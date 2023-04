Debatt: Digitala bolagsstämmor är en dålig idé

Årsstämmosäsongen pågår för fullt. Aktieägare samlas för att fatta viktiga beslut om utdelning till ägarna, ansvarsfrihet för styrelsen och vd, val av styrelse, fastställande av arvodesnivåer med mera. Stämman har en central betydelse för ägarnas utövande av inflytande och kontroll av bolaget. Parallellen till skolavslutning är inte helt missvisande, betyg delas ut och gott uppförande premieras.

Det kan dock vara sista året som vi har fysiska bolagsstämmor på detta sätt. Regeringen har lagt fram ett förslag som öppnar för helt digitala stämmor. Detta förslag har nu skickats ut på remiss.

Bakgrunden till förslaget är denna: Sverige och övriga världen har just genomgått en förödande pandemi. En väsentlig del av pandemibekämpningen var att undvika folksamlingar, vi skulle inte träffas. Därför infördes särskilda regler att bolagsstämmor kunde vara digitala eller helt ersättas av poströstning. Reglerna gällde märkligt nog även under 2022 då vaccinet var utbrett och alla övriga pandemirestriktioner hade avskaffats. I praktiken hölls väldigt få fysiska bolagsstämmor under åren 2020-2022 där aktieägarna fick träffa styrelse och ledning och utöva sitt ägande på det sätt som aktiebolagslagen har tänkt sig.

Därefter har många börsbolag funnit att ordningen under pandemin för deras del var tilltalande. Man slapp ordna en fysisk stämma med ibland påfrestande aktieägare och kunde genom poströstning eller digital stämma snabbt klara av formaliteterna. Därför har förslag väckts om att införa helt digitala stämmor även vid normalförhållanden. Frågan har utretts av regeringen och dess förslag är nu ute på remiss. Om förslaget blir verklighet skulle vi redan nästa år (sannolikt) se en övervikt av helt digitala börsbolagsstämmor.

Är detta en dålig utveckling? Ja, skulle jag säga.

I Sverige ägs de stora börsbolagen ofta av en eller ett par storägare som därmed dominerar bolagsstyrningen. Vi brukar kalla detta för den nordiska bolagsstyrningsmodellen som vi med rätta kan vara stolta över. Sverige har fler stora exportföretag per capita än vad de flesta motsvarande utvecklade länder har.

Men börsbolagen behöver även de mindre ägarna - det är ju därför de finns på börsen, till exempel för att hitta riskkapital. Men det kräver då att hänsyn också tas till dessa mindre ägare och därför är aktiebolagslagen full med regler om transparens, prövning av ansvarsfrihet med mera.

Under arbetet med vår nuvarande aktiebolagslag som trädde i kraft 2005 diskuterades om det skulle införas möjlighet till digitala stämmor. Saken avfärdades eftersom ”det skulle riskera att minska den enskilde aktieägarens inflytande”. Frågan avgjordes med andra ord inte på grund av att tekniken vid denna tid var bristfällig, utan av den mer fundamentala demokratiaspekten.

Även i den promemoria som nu är ute på remiss framhålls det viktiga i att ”stämmans funktion som diskussionsforum och tillfälle för aktieägare…. att ställa styrelse och ledning till svars kan upprätthållas”. Samtidigt framhåller man att stämmoprocesserna under pandemin ”på det stora hela fungerat väl.”. Ja kanske det, om man med det menar den tekniska hanteringen av stämmorna. Men däremot mindre väl om man värnar de mindre aktieägarnas möjlighet att komma till tals och utöva sina rättigheter. Det skulle nog de flesta minoritetsägare hålla med mig om.

Alla vi som under pandemin tillbringar ändlösa timmar i Zoom- och Teamsmöten har lärt oss att digitala möten med ett par personer fungerar mycket bra, både för att diskutera och fatta beslut. Men om antalet deltagare går upp till flera hundra personer lämpar sig det digitala formatet väldigt dåligt för diskussion och beslutsfattande. Storformatet fungerar för passiv lyssning, men inte där publiken förväntas vara aktiv.

Fysiska stämmor är ett överlägset alternativ om man menar allvar med stämman som aktieägarnas forum för inflytande. Diskussionen som pågått kring Volvo Cars årsstämma är ett bra exempel. Börsbolaget Volvo Cars har kinesiska Geely som huvudägare med Li Shufu som styrelseordförande. Han var inte närvarande i år (heller) och deltog endast digitalt, vilket väckt berättigad kritik.

Jag tycker att det är angeläget att så många aktieägare som möjligt kan delta i stämman, vilket det digitala underlättar. Många bolag streamar redan idag sina stämmor för att ge dem, som inte kan eller vill ta sig till det fysiska mötet, tillfälle att delta. Att utländska ägare deltar är också viktigt. Men inget av detta innebär att fysiska stämmor blir mindre viktiga än tidigare, om man ser till frågan om de mindre aktieägarnas inflytande.

Remissförslaget som nu är ute är inte tvingande. Vill bolagen fortsätta med fysiska stämmor så får de naturligtvis göra det, enbart digitala stämmor är endast ett möjligt alternativ. Men jag tror att det digitala alternativet är mycket lockande då man sparar tid, kraft och sannolikt pengar att slippa träffas fysiskt. Erfarenheten från 2022, då man av pandemiskäl inte behövde hålla distansen lockade de flesta börsbolag att ställa in den fysiska stämman eftersom de tilläts göra så. Och nu vet alla huvudägare att med digitala stämmor blir stämman mera lättstyrd: det blir enklare att runda ansträngande aktieägare som kan vilja sätta käppar i hjulet för majoritetsägarens förslag.

Valberedningarna kommer att få ännu mera makt om förslaget genomförs. Vad dessa föreslår kommer ju att i praktiken vara enda förslaget. Därför kommer huvudägarna sannolikt att se valberedningens sammansättning som ännu mer strategisk framöver.

Följden blir ökad maktkoncentration, på mindre aktieägares bekostnad. Därför skulle jag starkt avråda regeringen att gå vidare med förslaget om enbart digitala bolagsstämmor. För bolag som inte vill ha besväret med småaktieägare finns ändå möjligheten att inte vara på börsen.

Sussi Kvart, tidigare styrelsearbetare och aktiebolagsutredare, i dag valberedare för Handelsbanken Fonder