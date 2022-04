Debatt: Dags för en grön skattereform

Vi befinner oss mitt i både en klimatkris och en naturkris. Samtidigt når Sverige enbart ett av de 16 miljömål som riksdagen beslutat om. Takten behöver öka rejält om det ska finnas en chans att nå dessa. Många av målen är dessutom otillräckliga. För att Sverige ska leva upp till sina åtaganden i Parisavtalet skulle utsläppen behöva vara nära noll redan 2030, jämfört med 2045 som är det svenska målet.

Under det senaste året har priset på olja och el stigit i höjden, pådrivet av Rysslands avskyvärda invasion av Ukraina. En majoritet av svenska politiker tycks anse att lösningen ligger i att sänka skatten på just de fossila bränslen som vi behöver lämna, vilket i stället riskerar att låsa in samhället i ett ännu djupare fossilberoende.

Coronapandemin har visat att det går att vidta kraftfulla politiska åtgärder i tider av kris, inte minst på det ekonomiska området. Denna handlingskraft borde genomsyra även agerandet i natur- och klimatkriserna, vilket inte sker i dag. Skärpt lagstiftning och investeringar i lösningar för energi- och transportsystemet är nödvändiga för att vi ska nå våra mål och klara av kriserna, vilket bland annat Klimatpolitiska rådet beskriver i sin senaste rapport.

Ett annat viktigt verktyg i omställningen från miljö- och klimatkriser till ett hållbart samhälle är skattesystemet. Men det är tydligt att dagens skattepolitik inte räcker till. Den i miljöbalken fastslagna principen om att förorenaren ska betala är långt ifrån uppfylld med dagens miljöskatter och skatteundantag, och skatterna är heller inte tillräckligt styrande.

Dessutom fördelas miljöskatterna oproportionerligt i dag. De hushåll som har högst inkomst har också ofta stora utsläpp av växthusgaser, men det återspeglas inte i hur stor andel av inkomsten som hushållen betalar i miljöskatter. Det beror på att många klimatskadliga aktiviteter inte alls beskattas, eller att de bara beskattas indirekt eller i liten utsträckning.

Vägtrafiken har relativt höga miljöskatter, medan flygresor och konsumtion inte är lika hårt beskattade. Likaså finns stora skatterabatter för företag, vilket också leder till en snedfördelning av miljöskatter mellan hushåll och företag. Exempelvis är industrianläggningar helt undantagna koldioxidskatt och tillverkningsindustrin har kraftigt nedsatt energiskatt, vilket leder till att hushållen proportionellt sett betalar en mycket större del av koldioxid- och energiskatterna.

Sedan den förra stora skattereformen på 1990-talet har det införts en rad förändringar och undantag i skatteregelverket, samtidigt som det svenska samhället har genomgått stora förändringar som EU-medlemskap och digitalisering. Under tiden har klimat- och naturkriserna förvärrats.

Att en skattereform är nödvändig har länge påpekats av forskare, politiker och näringsliv. Finanspolitiska rådet, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och Handelskammarens Omstartskommission har alla föreslagit skattereformer för ett enklare och mer effektivt skattesystem. I januariavtalet, som slöts efter valet 2018, sades att en omfattande skattereform behövde genomföras vilken skulle bidra till att miljö- och klimatmålen nås.

Nu är det dags.

Ramarna för att genomföra en grön skattereform bör vara:

• Miljö- och klimatstyrning. Skattereformen måste ha miljö- och klimatstyrning i fokus. Skattesystemet ska understödja en effektiv miljöpolitik, i stället för att som i dagsläget i vissa fall verka i rakt motsatt riktning genom att subventionera ohållbara produktionsmetoder och aktiviteter. Ekonomiskt stöd för höga el- och bränslepriser måste frikopplas från de klimatpolitiska styrmedlen och enbart riktas till särskilt utsatta hushåll eller företag.

• Miljönyttan i fokus. Utgångspunkten måste vara att all verksamhet bedrivs inom ramen för vad naturen tål, och när miljöskatterna utformas måste miljönyttan vara i fokus. Historien har visat att svenska företag ofta gynnas av den strukturomvandling som främjas av en skarp miljöpolitik. Det är tydligt i klimatomställningen, där de företag som ligger i framkant med fossilfri teknik har en konkurrensfördel.

• Förorenaren ska betala. De verksamheter som har negativ påverkan på klimatet och miljön ska i högre utsträckning beskattas högre. De ska helt enkelt betala för den belastning på miljön som verksamheten innebär. Även hushållens konsumtion måste i högre grad beskattas utifrån miljöbelastning.

• Fasa ut miljö- och klimatskadliga subventioner. För att skatter och övriga styrmedel ska fungera effektivt är det också centralt att fasa ut miljö- och klimatskadliga subventioner. Främst handlar det om att åtgärda nedsatta skatter på drivmedel och el för bland annat datahallar samt att låta flyget betala sina miljökostnader. Miljöskadliga subventioner finns även inom andra områden, bland annat inom gruvnäringen och inom jordbruket.

Några viktiga inslag i en grön skattereform som regering och riksdag bör genomföra:

Fasa ut undantagen från koldioxid- och energiskatterna.

Höja kärnavfallsavgiften och kväveoxidavgiften.

Utreda ett lokalt ersättningssystem för vindkraft.

Beskatta flygbränsle och en rad motorfordon som snöskotrar, mopedbilar och stora motordrivna fritidsbåtar.

Höja mineralavgiften för gruvbolagen samt säkerhetsbeloppen för efterbehandling av gruvavfall

Införa råvaruskatt för plast

Införa en bred kemikalieskatt

Återinföra skatten för mineralgödsel och differentierar skatten på bekämpningsmedel utifrån dess farlighet

En genomgripande skattereform som följer principen om att förorenaren betalar är nödvändig för att klimat- och naturkrisen ska kunna hanteras och miljömålen nås. Men i väntan på en sådan går många av förslagen att sätta i verket omedelbart.

I den klimat- och naturkris vi befinner oss bör alla tillgängliga verktyg användas för en snabb och nödvändig omställning. Miljöskatter är ett av dessa viktiga verktyg, låt oss använda dess fulla potential. Det är dags att principen om att förorenaren betalar tas på allvar.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen