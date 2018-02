Debatt: Ekonomiska reformer föder inte populism

Även om populismen under 2017 inte nådde de valframgångar som många fruktat går var femte europeisk röst i dag till populistpartier som Viktor Orbáns Fidesz och Marine Le Pens Front National. Ibland påstås att det skulle bero på ”nyliberal” politik: avregleringar, skattesänkningar och friare handel. I Timbros rapport ”Liberalism och populism – sambandet som försvann”, som släpps i dag, undersöker vi den hypotesen. Slutsatsen är att inget tyder på att en liberal ekonomisk politik skulle leda till populism – om något är sambandet det omvända.

Världens ekonomier blev friare under 1990- och 2000-talen. Tullarna sänktes och marknader avreglerades. Denna marknadsliberala politik, ofta benämnd nyliberalism av belackarna, har inte bara fråntagits äran för sina goda resultat. Den har dessutom be-skyllts för att öka stödet för populister genom ökad ojämlikhet, utslagning av jobb eller osäkerhet om framtiden.

Finansminister Magdalena Andersson har i Di hävdat att ökade inkomstklyftor är en bidragande orsak till vågen av nationalism, populism och protektionism. Statsvetaren Sverker Gustavsson har påstått att nyliberalismen har bidragit till ökad populism globalt. Även Norges populism beror på liberalismen, enligt Aftonbladets Daniel Swedin.

För att undersöka sambandet mellan populism och ekonomisk frihet på landnivå har vi analyserat ett omfattande statistiskt material från Economic Freedom of the World och Timbro Authoritarian Populism Index. Data finns för 31 länder under 1980–2014.