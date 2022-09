Debatt: Det behövs omtag i klimatpolitiken

OTRYGGHET. För första gången under mitt yrkesliv har otrygghet blivit en återkommande fråga. Vi behöver ta krafttag för att bekämpa kriminella gäng, skriver Anders Borg.

Världsekonomin befinner sig i ett dramatiskt skede. Stänger Ryssland av gasleveranserna är risken stor att delar av industrin i Tyskland tvärnitar. Tysklands centralbank, Bundesbank, gör bedömningen att BNP kan falla med cirka 8 procent under första kvartalet nästa år. Det är en betydligt djupare kris än efter Lehman Brothers konkurs eller Covid-nedstängningen. Att Sverige och vår exportindustri då påverkas är uppenbart.

Samtidigt tvingas Federal Reserve i USA, ECB i Europa och Riksbanken i Sverige att höja räntan för att säkra prisstabilitet. I de flesta länder ligger inflationen i dag på 8-10 procent. Räntehöjningar är nödvändiga, men det finns en uppenbar risk att en inbromsning övergår i en recession.

Det spelar roll hur man bedriver krispolitik. Efter 2008 gjorde Sverige omfattande satsningar. Ett syfte var att hålla uppe efterfrågan. Men ett lika viktigt motiv var att merparten av åtgärderna skulle göra att Sverige stod starkare under återhämtningen. När tillväxten viker stiger arbetslösheten. Arbetslösheten kan då bita sig fast på en högre nivå. Människor som blir arbetslösa riskerar att förlora förankringen på arbetsmarknaden. Då är strukturreformer som varaktigt höjer sysselsättningen viktiga. Under kriser sjunker investeringarna och företagen genomför kostnadsprogram. Då är det logiskt att jobbskatteavdrag, som stärker konsumtionsutrymme, men också ökar utbudet på arbetsmarknaden, är bra krispolitik. Lika avgörande är det att sänka bolagskatten och kapitalbeskattningen så att investeringsklimatet förbättras.

Under Covid-nedstängningen klarade sig Sverige relativt väl. Restriktionerna var mindre omfattande än i andra länder och skolorna höll öppet. Trots alla problem kunde många fortsätta att arbeta. Tyvärr valde regeringen bort breda strukturreformer. Under det senast decenniet har reformpolitiken stannat av. Avskaffandet av värnskatten är ett viktig undantag, men i huvudsak har handlingsförlamning präglat de senaste åtta åren.

Nu behövs en ny reformvåg. Arbetslösheten i Sverige är nästan dubbelt så hög som i USA, Tyskland, Danmark, Norge, Nederländerna och andra jämförbara länder. Integrationen av de invandrare som har kommit de senaste 20 åren är alltför långsam. Stora grupper som kommer från Nordafrika och Mellanöstern står utan arbete också tio år efter de kommit till Sverige. I skolan möter många lärare elever som har bristfälliga kunskaper i svenska språket. För skattebetalarna är kostnaden för detta misslyckande betydande och enskilda människor förvägras chansen att försörja sig själva. Många som kommer till Sverige fastnar i en rundgång mellan olika stödsystem, SFI, grundvux, sjukskrivning eller föräldraledighet, utan att någonsin få ett riktigt arbete. Inkomstavtrappningen i försörjningsstöd och bostadsbidrag gör, tillsammans med barnbidrag och flerbarnstillägg, att det helt enkelt inte lönar sig att arbeta. Det är inte svårt att konstruera exempel där människor till och med förlorar på att arbeta. Arbetslinjen behöver återupprättas.

Jag är oroad för att en ny s-regering skulle försämra investeringsklimatet. Jag är själv engagerad i en rad snabbväxande teknikbolag i Sverige. Avskaffandet av förmögenhetsskatten, förbättringarna av kapitalinkomstbeskattning för fåmansbolag och avskaffandet av arvskatten bidrog till den tech-revolution Sverige har upplevt. Entreprenörer som lyckats återinvesterar i nya bolag. Spotify, Skype, Izettle, Klarna och många andra har lagt grunden för en kultur där nya bolag får både pengar och kompetens från tidigare framgångar. Magdalena Andersson har ofta återkommit till förslag om att skärpa beskattningen av entreprenörer. Det vore förödande för företagsklimatet och skulle sannolikt inte heller ge några stora skatteintäkter eftersom bolagen tvingas flytta eller nystartas i andra länder. Tech-bolag fungerar lika bra med sin bas i London, Berlin eller Barcelona. Ett maktskifte skulle ge en garanti för att investeringsklimatet inte försämras. Dessutom skulle ytterligare reformer, inte minst kring beskattningen av personaloptioner, ge en vitamininjektion. Sverige kan gå från bra till fantastiskt, men det krävs reformer för att vi ska växla upp.

Jag sitter ofta i situationer med bolag som vill investera i Sverige och med människor vi vill rekrytera till nyckelpositioner. För första gången under mitt yrkesliv har otrygghet blivit en återkommande fråga. Många människor i andra länder har läst om stigande brottslighet och dödskjutningar. Vi behöver ta krafttag för att bekämpa kriminella gäng. Det går inte att blunda för att den omfattande invandringen under de senaste decennierna har bidragit till spänningar i samhället. Jag möter många kompetenta människor från andra länder som gör stora insatser och bidrar till vår välfärd. Nu bör emellertid invandringen begränsas under en längre tid för att samhället ska hinna anpassa sig. Vi behöver säkra att vårt öppna samhällsklimat inte undergrävs av brottslighet och värderingar som är främmande. Kvinnors möjligheter att utbilda sig, arbeta och röra sig fritt kan inte begränsas av värderingar som grundar sig i ett slutet och intolerant synsätt på samhället.

Sverige behöver en stark regering. Jag har arbetat under många år med Ulf Kristersson. Under regeringsåren svarade han i sin roll som socialförsäkringsminister för viktiga reformer. Kristersson vet hur arbetet i en regeringen bedrivs och förstår hur EU-samarbetet fungerar. Jag är övertygad om att det går att bilda en handlingskraftig regering om Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna får en majoritet i riksdagen. Det finns säkert många frågor som kommer att leda till besvärliga kompromisser, men det finns en gemensam vilja att röra sig framåt. Från mitt perspektiv är ett politiskt samarbete som gör att Sverige kan ha en regering som inte leds av en sönderregerad socialdemokrati nödvändigt.

På söndag lägger jag min röst på moderaterna för ett maktskifte och för en ny regering. Sverige behöver förändring. Då måste vi byta statsminister och regering.

Anders Borg

Finansminister (2006-2014), techinvesterare och finansiell rådgivare.