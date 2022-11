Debatt: Dags att skrota transportsektormålet

Den nya regeringen har lovat minska den tvångsmässiga inblandningen av biobränsle i diesel, den så kallade reduktionsplikten. Argumentet är att detta skulle minska dieselpriset och göra att det hamnar i nivå med det i våra grannländer. Detta är förstås sant. Produktionskostnaden för biodiesel är i storleksordningen 10 kronor per liter högre än för fossil diesel. Den nuvarande inblandningen på cirka 35 procent fördyrar därmed pumppriset inklusive moms med runt 4,50 kronor per liter. Det säljs runt 6 miljarder liter diesel så sammanlagt blir merkostnaden runt 25 miljarder kronor för Sveriges bilister och åkerier.

Argumentet för reduktionsplikten är att den behövs för att Sverige ska nå sina klimatmål, särskilt transportsektormålet. Detta säger att utsläppen från inrikes transporter år 2030 ska ha minskat med 70 procent i förhållande till år 2010. Att reduktionsplikten behövs för att detta mål ska kunna uppnås är nog också sant. Slutsatsen av detta är dock inte att reduktionsplikten bör behållas utan att transportsektormålet bör avskaffas.

Ett avskaffande av transportsektormålet innebär inte lägre svenska klimatambitioner. Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. I förhållande till 2005 ska utsläppen inom den del av ekonomin som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem ha minskat med 52-63 procent senast år 2030. Detta är ambitiösa mål som vi ska vara stolta över. De innebär att vi svenskar över all framtid kommer att släppa ut cirka 400 miljoner ton CO2, dvs knappt 40 ton per svensk. Om alla världens 8 miljarder invånare begränsade sina utsläpp på samma sätt skulle utsläppen bli 320 miljarder ton. Detta är betydligt mindre än de 420 miljarder ton IPCC anger som gräns för att vi ska hålla oss under 1,5 graders global uppvärmning. Vi gör vårt när det gäller inhemska utsläppsminskningar!

Ett avskaffande av reduktionsplikten för diesel och av transportsektormålet ökar de nuvarande utsläppen inom den svenska transportsektorn med ungefär 5 miljoner ton per år. Om de övergripande svenska utsläppsmålen ligger kvar, vilket är rimligt och som också EU kommer att kräva av oss, måste vi då minska utsläppen någon annanstans. Är detta ett problem? Nej tvärtom, utsläppsminskningarna kan då ske till betydligt lägre kostnader. De ekonomiska drivkrafterna för negativa utsläpp inom skogssektorn, infångning av koldioxid och för minskade metanutsläpp är svaga eller obefintliga. Här vet vi att det finns mycket lågt hängande frukt. Reduktionsplikten tillhör däremot ett av de allra dyraste sätten att minska utsläppen.

Att företrädare för den del av drivmedelsbranschen som producerar biobränsle vill ha reduktionsplikten kvar är inte förvånande. Det är rimligen en bekväm situation att konsumenterna tvingas köpa det som produceras oavsett priset. Konstruktionen är dock inte särskilt lämplig om man vill ha en kostnadspressande teknikutveckling. Det är klart att branscher som behövs i omställningen behöver stabila regler. Den successivt ökande reduktionsplikten på EU-nivå har dock mycket större förutsättningar för att vara långsiktigt stabil än dyra svenska särlösningar.

I den svenska klimatdebatten spelar det klimatpolitiska rådet en viktig roll genom att utvärdera svensk klimatpolitik. Ett strukturellt problem är att deras uppdrag begränsas till att inte analysera de klimatpolitiska målen. Självklart borde de analysera huruvida transportsektormålet är bra för att nå de övergripande klimatpolitiska målen för Sverige, dvs att vi ska bli klimatneutrala på ett socialt och ekonomiskt acceptabelt sätt och att vi ska bidra till en omställning i resten av världen. Instruktionen till klimatpolitiska rådet bör ändras och till dess så sker bör rådet våga tänka utanför boxen.

Ett minskat fokus på transportsektorn och på reduktionsplikten ökar också Sveriges förutsättningar att bli ett gott internationellt föredöme. 89 procent av råvaran till biodieseln HVO importeras. Det är därmed helt uppenbart att andra länder inte kan nå sina klimatåtaganden genom att göra som Sverige nu gör. Att hitta kostnadseffektiva sätt att utnyttja den stora potentialen för negativa utsläpp, koldioxidinfångning och minskade metanutsläpp skulle däremot kunna visa världen en väg framåt. Detta är vad vi borde ta med oss till klimatmötet COP 27 i Sharm-el-Sheik.

John Hassler

Professor i nationalekonomi med fokus på klimatpolitik