Debatt: Den svaga kronan beror på Riksbanken

Den svenska kronan har tappat i värde mot euron under en längre tid. Åren före den globala finanskrisen 2008/09 kostade en euro cirka 9,25 kronor. Nu ligger kursen strax under 12 kronor. Kronförsvagningen har blivit en källa till ett livligt åsiktsutbyte i pressen. Kronan har utmålats som en ”skvalpvaluta”, en ”loser krona”, en misslyckad valuta, en ”skitvaluta”, en valuta för en bananrepublik osv.

Även om debatten är livlig, är det få som faktiskt studerat vad kronförsvagningen beror på. Detta riskerar att leda diskussionen till felaktiga slutsatser. För att inte ryckas med i det mer eller mindre fantasifulla tyckandet bör debatten förankras i god ekonomisk teori och empiri.

I Ekonomisk Debatt nummer 5, som i dagarna även publicerats online, studerar vi varför kronan försvagats.

Vi bygger vår analys på den mest väletablerade växelkursteorin som finns, nämligen Gustav Cassels (1866–1945) så kallade köpkraftsparitetsteori. Enligt denna spelar skillnader i inflationstakten mellan länder en central roll för växelkursen utveckling. Ett land som har en relativt hög inflation får se sin valuta tappa i värde. På så sätt behåller landet sin internationella konkurrenskraft trots stigande inhemska priser, allt annat lika.

Figur 1 visar den faktiska växelkursen på valutamarknaden och den köpkraftsjusterade växelkursen mellan kronan och euron under åren 1999–2023. Den köpkraftsjusterade växelkursen är beräknad av OECD enligt Cassels teori. Den är framtagen genom att ställa frågan: hur många kronor krävs för att kunna köpa lika många varor och tjänster producerade i Sverige som det går att köpa varor och tjänster för 1 euro producerade i euroområdet. När den köpkraftsjusterade växelkursen stiger, är detta ett tecken på att svenska priser ökat snabbare än priserna i euroområdet. Värdet på kronan bör då falla enligt köpkraftsteorin för att svenska företag fortsatt ska kunna sälja sina produkter internationellt trots stigande priser.

Som framgår av figur 1 låg den köpkraftsjusterade växelkursen relativt stabil fram till 2008 vilket tyder på att inflationen i Sverige och i Europa var likartad. Därefter har kronkursen försvagats med cirka 17 procent. Sett över längre tidsperioder följer den faktiska växelkursen i stort den teoretiska köpkraftsjusterade växelkursen.

Naturligtvis finns kortsiktiga avvikelser från trenden i den köpkraftsjusterade växelkursen såsom under finanskrisen 2008/09 då kronan var relativt svag och under den europeiska skuldkrisen 2010–15 då kronan var ovanligt stark. En styrka som på den tiden gav upphov till upprörda röster från exportindustrin. Avvikelserna var dock tillfälliga och under åren 2018–2022 låg den faktiska växelkursen i linje med den köpkraftsjusterade. Kronan har åter försvagats under 2023, men denna försvagning är inte dramatisk.

Nu blir den centrala frågan: vilka faktorer förklarar skillnaden i inflationstakt mellan Sverige och euroområdet? Det är ju denna skillnad som driver kronförsvagningen enligt resonemanget bakom figur 1.

Svaret är enkelt: den svenska penningpolitiken är boven i dramat. Vår analys pekar på att kronans depreciering sammanfaller med en kraftig expansion av den svenska penningmängden jämfört med euroområdets penningmängd sedan 2011.

En återkommande missuppfattning i debatten om penningpolitiken är att Riksbanken fört en likartad penningpolitik som den Europeiska centralbanken ECB. Detta är inte korrekt. Hur expansiv eller återhållsam penningpolitik är beror inte enbart på nivån på räntan eller storleken på eventuella obligationsköp av centralbanken. Det beror på det allmänna tillståndet i ekonomin. En ränta på säg 4 procent kan både vara expansiv och återhållsam beroende på konjunkturläget.

Eftersom Sverige klarat sig väl genom både den globala finanskrisen 2008/09 och den europeiska skuldkrisen 2010–15, hade Sverige en starkare ekonomisk utveckling än euroområdet. Trots detta har Riksbanken gasat på kraftigt med penningpolitiska stimulanser. Dessa har i sin tur fått svensk penningmängd att växa mycket snabbare än den europeiska. Vår analys visar att detta återspeglas i högre svenska löner och produktionskostnader.

”Vill vi att kronan ska blir starkare krävs därför en omläggning av penningpolitiken, bort från experimentet med Riksbankens styrräntor kring nollstrecket...”

Våra resultat ger en klar och entydig slutsats beträffande drivkraften bakom kronförsvagningen under de senaste femton åren. Orsaken är Riksbankens internationellt sett expansiva penningpolitik. Stefan Ingves kallade denna politik i en intervju med Dagens Industri 2017 för: ”ett samhällsexperiment vi aldrig gjort tidigare”. Det var ett experiment med extremt låga räntor som med tiden skapat många negativa effekter. Kronförsvagningen är en av dem.

Vill vi finna en syndabock för kronförsvagningen, måste vi rikta blicken mot Riksbanken. Vill vi att kronan ska blir starkare krävs därför en omläggning av penningpolitiken, bort från experimentet med Riksbankens styrräntor kring nollstrecket och stora Riksbanksköp av obligationer såsom fallet var under 2010-talet. Om så inte sker, kommer kronan förbli svag. Kanske till och med fortsätta att tappa i värde - år efter år. Oavsett hur Riksbanken agerar ska vi inte förvänta oss en snar återgång till en växelkurs på runt 9 kronor.

Den debatt som nu uppstått om ett svenskt euromedlemskap för att komma bort från den svenska ”skvalpvalutan” är ett sidospår. Ett euromedlemskap är en större fråga som handlar om mer än enbart växelkursen.

Låt oss hoppas att Riksbanken slutar experimentera med svensk ekonomi och återgår till en penningpolitik som ger långsiktig makroekonomisk stabilitet. Ett första steg från Riksbankens ledning vore att klart erkänna att det expansiva penningpolitiska experimentet med ultralåg styrränta var ett stort misstag. Det skulle omedelbart skapa ett konstruktivt debattklimat och därmed underlätta en omläggning av penningpolitiken – om målet blir att stoppa kronförsvagningen.

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet

Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi, Lunds universitet