• Fusion. Fusionstekniken har nyligen tagit viktiga kliv och kommer med stor sannolikhet att lösa alla våra energibehov – om 20-70 år. Vi behöver alltså en lösning nu, som ger jämn elproduktion oavsett väder och vind, och utan farliga utsläpp eller avfall.

Svaret är att vi även behöver satsa på geotermisk värme.

Bergvärme? Nja. Bergvärme är ett fantastiskt sätt att med fossilfri energi värma byggnader lokalt genom att borra 100-200 meter ner och sen nyttja restvärmen i marken från solens upphettning. Vi kommer definitivt att behöva bygga ut och stärka bergvärmesystemet i Sverige.

Men tänk ännu djupare. Jorden har som bekant en kärna av magma och bara 1 procent av jorden har en temperatur under 1 000 grader. Det vill säga, under våra fötter finns ett överflöd av värme. Så om man borrar djupt, 5 till 10 kilometer djupt, kan man på de flesta platserna på jorden hitta varm sten/vatten på 150-400 grader. Det räcker gott och väl till att driva en turbin och generera förnybar elektricitet till elnätet.

På Island har man nära till magman och länge åtnjutit geotermisk värme. Med ny teknik, politisk vilja och en oljeindustri som söker användningsområden för sina borrtillgångar är tiden rätt att borra djupare för den förnybara, pålitliga, lokala värmen under jordskorpan. Geotermisk energi kommer inom några år kunna byta ut gasen i det europeiska motsvarande fjärrvärmesystemet och göra Europa självförsörjande.

Geotermisk energi är alltså när man utvinner värmen från jordens inre. Geotermi har samma fördel som att förbränna olja eller kärnkraft i och med att den är en så kallad baslast som alltid är på, och behöver inte vänta på vinden eller solen. Geotermi har ytterligare en fördel som inte ska förringas - det fysiska fotavtrycket på jorden är liten. Det vill säga de vi ser ovan jord är varken skrymmande eller störande för djur och natur.

Bidenadministrationen har förstått hur geotermi kan skriva om energikartan och det geopoltiska spelet genom att öronmärka subsidier och investeringar för att ta de sista stegen och operationalisera geotermi. Europa behöver inte vara tvåa på bollen utan kan ta framåtlutande kliv och frigöra en bråkdel av värmen från jordens inre och nå våra omställningsmål och elbehov.

Vi vet vart vi ska, vi vet att klockan tickar mot 2045, vi vet att alla energislagen behövs och vi vet att elbehovet kommer att fördubblas på tjugo år. Geotermisk energi har lägsta koldioxidutsläppen under hela livscykeln, minsta markfotavtrycket, är tillgängligt dygnet runt och överallt, och redan nu har den börjat skapat en fossilfri affär framåt för oljeindustrin.

Aurore Belfrage, partner tankesmedjan Sustechable och impact investerare i bland annat geotermiborrbolag GA Drilling

Kristina Hagström-Ilievska, kommunikationschef Baseload Capital