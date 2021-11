Debatt: Det finns ett annat perspektiv på elsparkcyklar

Hur kan man vara förmäten nog att söka debatt med en man som genom egen smärta förvärvat rätten att säga sin mening med oemotsägbar auktoritet, som Björn Wetterling gjort i DI den 9 november?

Men det finns ett annat perspektiv också. Och ingen vill lämna walk-over i en debatt där man i så fall framstår som en kallhamrad finansiär av mördarmaskiner. Egentligen inte bättre än aktieägare i bilfabriker (1,3 miljoner döda i trafikolyckor i världen varje år) eller tillverkare av mattor eller badkar (fallolyckor i hemmet ca 200 000 döda varje år).

VNV Global är största ägare i Voi. Vi skriver eftersom vårt bolag var särskilt adresserat i Björn Wetterlings debattartikel. Vårt syfte här är inte att försvara Voi – vi vet att bolagets ledning är väl medvetna om problemen med ovarsam parkering och ovarsam framfart. Vi ser att de förklarar sin inställning samt beslutsamt angriper dessa problem. Så som ett kommersiellt företag måste göra för att nå kommersiell framgång.

Så här tänker vi runt vår investering i Voi!

En av de mest utpräglade trenderna under det senaste århundradet är urbaniseringen. För ett sekel sedan fanns det fyra städer i världen med mer än 2 miljoner invånare. Idag finns över 200 städer av den storleken. För första gången i mänsklighetens historia lever mer än hälften av OSS i städer. 33 städer har mer än tio miljoner invånare.

Sådana jättestäder kan inte byggas på samma sätt och med samma tekniker som under de senaste 100 åren. De skulle bli olidliga miljömonster och dessutom ha föga av den estetiska glädje Björn Wetterling värnar om.

Ju större en stad blir, desto större andel av stadsbornas tid går åt för att ta sig från a till b. Bil blir mindre effektivt ju fler bilarna blir på gatorna. Kollektivtrafiken har till slut begränsningar den också – tunnelbanetågen kan inte bli hur långa som helst, eller gå hur ofta som helst. Och när en stad blir större blir många avstånd för långa för att man ska kunna gå.

Dessutom säger den gren av matematiken som sysslar med köer att marginaleffekterna är stora. Dvs även en liten minskning av antal fordon ger stora lättnader i trafikstockningar.

Detta är tankegången bakom vårt engagemang. Därför investerar VNV Global i mobilitet som ett av våra huvudområden. Vi satsar pengar i effektivare kollektivtrafik i utvecklingsländer, i den sista milen i leveranser till hemmen, i system för bildelning. Och i elsparkcyklar, där vi är största ägare i Voi, med rötter i Stockholm, men nu i över 70 städer i tolv länder.

Vi är ett kommersiellt företag; som miljöaktivister är vi ganska osannolika. Vi är kuggar i den gigantiska maskin för optimal resursallokering som är den globala marknadsekonomin.

En av de bärande pelarna i vår investeringsfilosofi är att bara investera i sådant som kunder vill betala för att få. Vi gör inget med offentliga bidrag. Att en purfärsk verksamhet inleder med att gå med underskott är naturligt. ”Nothing will come of nothing” säger Kung Lear. Entreprenören måste först satsa pengar för att kunna tjäna pengar.

Men om något med tiden inte bär sig så har vi tänkt fel och den verksamheten får stänga ner på ett snyggt och ansvarsfullt sätt.

Det är nog sant som Björn Wetterling säger att det finns människor som hatar elsparkcyklar. Men det är också sant att det finns många människor som älskar elsparkcyklar. Annars skulle de inte betala för att utnyttja dem. I Stockholm görs över 60 000 resor varje dag med elsparkcykel, dvs ca 5 procent av totala antalet förflyttningar, inklusive fotgängare.

Ett demokratiskt samhälle måste ständigt balansera mellan hatare och älskare. Ett problem är att hatarna ofta är få, men intensiva, medan älskarna är många men ljumma. Det är en av demokratins utmaningar.

Att avfärda dem som har en annan åsikt än den man själv har, genom att säga att de ägnar sig åt dumheter som borde förbjudas, är förståeligt mot bakgrund av det som Björn Wetterling råkat ut för. Men det är inte ett sätt att fatta beslut i ett demokratiskt samhälle.

Lars O. Grönstedt

styrelseordförande i Voi’s största ägare VNV Global

Per Brilioth

vd VNV Global