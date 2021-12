Debatt: Dags för politikerna att ta elkrisen på allvar

När stängningen av reaktorer i kärnkraftverket Ringhals inleddes för två år sedan så öppnades luckorna för dyr europeisk el att i allt större utsträckning sätta elpriset i Sverige. Hushållens elräkningar skjuter i höjden och industrins konkurrenskraft tar därtill allvarlig skada. Politiken måste nu vidta åtgärder även i det korta perspektivet för att mildra situationen.

Nya rekord för elpriset har slagits gång på gång under hösten. Senast under måndagen (den 6 december) då elpriset under eftermiddagen toppade på extremhöga 6,50 kronor/kWh i södra Sverige. Nästan lika anmärkningsvärt är att elpriset en vecka före toppade på 3,70 kronor/kWh ända upp i norr – där priserna annars efter sommaren och under hösten varit betydligt lägre än i söder. Ovanpå dessa priser kommer skatter och nätavgifter.

Svenska kraftnät har bedömt situationen så ansträngd att effektreserven – i form av det oljeeldade Karlshamnsverket – beordrats ifrån stabsläge till aktiv drift. Verket eldar alltså olja så det ryker för att stödja elsystemet.

Kyla och svaga vindar i kombination med isläggning på tre norrlandsälvar, vilket begränsar vattenkraftproduktion, nämns som viktiga förklaringar till situationen. Dessutom att de höga elpriserna i övriga Europa smittar av sig.

Men ärligt talat. Det är inget nytt fenomen att isen lägger sig på älvarna och att det ibland är vindstilla och kallt i Sverige på vintern. Höga elpriser i grannländerna söderut är inte heller något nytt. I stället har låga elpriser och stabil elförsörjning i Sverige tidigare lyfts fram som en av landets viktigare konkurrensfördelar.

Problematiken är till stor del hemkokt. Trendbrottet då elpriset i södra Sverige började samvariera med det tyska skedde i början av 2020 – kort efter nedstängningen av den första reaktorn i Ringhals. Ett år senare stängdes ytterligare en reaktor. Därmed försvann mycket planerbar elproduktion. Dessutom behövde överföringskapaciteten norrifrån begränsas för att säkerställa stabiliteten i elsystemet. När den slår i taket sätts i stället priset i södra Sverige allt oftare via någon av utlandsförbindelserna.

Eftersom vindkraften byggts ut i stor skala, inte minst i Tyskland och Danmark, är elmarknaderna i hela norra Europa väderberoende. När det blåser dåligt produceras mycket el med hjälp av fossil naturgas utomlands. Det är ett kraftslag med mycket hög rörlig kostnad – som dessutom nu drivits upp ännu mer av höga priser på såväl gas som utsläppsrätter inom EU. På grund av marginalprissättning, där det dyraste kraftslaget avgör elpriset, blir gaskraft styrande för elpriset. Det unika med de rekordhöga svenska priserna sedan drygt en vecka är att utländsk gaskraft allt oftare satt elpriset ända upp i norra Norrland.

Svensk industri är mera klimatsmart redan i dag. CO2-utsläppen är nämligen betydligt lägre per producerad enhet än i de flesta andra länder. Sveriges fossilfria elproduktion är kraftigt bidragande till detta. Såväl den senaste tidens höga elpriser som att företag i flera delar av landet inte får tillgång till mera kapacitet från elnätet för att expandera eller ställa om verksamheten är bekymmersamt. Framåt finns planer på elektrifiering av basindustrin och nyetablering av industri i norr. Tillsammans med ökad efterfrågan på el från transportsektorn bedöms elbehovet i Sverige fördubblas inom 25 år. För att de viktiga gröna investeringarna ska förverkligas krävs tilltro till elsystemet. Stabil tillgång till fossilfri el – där den behövs och när den behövs – till ett rimligt pris, är i detta sammanhang helt avgörande.

Nätkapaciteten behöver stärkas. En rejäl förstärkning krävs såväl av stamnätet från norr till söder som av de lokala och regionala näten. För att möjliggöra detta måste tillståndsprocesserna förenklas och effektiviseras så att ledtiden för att bygga ut elnät minskas. Dessutom behöver såväl nya som befintliga innovativa tekniklösningar användas för att uppgradera Sveriges elnät. Alla stenar måste vändas på för ökad kapacitet så snart som möjligt.

Mera planerbar elproduktion krävs. Situationen under hösten visar med all tydlighet att den planerbara delen i energimixen behöver säkerställas i tillräcklig utsträckning. Inte minst i södra delen av Sverige. Utgångspunkterna bör vara att elproduktionen ska vara fossilfri, att nyttorna som den planerbara elproduktion bidrar med säkerställs och att detta sker med ett teknikneutralt förhållningssätt. Kärnkraft och vattenkraft kommer även fortsättningsvis ha en avgörande roll i det svenska elsystemet och måste få betalt för de nyttor som kraftslagen bidrar med. Grön vätgas producerad med hjälp av elektrolys kommer därtill få en allt viktigare roll – såväl inom basindustrins gröna omställning som för att balansera den ökande vindkraftsproduktionen. Dessutom sker en snabb utveckling av andra typer av energilager. För att möjliggöra framväxten även av dessa tekniker är det viktigt att planerbarheten premieras på ett teknikneutralt sätt.

Politiken måste även titta på alla möjligheter till snabba åtgärder som komplement till lösningar på längre sikt. Kraftvärmen har bäst förutsättningar att bidra med mera planerbar kraft i södra Sverige här och nu. Dessvärre har skatterna på detta kraftslag chockhöjts under senare år – även innebärande en omfattande dubbelbeskattning av anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Ett borttagande av dubbelbeskattningen är ett bra sätt att snabbt mildra problematiken med för lite planerbar elproduktion.

Varken dagens problem i det svenska elsystemet eller utmaningen med en fördubblad elanvändning kommer lösa sig av sig själva. För att svensk industri ska kunna vara konkurrenskraftig även framöver och därtill bidra med klimatnytta krävs tilltro till elsystemet. De utmaningar som det svenska elsystemet står inför måste därmed tas på största allvar.

Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

Robert Tenselius, ekonom och energiexpert, Teknikföretagen