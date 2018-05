Debatt: Därför har Miljöpartiet rätt om fossilförbud

Om Sverige ska bli fossilfritt krävs att försäljningen av fossila drivmedel förbjuds. Att hastigt införa ett förbud riskerar dock att i onödan skapa stora omställningsproblem och onödiga extrakostnader. För att göra utfasningen av fossila drivmedel enklare och billigare är det därför viktigt att riksdagen så tidigt som möjligt, alltså snarast, sätter ett datum för när försäljning av fossila drivmedel i Sverige förbjuds. Ett lämpligt slutår kan vara 2040, om 22 år.

Insikten sprider sig om att klimatomställningen faktiskt ytterst måste innebära att försäljning och användning av fossila bränslen i princip helt förbjuds.

I sitt installationstal den 9 maj förklarade Costa Ricas nyvalde president, Carlos Alvarado, att användningen av fossila drivmedel kommer att förbjudas i samband med att landet firar 200-årsjubileet av sitt oberoende 2021.

Det kan låta som ett kaxigt överbud från en pratkvarn utan verklighetskontakt, men visar på en insikt om vad klimatpolitiken handlar om.

Inom EU finns redan ett slutår för de verksamheter som omfattas av utsläppshandel, alltså all storskalig el- och värmeproduktion, all tung industri och dessutom all kommersiell luftfart. Från 2021 kommer utgivningen av nya ”reguljära” utsläppsrätter (EUA) varje år att minska med drygt 48 miljoner. 2057 utfärdas de sista nya utsläppsrätterna. På motsvarande sätt upphör även utgivningen av ”luftfartsutsläppsrätter” (EUAA) 2057.

Därefter är det i princip förbjudet för de verksamheter inom EU som omfattas av utsläppshandeln att släppa ut växthusgaser. Företag som sparat EUA eller EUAA kan fortsätta att släppa ut så länge de sparade utsläppsrätterna räcker. Företag som lyckats visa att motsvarande mängd koldioxid på något vis fångats in från atmosfären och permanent lagrats kan också fortsatt släppa ut. I övrigt är utsläpp förbjudna.

På motsvarande sätt bör givetvis utsläppen av växthusgaser förbjudas även från övriga samhällssektorer.

Sommaren 2017 beslutade riksdagen med stor majoritet att koldioxidutsläppen från den svenska transportsektorn 2030 ska vara minst 70 procent lägre än de var 2010. En sådan minskning krävs om det övergripande svenska klimatmålet om klimatneutralitet senast 2045 ska kunna nås.

I beslutet sägs inget om hur just transportutsläppen bör utvecklas efter 2030, men drar man ut den beslutade kurvan från 2010 bortom 2030 så innebär den att utsläppen helt upphör 2038/39.

Genomförandet av 2030-målet går så där. Om utsläppsminskningen 2010–2030 skulle skett i jämn takt, borde de 2017 ha varit högst 14,3 miljoner ton. I själva verket blev de (enligt Trafikverkets statistik) drygt en miljon ton högre.

Utsläppen fortsätter att sjunka, men minskningen går allt långsammare.

En förklaring är den rekordlånga ekonomiska uppgången, som betytt ökade varutransporter, ökade realinkomster, ökat bilinnehav och en generell ökning av resandet, en annan att världsmarknadspriset på olja 2014 föll från 100 till 50 dollar per fat, där det länge legat kvar för att först nyligen åter glida över 80 dollar.