Debatt: Därför återvänder jag till partipolitiken

Förra året inträffade en händelse som var av liten betydelse för mänskligheten, men av stor betydelse, för ett litet liv. Min son gick själv till skolan för första gången. Plötsligt surrade polishelikoptrar i luften. Ett mord - en ren avrättning, skulle det visa sig - hade skett i närheten. Mitt i mitt medelklassreservat.

Den här händelsen är inte huvudskälet till att jag i dagarna har börjat arbeta för Ulf Kristersson, och för ett maktskifte. Det är, sorgligt nog, inget märkvärdigt att det grova våldet letar sig in i mitt bostadsområde – i likhet med Covid har kriminaliteten fått samhällsfarlig masspridning.

Men i en mening har det spelat roll. Varje gång Morgan Johansson presenterar åtgärder som för en vecka sedan var populism för att nästa vara självklar regeringspolitik, svider det där minnet till.

Alla partier har genomfört stora positionsförflyttningar de senaste åren, många ideologiskt prövande. Vad som gör detta utpräglade maktpartis anspråk på högre moralisk resning så stötande är den olidliga lätthet med vilken Socialdemokraterna har satt i system att i samma andetag håna och låna.

Faktum är att de verkar sakna botten.

Jag har inte varit partiaktiv på tolv år och hade inga planer på att bli det igen. Men inte sedan 2006 – sist vi såg en riktigt tröttkörd, retlig och idétom socialdemokratisk regering, har jag känt en sådan frustration över den arrogans, inkompetens och hyckleri som just nu kännetecknar regeringspartiet.

Jag står inte ut med tanken på att sju år av vanskötsel inte ska få några konsekvenser. Och jag kan för mitt liv inte begripa varifrån den här undergivenheten och anpassligheten kommer ifrån, som Socialdemokraterna sprider omkring sig.

De går alltså inte på vatten. Skickliga maktspelare, men inga mytologiska figurer med livstidsprenumeration på Rosenbad. Socialdemokraterna är inte bättre än så här. Framförallt kommer det inte bli bättre än så här.

I sju års tid har det varit någon annans fel att integrationen inte fungerar. Någon annans fel att ett energisystem i världsklass medvetet har slagits sönder. Någon annans fel att den gradvisa självständighet som mina och andras växande barn har rätt till, får skjutas upp. Allt, och alltid, någon annans fel.

Jag står inte ut med det heller.

Det märkliga är inte att regeringen verkar ganska nöjd med att sitta på en makt som man har begränsade möjligheter att göra något med, annat än att stoppa, hota, och förhala. Det märkliga är många runt omkring tycks instämma. Januariavtalet byggde på samma premiss. Föreställningen om att det här är ett parti som inte bara kan, utan vill, räddas från sina socialistiska instinkter sträcker sig långt in i näringslivet. Tro mig: det är dags att släppa det.

För så här kan man inte leda ett land. Uppfattningen om att den ”sanna” Socialdemokratin återuppstår i Miljöpartiets frånvaro är lika befängd som föreställningen att dess närvaro kan frånkopplas sin regeringspartner.

Dels därför att de fortfarande utgör samma regeringsunderlag – Socialdemokraterna kommer alltså inte undan Miljöpartiet, eller för den delen Vänsterpartiet, efter nästa val. Dels därför att en regering fattar alla beslut – även icke-beslut, kollektivt. Att kärnkraften äventyrats av Miljöpartiets förhalande i slutförvarsfrågan är exakt lika mycket Magdalena Anderssons ansvar, som Per Bolunds.

Jag är i grunden en obotlig optimist. Allt är inte kolsvart, och allt är inte politik. I vissa akuta frågor kan de stora partierna behöva lägga sina konflikter åt sidan. Men en levande demokrati behöver också meningsfulla politiska strider. Och de kommer vi få det kommande året.

Vi har en försvarsminister som under den största säkerhetspolitiska krisen på decennier viger sitt linjetal åt att attackera människors rätt att välja skola. En näringsminister, som i sin tidigare kapacitet som fackbas ifrågasatte företags rätt att röra sig över landsgränser. En miljöminister som profilerat sig på att tala illa om det näringsliv, som just nu bär den gröna omställningen på sina axlar. Och vi har en justitieminister som ifrågasatt om man är ”människa”, om man bedriver den migrationspolitik som regeringen för just nu.

Och så när människor fantasier om en samlingsregering? Tack. Vi behöver en ny.

Karin Svanborg-Sjövall,

talskrivare och politiskt sakkunnig moderaternas partiledarstab, tidigare vd Timbro