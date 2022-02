Debatt: Dumpa inte byggbranschens sociala kostnader på samhället

Innehåll från Cash IT Annons

Robert Karlsson är CEO på Cash IT och har över 20 års erfarenhet av att integrera och optimera betallösningar för detaljhandeln.

– Små störningar kan inträffa många gånger under dagen och bero på flera saker, som att internet ligger nere i butiken eller hos leverantören. Men med rätt utrustning märker varken kunder eller personal av det, säger Robert Karlsson, CEO på Cash IT.

Rätt hårdvara minskar risken

Robert har under 20 år jobbat med att integrera de mest använda affärssystemen på marknaden med olika betallösningar och Cash IT:s egenutvecklade kassasystem Cash IT Retail. Kunderna är främst nordiska butikskedjor som är beroende av att försäljningen alltid flyter på, både i butik och online.

– En bra grund är att kunna erbjuda flera olika betallösningar. Om kortterminalen inte kopplar upp är det smidigt om kunden kan använda Klarna eller Swish istället. Men oavsett hur köpet sker så måste alla transaktioner gå via en kontrollenhet, säger Robert.

Även mobila betalningar måste alltså registreras via den ”svarta låda” som enligt skatteförfarandelagen krävs inom kontanthandeln. Så det bästa är att ha en betalningslösning som kan registrera transaktioner offline för att sedan skicka iväg dem till bank och affärssystem när internet går igång igen. Och den säkerhetsfunktionen har just Cash IT Retail.

– När du köper in kassasystem så se till att den här funktionen finns. Du vill vara trygg från driftstörningar och samtidigt följa lagen.

Noll incidenter med inbäddat operativsystem

Under senaste året har även flera fall av ransomeware uppmärksammats. Det är när en skadlig kod kommer in i systemen och låser dem varpå hackare kräver en lösensumma i utbyte mot dekrypteringsnyckel.

– Sådana här attacker har ökat men våra kunder har inte drabbats på grund av Cash IT:s höga säkerhetstänk. Alla våra kassor körs i ett inbäddat operativsystem. Det innebär till exempel att medarbetare eller externa personer inte kan installera egna programvaror via kassasystemet. Sen vi anammade den här strategin 2009 har vi haft noll incidenter i våra system, säger Robert.

Det lönar sig att vara noggrann

Ett säkert och realtidsintegrerat kassasystem skapar trygghet inte bara för affärsägaren utan även för kunden. Om shoppingupplevelsen är trevlig och smidig vill man återkomma. Är lagersaldot alltid uppdaterat och korrekt inger det förtroende.

– Ett djupt integrerat kassasystem är som en slags bokföringsmaskin. Det som slås in i kassan är också det som hamnar i bokföringen, utan att människor går emellan och gör någon handpåläggning. Och när det blir rätt från början sparas både tid och pengar, avslutar Robert.

Om Cash IT

Cash IT levererar den senaste värdehöjande tekniken till butiker och retailkedjor för att öka deras effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Med kassasystem och betallösningar som realtidsintegreras med affärssystem ser Cash IT till att fysisk handel och e-handel sömlöst går ihop med varandra.