Debatt: De dyrköpta projekten – en studie i misslyckanden

I Sydostasien ansågs länge vita elefanter vara heliga och lyckobringande. Däremot saknade de praktisk användning, vilket gjorde det kostsamt för den som fick en sådan i gåva att ta emot den. Eftersom elefanten var helig var det dessutom omöjligt att bli av med den, om man inte var beredd att drabbas av överhetens förbannelser. Nuförtiden används begreppet om misslyckade infrastrukturprojekt eller jättelika sportarenor som blir stående tomma i decennier när olympiader och världsmästerskap dragit vidare någon annanstans.

…också känt som Formens hus och kommunhus. Dölj beskrivning Foto: Jan Jörnmark

Men trots att det finns gott om misslyckanden har klockartron på jättelika satsningar som finansieras av staten eller EU länge varit stark i de gamla industribygderna. Men samhällen förändras inte av monumentala projekt utan lokal förankring. På många håll i Bergslagen har de i stället blivit hinder för att gå vidare, när all politisk energi och stora ekonomiska resurser bundits upp i hopplösa projekt. Det de har gemensamt är också att de innehållit kodorden ”kultur” och ”hållbarhet” vilket gjort att projekten hyllas de på ett oreserverat sätt medan de pågår, varefter de totalt faller i glömska när de rasat ihop i konkurser och gräl.

Tanken bakom Hyresgästernas hus var att visa hur man levde livet i en hyreslägenhet på femtiotalet Foto: Jan Jörnmark

Man möter fenomenet på ett brutalt sätt i Hällefors. Ortens centrum består i dag av den vanliga svenska glesbygdsblandningen: ett par ICA och konsumhallar, några rivningstomter och sju-åtta flagnande affärshus från femtiotalet. Men i hörnet av Sikfors- och Sävenforsvägen hittar man en sällsam samling byggnader och föremål. En stor fastighet som enligt lokala källor ser ut som en Finlandsfärja har fortfarande skyltar där det sägs vara ”Formens hus”. Strax bredvid står ett annat ett hus med lätt förfallen och igenväxt källarentré som gör anspråk på att vara ”Hyresgästernas hus”. Den folktomma gården mellan husen kallas ”Mästarnas park” och är fylld av storslagna statyer och dammar.

Det man befinner sig i är den bästa sammanfattning som går att hitta av alla de misslyckade satsningar som gjorts i glesbygden under de senaste tre decennierna för att ”skapa jobb och sätta kommunen på kartan”. Ett bättre exempel på den gränslösa övertron på att man kan skapa en ny samhällsstruktur genom att ta en genväg från industrisamhället till en ny turist- och upplevelseorienterad kultur- och kunskapsindustri existerar ingenstans.

Mästarnas park känns nuförtiden mest obegriplig. Dölj beskrivning Foto: Jan Jörnmark

Navet i satsningen gick under namnet Formens hus, som består av ett vanligt trevånings femtiotalshus, som kompletterats med en modernistisk påbyggnad. Tillbyggnaden gjordes så att man skulle kunna se in i femtiotalshuset ”som ett dockhus”. Det byggdes dessutom enligt faktor tio modellen, vilket innebar att energianvändningen skulle vara hela nio tiondelar lägre än tidigare. Huset skulle ta in Hällefors och hela Sverige i en ny formmedveten och miljöcertifierad framtid. Terence Conran, som flögs in när satsningarna drog i gång intygade att ”I Hällefors passar en sån som jag som hand i handske”. Det betydde förstås att olika former av bidrag till huset flödade in från EU, regionen, staten och inte minst från kommunen själv.

Rikstidningarna skrev spaltkilometer om den fantastiska omvandling som var på väg att ske. En artikel från vintern 2005 i Svenska Dagbladet berättar om den ”metamorfos” som just då pågick för att skapa ett internationellt designcentrum i Bergslagen. Optimismen var enligt tidningen närmast gränslös, och befolkningen hade ryckts med: som en följd av att man satsat dussintals miljoner av EU pengar på ett museum med verk av Alvar Aalto, Charles Eames och Mies van der Rohe tillsammans med fontäner och skulpturparker med verk av Carl Milles och Bror Hjorth hade ”…alla på orten har blivit helt frälsta i 50-talsdesign”. DN följde upp med att ”…ända sedan 1989 har kommunledningen aktivt arbetat för att föra Hällefors in i ”K-samhället”, där kunskap, kultur och kommunikation ska ersätta beroendet av den tunga industrin. Alla barn går i en obligatorisk kulturskola [som leder till] en förberedande utbildning för ungdomar som tänker söka till Konstfack, Beckmans eller någon annan högskola.” I en statlig utredning från 2002 om industriarvets betydelse för kulturen kunde man läsa att ”…Musikskolan hade förvandlats till en obligatorisk kulturskola, där eleverna fick ägna ett år i taget åt dans, teater, bildkonst och musik. Strax därefter fattades beslut i det kommunala bostadsbolaget, som snart skulle göra tre trista bostadsområden till sevärdheter. Dessutom hade Hällefors fått en folkhögskola, Sveriges allra yngsta, och genom dess teaterlinje höll det på att utvecklas ett teaterliv i kommunen. En ny tid hade börjat…”

Man tycker sig ana inspiration från Centre George Pompidou i Paris här. Dölj beskrivning Foto: Jan Jörnmark

Men i verkligheten hade någon ny tid inte börjat, för det tidningar och utredningar inte uppmärksammade var att det aldrig fanns någon långsiktigt hållbar finansiering av satsningarna. Det ledde till att den stiftelse och aktiebolag som skulle driva den internationella designutbildningen under början av 2010-talet gick i konkurs. Beräkningar i media kom fram till att 125 miljoner gått in i projektet ”utan att ett enda jobb skapats”. Däremot saknades det under åren som de kommunala investeringarna bands till de olika konstprojekten pengar för att bygga en simhall eller till att konstfrysa bandyplanen vilket gjorde att ortens lag fick läggas ned. Under ett år sparades det in på julmusten till skolornas julbord.

En annan av nittiotalets konstsatsningar. Polstjärnan fick SABO:s miljöpris 1999. Dölj beskrivning Foto: Jan Jörnmark

De utdragna konkurserna avslutades sedan med att kommunen stod som ägare till det tomma huset, som inte fick säljas på grund av villkoren för EU-stöden. Lösningen blev att göra om det till kommunhus, men det krävde omedelbart en ny och kostsam ombyggnad. Problemet har visat sig bestå av att huset likt en medeltida katedral byggts efterhand som olika bidragsansökningar beviljades. Därför har olika etapper inte slutförts som de planerades, vilket gjort konstruktionen bristfällig på ett oförutsägbart sätt. Dessutom har faktor tio byggandet gjort att undermåliga material använts. Det ledde till att huset redan en kort tid efter att det 2019 återinvigts till kommunhus på nytt fick stängas på grund av att personalen fått huvudvärk, hudproblem och eksem. Nu i sommar fortsätter katedralsbygget med en ny renovering, där hela ventilationen i huset är på väg att bytas ut.

I Millesparken har Guds Hand fått sällskap av en cykel. Dölj beskrivning Foto: Jan Jörnmark

Huset demonstrerar eftertryckligt hur dyrt det är att ta emot EU- och statliga medel. Först krävs kommunal delfinansiering, vilket gör satsningarna till en återkommande del i driftsbudgeten. När sedan de yttre finansiärerna lämnat står kommunen ensam med den vita elefanten som oavbrutet dränerar omgivningen på resurser och energi.

Jan Jörnmark

Ekonomhistoriker och författare