Debatt: Energieffektivisering snabbast och billigast lösning för omställningen

Det råder inte längre någon tvekan om att den nya gröna industriella revolutionen är här. Runt om i landet sker omfattande investeringar i fossilfria lösningar, både för att öka svensk konkurrenskraft på världsmarknaden och för att minska utsläppen. Om de 22 utsläppstunga branscherna inom det statliga initiativet Fossilfritt Sverige ska kunna genomföra sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, behöver Sverige 40-50 Twh ny el redan 2030. De flesta partier verkar överens med näringslivet om att hinder för alla fossilfria kraftslag ska undanröjas på ett teknikneutralt sätt, vare sig det handlar om vindkraft, kärnkraft eller andra källor. Däremot har den miljövänligaste, snabbaste och billigast energikällan ofta glömts bort – energieffektivisering.

Därför är det glädjande att den nya regeringen meddelat att de vill satsa på energieffektivisering. Det är på tiden. Flera regeringar har genom åren lyft fram vikten av energieffektiviseringar, men inte lyckats konstruera en politik som skapar en ny spelplan för de åtgärder som behövs. Sverige har också haft relativt låga energipriser under en lång tid jämfört med många andra länder, vilket minskat incitament hos både hushåll och företag att använda energin mer effektivt. Detta har bidragit till att Sverige inte ligger i framkant i genomförandet av energieffektiva lösningar, varken i bostads- och servicesektorn eller bland små och medelstora företag. Även om den energiintensiva industrin ofta är effektiv så finns det i många fall mer att göra även där. Därför är det hög tid att nya styrmedel prövas.

Sverige och EU måste nu snabbt bli oberoende Putins energi och samtidigt få fram ny el både för att ersätta den gamla kolkraften och för att producera fossilfri vätgas. Medlemsländerna i EU har kommit överens om ett frivilligt övergripande minskningsmål på 10 procent av bruttoelförbrukningen samt ett obligatoriskt minskningsmål på 5 procent av elförbrukningen under höglasttimmarna. Båda målen gäller för perioden 1 december 2022 till den 31 mars 2023.

Effektivisering av energianvändningen är det snabbaste och billigaste sättet att frigöra energi. Extra viktigt är det i elområde 3 och 4 i södra Sverige, på grund av begränsningarna i kapacitet att överföra el. Idag har redan många hushåll och företag i dessa områden sparat på el, och elanvändningen minskat med 7 procent under september jämfört med samma månad förra året. Detta är viktigt som en akut sparåtgärd, men om energi ska frigöras långsiktigt krävs också investeringar i permanenta energieffektiva åtgärder. Många aktörer känner dock inte till vilka dessa åtgärder är. Informationsbristen på marknaden är ett så kallat marknadsmisslyckande som kan avhjälpas med kostnadseffektiv politik, vilket det i dag finns flera väl fungerande exempel på.

Nytt förslag om omvänd auktionering 14/12 2022 lanseras ett helt nytt förslag för investeringar i minskad elanvändning på ett seminarium arrangerat av näringslivsinitiativet Energy efficiency movement. Regeringen bör ge i uppdrag till Energimyndigheten att arrangera omvänd auktionering för att minska energiförbrukningen, menar debattörerna.

Ett konkret förslag är att göra det på el och minskat effektuttag. Förslagsvis kan den i en första runda rikta in sig på att frigöra 5 Twh el i elområde 3 och 4. Finansieringen kan med fördel tas från det nuvarande överskottet av de så kallade flaskhalsintäkter som tas in av Svenska kraftnät när elen handlas mellan olika elområden.

Ett sådant exempel är handel med utsläppsrätter där EU sätter ramarna för hur mycket utsläppsrätter som får finnas på marknaden medan priset på marknaden bestäms av betalningsviljan av de som behöver köpa utsläppsrätterna. Ett annat exempel är omvänd auktionering. Regeringen har i sin första budget föreslagit 75 miljoner under åren 2023–2025 till auktionering av negativa koldioxidutsläpp för att backa bandet och minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Pengarna erbjuds de företag som på billigast sätt långsiktigt kan lagra grön koldioxid, till exempel under havsbottnen i Norge. Koldioxiden har då infångats från skorstenar på värmeverk och industrier som förbränner biobränsle. Energimyndigheten planerar att auktioneringen startar redan under nästa år.

Denna form av omvänd marknadsplats går även att nyttja för andra ändamål. EU-kommissionen har rekommenderat medlemsländerna att införa nationella eller gemensamma auktions- eller anbudssystem för att minska förbrukningen av gas. Liknande koncept skulle kunna införas i Sverige för att sänka efterfrågan på energi, vilket också leder till lägre elpriser. Länder som Schweiz och Portugal har lång erfarenhet av auktioner eller upphandlingar för just energieffektivisering. Företagen får komma med anbud för att genomföra den energieffektivisering som staten efterfrågar, och det förslag med lägst kostnad vinner. Utformningen av systemet kan antingen vara ett kvantitativt mål för den effektivisering man vill uppnå för en viss period eller så finns det en förutbestämd budget för auktionerna. Genom att genomföra auktioner inom olika kategorier kan en större spridning i genomförda projekt och mellan olika sektorer uppnås. Till exempel kan auktioner riktas specifikt till energieffektiviseringslösningar i industrin, industriella samarbeten för energi-integrering eller till fastighetsägare som kan gå ihop för att minska en hel stadsdels energianvändning. Auktioner kan även användas för sänkning av toppeffekten eller för implementering av lösningar för att lagra energi.

Detta kraftfulla styrmedel bör nu införas även i Sverige. Regeringen bör ge i uppdrag till Energimyndigheten att arrangera omvänd auktionering för att minska energiförbrukningen. Ett konkret förslag är att göra det på el och minskat effektuttag. Förslagsvis kan den i en första runda rikta in sig på att frigöra 5 Twh el i elområde 3 och 4. Finansieringen kan med fördel tas från det nuvarande överskottet av de så kallade flaskhalsintäkter som tas in av Svenska kraftnät när elen handlas mellan olika elområden.

I Sverige är energieffektivisering en viktig pusselbit för att långsiktigt stärka konkurrenskraften och snabbt möta upp det kraftigt ökade energibehov som omställningen från fossilt kräver. I ett globalt perspektiv är energieffektivisering än mer viktig. Den förväntas bidra med motsvarande hälften av den energi från ny kärnkraft, vindkraft, solkraft och vattenkraft som kommer krävas om världen ska kunna begränsa den globala temperaturen till 1.5 grader enligt IEA:s beräkningar.

Nu är rätt tid för ett paradigmskifte inom energieffektivisering i Sverige. Det påskyndar genomförandet av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft, och det utvecklar marknaden för energieffektiva lösningar i Sverige vilket ger nya möjligheter till ökad export till en världsmarknad som akut efterfrågar billiga och energieffektiva klimatlösningar.

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Jenny Larsson, VD Schneider Electric Sverige

Henrik Brodin, Energichef Södra