Debatt: Det behövs ljus i mörkret

Innebörden av lyx skiljer sig åt för olika människor. Men alla tycks må bra av lite lyx, allra mest när tiderna är svåra. De som har allra bäst med pengar köper riktigt dyra saker för att visa att de kan. De som har svårt att få ekonomin att gå ihop avstår något i vardagen för att kunna unna sig något extra. Kan man inte köpa en dyr kappa eller väska, vill man åtminstone unna sig ett fint läppstift eller nagellack, eller kanske en lyxig öl i stället för en dyr flaska konjak. Det här brukar kallas för läppstiftseffekten.

Under den ekonomiska nedgången 2008–2009 minskade värdet på den globala lyxvarumarknaden med nio procent, sedan återhämtade den sig snabbt. En del branschförespråkare menar att varumärkena är bättre förberedda för en lågkonjunktur nu än för ett decennium sedan tack vare bättre kontroll på lager och mindre beroende av återförsäljare. 2008–2009 var geografisk expansion sättet för varumärkena att hålla uppe sina intäkter. Man öppnade nya butiker i Asien för att motverka lägre intäkter i Amerika. Förluster i väst täcktes av en snabb tillväxt i Kina och kinesiska turister som drog nytta av en billigare dollar reste till USA och Europa och handlade.

I oroliga tider väljer kunderna tidlösa produkter som håller länge. Hermès ökade till exempel försäljningen av sina Birkin-väskor 2008 och 2009 när de flesta företags intäkter sjönk. Hermes väskor tillverkas alltid i begränsad upplaga och är alltid en bristvara. Louis Vuitton använde denna tid för att satsa på varumärkesreklam. Lågkonjunkturer är bra tider för att fånga konsumenternas uppmärksamhet eftersom bruset minskar. Sedan 2007 har LVMH:s intäkter bara sjunkit två år: 2009, direkt efter finanskrisen, och 2020 när Covid-19 slog till. I båda fallen skedde en stark återhämtning av försäljningen under de efterföljande åren.

Denna gång är det möjligt att vi kommer att se en minskning av lyxbolagens fokus på streetwear. De flesta streetwear-produkter som varit så populära på senare år är prissatta lägre än till exempel en mer traditionell Burberry-kostym eller Louis Vuitton-väska. Om en lågkonjunktur slår till kan den yngre, mindre välbärgade målgruppen för streetwear drabbas hårdare än lyxens äldre, mer ekonomiskt stabila kundkategori. Å andra sidan har restriktionerna under pandemin gjort att de välbärgade som brukar resa och spendera i stor omfattning nu har både extra pengar och lust att spendera. Lättnaden av restriktioner på de flesta ställen efter mer än två år har släppt loss ett uppdämt shoppingbehov. Så har det varit för många välbärgade amerikaner som under 2022 reste till Europa och med dollar som kostade mer än en euro för första gången på två decennier shoppade loss.

95 procent av alla lyxvarumärken uppvisade en positiv försäljningsutveckling under 2022 jämfört med 2021 enligt Bain&Company/Luxe Digital. Det mesta av tillväxten kom av prisökningar. LVMH ökade sin försäljning med 19 procent. Hermès omsättning ökade med 24 procent under 2022 efter prisökningar med i genomsnitt 4 procent. För 2023 blir prisökningarna 10 procent. Många av lyxbolagen ser en fortsatt stark utveckling även under 2023.

Den globala lyxtillväxten förväntas accelerera ytterligare efter 2023 tack vare att människor blir rikare i länder som Indien, Sydkorea och Mexiko, vilket kommer att leda till cirka 10 miljoner nya lyxkonsumenter per år. Unga shoppare kommer också att spela en betydande roll med Generation Z – de födda mellan 1997 och 2012 – som förväntas stå för ungefär en tredjedel av lyxköpen i slutet av decenniet.

Dessa unga shoppare kommer in på marknaden tidigare än tidigare årgångar och köper sina första lyxvaror vid cirka 15 års ålder jämfört med 18 till 20 år tidigare. Detta beror troligen på varumärkenas starka digitala kommunikationsstrategier och att sortimentet breddats till produktkategorier, som träningskläder som är relevant för tonåringar.

Till skillnad från tidigare generationer, gillar dagens unga samma lyxmärken som äldre köpare gör, vilket såklart är goda nyheter för de klassiska lyxbolagen. Även lyxbolag som vuxit sig starka på senare tid går det bra för. Italienska lyxklädestillverkaren Brunello Cuccinelli räknar efter ett mycket framgångsrikt 2022 med en försäljningstillväxt om 15 procent för 2023 och cirka 10 procent för 2024. Tack vare långa böcker vågar man ge dessa prognoser.

Dyra klockor är en annan eftertraktad produkt. Den schweiziska klockexporten ökade med 12 procent på årsbasis i februari. Försäljningen av de dyraste klockorna ökade 14 procent. Klockor i den lägsta prisklassen ökade med 12 procent medan exporten av klockor i mellansegmentet minskade med 19 procent.

Just denna skillnad i utveckling mellan de dyraste, de billigaste och de mitt emellan är ganska talande för många produktkategorier. Det är mellansegmentet som tar de största smällarna. Lågprissegmentet klarar sig bra. Lyxbolagen går inte helt oberörda genom en lågkonjunktur men inte långt därifrån. Det är något att tänka på som investerare, likaså att det i dåliga tider är ledarna och innovatörerna som klarar sig bäst, inte medelmåttorna.

Kim Hansson och Therese Nyrén Fondförvaltare Lucy Global Fund