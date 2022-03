Debatt: De skriande jämställdhetsbristerna kräver en kriskommission

För 15 år sedan klubbades det jämställdhetspolitiska målet igenom i riksdagen. Alla dåvarande riksdagspartier ställde sig bakom målsättningen att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Sex delmål inom följande områden klubbades (då och senare) för att leda till det övergripande målet: Makt och inflytande, ekonomi, utbildning, obetalt hem- och omsorgsarbete, hälsa, samt mäns våld mot kvinnor.

Vad har då hänt sedan dess? Långt ifrån tillräckligt. På många fronter har den svenska jämställdheten till och med gått bakåt. Låt oss titta närmare på de sex delmålens olika områden.

Sverige har nyligen fått sin första kvinnliga statsminister. Det är en framgång, men på andra maktpositioner i samhället utgör kvinnor fortfarande en minoritet.

Inkomstgapet mellan män och kvinnor är detsamma i dag som det var 1995. Hälften av alla kvinnor som är pensionärer lever i eller på gränsen till fattigdom.

Vi har en skenande förlossningskris i landet där kliniker läggs ned utan att ersättas av nya. Barnmorskor vittnar om allvarliga brister i patientsäkerheten och både barn och kvinnor kommer till skada på grund av stress, underbemanning och långa resor till närmaste förlossningsklinik. Det är uppenbart att vård riktad till kvinnor som utförs av kvinnor inte värdesätts.

Våren 2021 mördades fem kvinnor på kort tid av män de kände, vilket ledde till en nationell debatt. Parallellt med det pågick, och pågår fortfarande, flera förtalsmål där män polisanmält kvinnor för att de berättat om våldtäkter och övergrepp.

”Syftet med #metoo var att bryta tystnadskulturen, men nu fälls kvinnor som gör det av samma system som misslyckas med att ge dem upprättelse.”

Kvinnors ställning i rättssystemet är svagare än mäns och det gäller hela rättskedjan. Särskilt anmärkningsvärt är den höga andel anmälda våldtäkter och sexualbrott som läggs ned, och den låga andelen fällande domar av de få som faktiskt kommer till domstol. Syftet med #metoo var att bryta tystnadskulturen, men nu fälls kvinnor som gör det av samma system som misslyckas med att ge dem upprättelse.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Så säger det sjätte delmålet, det enda av de sex som har ett mätbart mål. Noll. Precis som i trafiken. Men till skillnad från trafiken, där mitträcken och fartkameror sats upp och krav ställts på bilindustrin om säkrare bilar, görs allt för lite för kvinnor som lever i eller med hot om våld. I stället händer det regelbundet att kvinnor tvingas överlämna sina barn till en våldsam far för att inte riskera att förlora vårdnaden på grund av ”samarbetsovilja”.

Att lämna en våldsam man är bland det farligaste en kvinna kan göra, eftersom hot och våld då ofta förvärras. Om hon ändå lyckas lämna måste hon vara beredd på en lång och utdragen bodelningsprocess. Finns det barn under 16 år krävs en sexmånaders prövotid. Under den tiden är båda parter ekonomiskt ansvariga för varandra, vilket innebär att kvinnan inte kan få bidrag för att klara sig ekonomiskt. Den ekonomiskt svagare parten, oftast kvinnan, blir inte sällan tvungen att skriva under en ofördelaktig bodelning för att komma vidare i livet.

Denna ketchupeffekt av ojämställdheten var upprinnelsen till uppropet #nuräckerdet. Tillsammans med en majoritet av landets största kvinnoorganisationer samlade vi över 20 000 underskrifter med kravet på en kriskommission. En kommission som ska analysera vilka politiska beslut som tagits för att stödja de jämställdhetspolitiska delmålen, och vilka politiska beslut som motverkat dem.

Kriskommissionen bör också göra en konsekvensanalys där kostnaderna för ojämställdheten i Sverige tas fram, liksom tidigare gjorts för andra samhällsproblem.

Trots politisk enighet saknas en tydlig strategi för att nå det jämställdhetspolitiska målet. Ett mål utan strategi riskerar att förbli önsketänkande. En konkret sådan bör därför tas fram.

”Jämställdhetsfrågan kräver ett kraftfullt omtag, och den förtjänar att placeras högt på den inrikespolitiska agendan detta valår.”

Vid ett seminarium i riksdagen i november 2021 – där för övrigt inte en enda manlig politiker närvarade – belyste #nuräckerdet, inbjudna av Liberalerna, situationen för varje delmål. Initiativet lämnade även över de över 20 000 namnunderskrifter som backade upp kraven om en kriskommission. Nu, i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars upprepar vi dessa krav.

Sammanfattningsvis är läget för jämställdheten i landet allvarligt i en rad centrala frågor, som ekonomi, hälsa, personlig säkerhet och juridik. Svenska kvinnor drabbas av bristande jämställdhet under hela sina liv – från vaggan till graven.

Vi de undertecknande uppmanar därför riksdag och regering att tillsätta en kriskommission som granskar hur Sverige lever upp till regeringens jämställdhetsmål, samt undersöker möjligheten att lägga till ett sjunde delmål: hur kvinnors ställning i rättssystemet kan stärkas.

Jämställdhetsfrågan kräver ett kraftfullt omtag, och den förtjänar att placeras högt på den inrikespolitiska agendan detta valår.

För initiativet #nuräckerdet:

Frida Stranne, universitetslektor i statsvetenskap, författare och krönikör

Lisa Bjurwald, journalist och författare

Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet

För partier i Sveriges riksdag:

Gulan Avci, riksdagsledamot

Malin Danielsson, riksdagsledamot

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor

Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna

Sarah Kullgren, ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

För kvinnorörelsen:

Fredrika Bremer-förbundet

Klara K Demokrati

Kvinna till Kvinna

Maktsalongen

UN Women Sverige